Alexander Zverev tiếp tục thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch khi vượt qua Arthur Fery ở bán kết đơn nam Wimbledon 2026. Tay vợt người Đức giành chiến thắng sau 3 set với các tỷ số 7-6, 6-2 và 6-4, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận đấu khởi đầu không hề dễ dàng cho Zverev. Arthur Fery, với sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà, nhập cuộc đầy tự tin và chơi rất quyết tâm. Tay vợt người Anh giữ giao bóng chắc chắn, liên tục khiến Zverev phải bước vào những game đấu căng thẳng.

Zverev vẫn chưa có đối thủ tại Wimbledon 2026 - Ảnh: Wimbledon

Set đầu diễn ra giằng co và phải phân định bằng loạt tie-break. Ở thời điểm quan trọng, Zverev cho thấy sự lạnh lùng của tay vợt giàu kinh nghiệm. Anh tận dụng tốt các điểm số quyết định để thắng 7-6, tạo bước ngoặt lớn cho trận đấu.

Sau khi vượt qua set mở màn nghẹt thở, Alexander Zverev chơi thanh thoát hơn hẳn. Set hai chứng kiến tay vợt Đức kiểm soát hoàn toàn thế trận, đánh bóng nặng, giao bóng ổn định và liên tục gây áp lực lên Fery. Anh thắng nhanh 6-2 để tiến gần hơn tới chiến thắng.

Sang set ba, Fery nỗ lực vùng lên nhằm kéo dài hy vọng. Tuy nhiên, Zverev vẫn duy trì sự chắc chắn trong các game giao bóng, đồng thời tận dụng tốt thời cơ để bẻ game then chốt.

Chiến thắng 7-6, 6-2, 6-4 giúp Zverev vào chung kết Wimbledon 2026, trong khi Fery rời Grand Slam sân cỏ với hành trình đầy tự hào. Đối thủ của Zverev là người thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Djokovic và Sinner.