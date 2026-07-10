Highlights Karolina Muchova 2-1 Coco Gauff (nguồn: Wimbledon)
Wimbledon 2026 đang chứng kiến một cột mốc đáng nhớ của tennis CH Séc, khi cả hai tay vợt góp mặt ở chung kết đơn nữ đều đến từ quốc gia này. Karolina Muchova và Linda Noskova đã cùng vượt qua bán kết để tạo nên màn so tài nội bộ đầy hấp dẫn.
Ở trận bán kết đáng chú ý, Karolina Muchova đánh bại Coco Gauff sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở kéo dài 3 set. Tay vợt CH Séc nhập cuộc bùng nổ, chơi trực diện và áp đảo để thắng set đầu 6-2 chỉ sau 40 phút.
Tuy nhiên, Gauff cho thấy bản lĩnh của tay vợt từng vô địch Grand Slam. Cô vùng lên mạnh mẽ trong set hai, thắng 6-1 để kéo trận đấu vào set quyết định.
Set ba trở thành màn đấu trí căng thẳng. Hai tay vợt giằng co đến loạt tie-break, nơi Muchova thể hiện sự lạnh lùng ở những điểm số quyết định. Cô thắng 12-10, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 6-2, 1-6, 7-6 và giành vé vào chung kết Wimbledon.
Ở cặp bán kết còn lại, Linda Noskova cũng hoàn tất nhiệm vụ bằng chiến thắng 6-4, 6-4 trước Marta Kostyuk. Tay vợt trẻ CH Séc chơi chắc chắn, tận dụng tốt cơ hội và không để đối thủ tạo ra cuộc lật ngược.
Việc Muchova và Noskova cùng vào chung kết biến Wimbledon 2026 thành ngày hội của tennis CH Séc. Một người giàu kinh nghiệm, một người trẻ trung đầy khát vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên trận chung kết giàu cảm xúc, nơi chiếc cúp danh giá chắc chắn sẽ thuộc về CH Séc.