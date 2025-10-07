Tập đoàn Vingroup cho biết, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Quỹ Thiện Tâm đã mở rộng phạm vi hỗ trợ tới các nhóm đối tượng đặc biệt khó khăn, gồm: Các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có thu nhập (gia đình đơn thân nuôi con nhỏ, người già neo đơn, gia đình có người ốm đau bệnh tật hiểm nghèo, trẻ mồ côi dưới 16 tuổi) có mức thiệt hại hư hỏng nhà từ 50% trở lên.

Ngoài ra, các gia đình có người bị nhiễm chất độc màu da cam thế hệ F1; gia đình có người khuyết tật có mức thiệt hại hư hỏng nhà từ 50% trở lên cũng sẽ nhận được hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm.

Hơn 2.000 hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão Bualoi đã được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ. Ảnh: VG

Sau khi mở rộng tiêu chí, Quỹ Thiện Tâm đã cử các đoàn công tác tiếp tục khảo sát tại 15 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Ninh Bình, Hưng Yên và Hải Phòng.

Mặc dù địa bàn bị thiệt hại trải rộng, giao thông chia cắt, nhưng nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của gần 600 cán bộ, nhân viên Vingroup tình nguyện tham gia khảo sát, công tác thống kê, xác minh và chuyển tiền hỗ trợ vẫn được triển khai liên tục, chính xác và kịp thời.

Trung bình mỗi ngày, Quỹ Thiện Tâm rà soát và trình duyệt hơn 1.300 hộ dân để chi tiền hỗ trợ, đồng thời tiếp tục cập nhật danh sách các trường hợp cần cứu trợ bổ sung.

Hiện nay, cùng với sự hỗ trợ thông tin từ người dân các địa phương, Quỹ Thiện Tâm đã huy động lực lượng tới các vùng tâm bão trọng điểm như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, đồng thời mở rộng sang các tỉnh miền núi phía Bắc để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân.

Quỹ Thiện Tâm tiếp tục mở rộng phạm vi đối tượng nhận hỗ trợ để "không ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: VG

Ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đang trên đường cứu trợ chia sẻ: “Bằng tất cả sự nỗ lực, cố gắng và với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Quỹ Thiện tâm rà soát các tỉnh, các địa phương, ghi nhận và lập tức hỗ trợ các trường hợp, các gia đình gặp thiệt hại bởi bão số 10 Bualoi.

Cá biệt có những tỉnh đã hoàn thành xong việc cứu trợ như Quảng Trị, nhưng chúng tôi vẫn rà soát lại để đảm bảo mọi người đều được giúp đỡ, bao gồm các đối tượng mở rộng”.

Theo Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, thời điểm này ở nhiều tỉnh, thành phố có mưa lớn, nguy cơ sạt lở, khó chồng khó nhưng phía Tập đoàn vẫn tiếp tục công việc của mình, rẽ mưa, vượt bão để sát cánh cùng bà con trong công cuộc khắc phục hậu quả sau bão”.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi.

Việc cứu trợ sẽ được triển khai ngay lập tức từ ngày 1/10 nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai. Đồng thời, Vingroup cũng cam kết sẽ tăng thêm ngân sách nếu mức độ thiệt hại thực tế vượt dự tính.