Giá đất nền hiện ra sao?

Bộ Xây dựng cho biết, hiện tượng đất nền sốt giá cục bộ đã xảy ra tại một số địa bàn, khu vực hồi đầu năm 2025, nhưng nhờ các địa phương kịp thời kiểm soát nên đã ổn định hơn.

Cụ thể, tại thị trường Hà Nội, giá đất nền hiện phổ biến từ 60-100 triệu đồng/m2. Ở các khu vực phát triển như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức gần tuyến metro hoặc khu đô thị, giá có thể vượt 200 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, giá đất nền dao động từ 60-120 triệu đồng/m2. Tại Thủ Đức và các khu ven sông, giá chào bán có thể trên 200 triệu đồng/m2. Còn ở Bình Dương cũ, nay là TPHCM, giá phổ biến 25-60 triệu đồng/m2, cao hơn tại các đô thị như Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An.

Trong khi đó, giá đất nền tại Đà Nẵng phổ biến 40-60 triệu đồng/m2, tập trung tại các quận ven biển và khu đô thị mới.

Tương tự, ở Hải Phòng, giá đất nền dao động 40-70 triệu đồng/m2, mức giá cao tại khu vực trung tâm và dọc trục giao thông chính.

Đất nền có còn là phân khúc đầu tư "vua" thời gian tới? Ảnh: N.L

Phân tích về giá đất nền một số khu vực, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản SGO Homes, cho hay, giá đất nền tại Hà Nội đang rất cao.

Đơn cử, khu vực từ vành đai 2 trở vào, đất trong ngõ trung bình khoảng 250 triệu đồng/m2, còn đất phân lô trung bình 350 triệu đồng/m2. Từ vành đai 3 trở vào, đất trong ngõ 220–230 triệu đồng/m2, đất phân lô khoảng 300 triệu đồng/m2.

“Với mức giá này, tính thanh khoản chỉ ở mức trung bình trong khoảng hai quý gần đây và chậm lại so với năm 2024”, ông Chung nói.

Tuy nhiên, tại các đô thị lớn như Hà Nội, dù giá cao nhưng vẫn còn dư địa tăng giá do quỹ đất nội đô rất khan hiếm và nhu cầu ở ngày càng cao. Song, cơ hội tăng giá sẽ không có tính đột biến, cũng như không còn hấp dẫn với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, mang yếu tố tích sản lâu dài nhiều hơn.

Đối với thị trường bất động sản Hải Phòng, ông Chung nhận xét đây là khu vực khá đặc thù. Dù là địa phương có nền kinh tế đứng thứ ba cả nước, song giá đất nền tại đây chỉ dao động từ 40-70 triệu đồng/m2, mức giá được xem là hấp dẫn so với nhiều thành phố lớn khác.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông cho rằng những năm gần đây, Hải Phòng chưa thực sự thu hút được nhiều nhà đầu tư, khách hàng chủ yếu mua để ở nên mức giá ổn định. Thanh khoản thị trường không có tính đột biến, không xuất hiện tình trạng “FOMO” hay bùng nổ ngắn hạn.

Về dài hạn, bất động sản Hải Phòng có tính ổn định và bền vững, ít đột biến nhưng phù hợp với những nhà đầu tư hướng đến tích sản lâu dài. Đây cũng chính là nét khác biệt của thị trường này so với nhiều tỉnh, thành khác.

Lưu ý đầu tư

Theo ông Chung, nguồn cung đất nền mới sẽ ít đi do sự thay đổi của quy định pháp luật, chủ yếu đến từ các dự án cũ vừa được tháo gỡ pháp lý. Giá trị đất nền hiện vẫn ở mức hợp lý nên tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Ngoài ra, lượng khách hàng lớn trong phân khúc này cũng giúp thị trường duy trì tính thanh khoản.

“Từ nay đến cuối năm, đất nền vẫn là kênh đầu tư tốt, thu hút nhà đầu tư”, ông nhận định.

Tuy vậy, ông cũng lưu ý, khi đầu tư, việc lựa chọn khu vực rất quan trọng. Thứ nhất, hạ tầng giao thông mở rộng đến đâu thì cơ hội tăng giá ở khu vực đó sẽ rõ rệt. Thứ hai, các khu vực phát triển sản xuất, đặc biệt gắn với khu công nghiệp, cũng có tiềm năng lớn. Thứ ba, cần tập trung vào những nơi có mật độ dân cư cao.

Những địa bàn được đánh giá có điều kiện đầu tư tốt hiện nay chủ yếu nằm quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương cũ), Hà Nam (cũ) và một phần Ninh Bình. Các khu vực này đều đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hạ tầng giao thông và phát triển khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý và uy tín chủ đầu tư cũng đặc biệt quan trọng. Nhà đầu tư không nên lựa chọn các dự án pháp lý yếu, mà cần hướng đến những dự án đã đủ điều kiện bán hàng, chủ đầu tư có năng lực. Đồng thời, sản phẩm phải có khả năng thu hút người ở thực sự, bởi nếu dự án thiếu tiện ích và không có nhu cầu ở thực thì sẽ khó bán lại.

Ông Chung nhấn mạnh, dòng tiền cũng là vấn đề cần cân nhắc. Nhà đầu tư hiện nay nên xác định đầu tư theo hướng trung và dài hạn, thay vì kỳ vọng vào lợi nhuận nhanh.