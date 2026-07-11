Highlights Novak Djokovic 0-3 Jannik Sinner (nguồn: Wimbledon)

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế của tay vợt hàng đầu thế giới khi đánh bại Novak Djokovic ở bán kết đơn nam Wimbledon 2026. Tay vợt người Italia thắng sau 3 set cùng tỷ số 6-4, qua đó giành vé vào chung kết.

Sinner tiễn đàn anh Djokovic rời giải - Ảnh: Wimbledon

Đây là màn tái hiện kịch bản cũ, khi Sinner từng hạ Djokovic cũng tại bán kết Wimbledon một năm trước. Dù Djokovic cho thấy sự bền bỉ đáng nể trên hành trình vào bán kết, tay vợt Serbia vẫn không thể ngăn sức trẻ, tốc độ và sự chính xác của đối thủ.

Set đầu diễn ra khá cân bằng trong những game đầu. Djokovic giữ giao bóng chắc chắn và chỉ phải đối mặt một break-point ở game 5. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở game 9, khi Sinner liên tục gây áp lực bằng những cú trái tay uy lực, trong đó cú trái tay dọc dây giúp anh giành break quan trọng. Tay vợt Italia sau đó giữ game để thắng 6-4.

Sang set hai, Sinner tiếp tục duy trì nhịp đánh nặng và ổn định. Anh bẻ game ở game 7 rồi khép lại set đấu với tỷ số 6-4, đẩy Djokovic vào thế rất khó.

Sinner đối đầu Zverev ở chung kết - Ảnh: Wimbledon

Set ba chứng kiến Djokovic xuống sức rõ rệt khi thường xuyên phải di chuyển trong thế bị động. Sinner sớm có break, rồi hóa giải nỗ lực phản kháng của đàn anh bằng những game giao bóng chắc chắn.

Chiến thắng sau 2 giờ 21 phút đưa Sinner vào chung kết Wimbledon 2026, nơi anh sẽ chạm trán Alexander Zverev.