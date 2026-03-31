Vịnh Đầm là một trong số ít khu vực vẫn giữ được tương đối trọn vẹn cấu trúc cảnh quan vốn có, trong bối cảnh nhiều khu vực ven biển đã được khai thác mạnh trong những năm gần đây.

Toàn cảnh Vịnh Đầm với cấu trúc vịnh khép kín hiếm gặp tại Nam Phú Quốc. Ảnh: TTC Phú Quốc

Giá trị hiếm có của “thiên nhiên đa tầng”

Nằm nép mình ở phía nam Phú Quốc, Vịnh Đầm sở hữu cấu trúc vịnh biển khép kín hiếm có, được bao bọc bởi địa hình tự nhiên tạo thành một vùng biển riêng. Nhờ đặc điểm này, mặt nước tại đây luôn duy trì trạng thái êm, ít sóng và kín gió, ngay cả trong mùa mưa bão - thời điểm phần lớn các bãi biển khác trên đảo thường bị ảnh hưởng bởi gió mạnh và sóng lớn, hạn chế khả năng tắm biển.

Mặt nước êm và bãi biển cong tự nhiên - lợi thế đặc trưng của Vịnh Đầm. Ảnh: TTC Phú Quốc

Không phát triển dày đặc như nhiều khu vực ven biển khác, Vịnh Đầm vẫn giữ được nhịp điệu chậm rãi và nguyên sơ. Chính sự “bình lặng tự nhiên” này không chỉ mang lại cảm giác tách biệt khỏi sự xô bồ, mà còn mở ra lợi thế khai thác du lịch quanh năm - nơi du khách có thể trải nghiệm tắm biển, nghỉ dưỡng ổn định mà không lo ngại tính mùa vụ vốn là điểm yếu của nhiều bãi biển tại Phú Quốc.

Giá trị của Vịnh Đầm cũng không chỉ nằm ở cảnh quan bề mặt, mà còn ở cấu trúc sinh thái đa tầng hiếm gặp. Trong cùng một không gian, khu vực này hội tụ các lớp địa hình gồm biển, vịnh, rừng và hệ thống đảo lân cận. Sự chuyển tiếp tự nhiên giữa các lớp cảnh quan tạo nên trải nghiệm đa dạng, mỗi góc nhìn mang một sắc thái riêng.

Đây cũng là một trong số ít khu vực tại Phú Quốc còn giữ được cấu trúc “thiên nhiên đa tầng” gần như nguyên vẹn, yếu tố ngày càng trở nên khan hiếm trong bối cảnh quá trình phát triển diễn ra nhanh trên toàn đảo.

Một lát cắt tại Vịnh Đầm - nơi hạ tầng hiện diện nhưng thiên nhiên vẫn chiếm ưu thế. Ảnh: TTC Phú Quốc

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng thu hẹp, những khu vực sở hữu cấu trúc sinh thái đa lớp như Vịnh Đầm trở thành nguồn cung có tính khác biệt trên thị trường. Yếu tố này cũng trở thành nền tảng quan trọng cho các mô hình nghỉ dưỡng hướng đến chiều sâu trải nghiệm.

Điểm đặc biệt, dù giữ được vẻ nguyên bản, Vịnh Đầm không lạc lõng trong câu chuyện phát triển chung của Phú Quốc. Khu vực này nằm trên trục kết nối chiến lược của Nam Phú Quốc, nơi hội tụ các dòng chảy du lịch, giao thương và hạ tầng trọng điểm. Từ Vịnh Đầm, chỉ 10 phút di chuyển theo trục Nguyễn Văn Cừ - tuyến huyết mạch Bắc - Nam đảo, có thể kết nối nhanh đến các khu vực trọng yếu như cảng quốc tế An Thới, khu phi thuế quan, sân bay quốc tế và trung tâm hội nghị APEC.

Lợi thế này giúp Vịnh Đầm không chỉ là một không gian biệt lập về cảnh quan, mà còn nằm trong vùng giao thoa của các động lực phát triển mới tại nam đảo.

Tín hiệu mới tại Vịnh Đầm

Trong bối cảnh các mô hình nghỉ dưỡng truyền thống dần bộc lộ dấu hiệu bão hòa, thị trường đang có xu hướng dịch chuyển về những khu vực còn giữ được giá trị nguyên bản, nơi có thể kiến tạo trải nghiệm khác biệt, thay vì tiếp tục gia tăng nguồn cung theo lối quen thuộc. Xu hướng này đang thu hút sự quan tâm của các nhà phát triển bất động sản, đặc biệt là những đơn vị theo đuổi hướng tiếp cận gắn kết sâu hơn với thiên nhiên.

Từ đó, để phát huy trọn vẹn tiềm năng, việc phát triển tại Vịnh Đầm cần vượt khỏi lối mòn của các mô hình quen thuộc, hướng tới khai thác chiều sâu của cảnh quan tự nhiên và bản sắc địa phương như một nền tảng cốt lõi.

Trên thực tế, khu vực này chuẩn bị đón nhận một dự án quy mô lớn, với định hướng phát triển khác biệt so với các mô hình nghỉ dưỡng trước đây tại Phú Quốc. Dự án này được định hình như một “thành phố bản sắc Việt”, với cách tiếp cận không đặt trọng tâm vào mật độ xây dựng, mà chú trọng tổ chức không gian theo cấu trúc đa lớp, tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên sẵn có của địa hình, kết hợp với việc tạo ra các tiện ích mang màu sắc văn hóa Việt gần gũi, đơn giản nhưng có sức hút đặc biệt với du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Không gian biển nguyên bản, phù hợp phát triển nghỉ dưỡng gắn thiên nhiên. Ảnh: TTC Phú Quốc

Cách làm này là tiền đề cho một mô hình nghỉ dưỡng mới, nơi trải nghiệm không chỉ đến từ vị trí ven biển, mà được tạo nên từ sự kết nối giữa biển - rừng - vịnh - đảo, cùng các hoạt động văn hóa, giải trí được thiết kế có chủ đích. Đây cũng là hướng đi còn mới tại Phú Quốc, trong bối cảnh nhiều dự án trước đây chủ yếu phát triển theo mô hình đơn lớp.

Nếu triển khai đúng định hướng như trên, dự án không chỉ hứa hẹn bổ sung nguồn cung cho thị trường, mà còn bổ sung thêm một hướng phát triển mới cho bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Bích Đào