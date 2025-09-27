Tốc độ tăng trưởng top đầu thế giới

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, sau khi chịu tổn thất nặng nề do đại dịch Covid-19, ngành Du lịch Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm sáng phục hồi nhanh nhất Đông Nam Á. Việt Nam được Ban Thư ký ASEAN đánh giá là quốc gia có tốc độ hồi phục du lịch cao nhất khu vực, đạt 98% so với trước dịch.

Đặc biệt, theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam đạt 21%, nằm trong nhóm cao nhất thế giới.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ 2024), phục vụ 106 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 707.000 tỷ đồng. Việt Nam cũng liên tục cải thiện vị trí trong Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng du lịch Việt Nam năm 2025, diễn ra sáng 27/9 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá, du lịch Việt Nam đã định vị rõ nét thương hiệu quốc gia trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Theo ông, những thành tựu ấy không tự nhiên mà có, mà là kết quả của hành trình gian nan và kiên định; một chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng dịch vụ và giá trị văn hóa làm trọng tâm; một tinh thần quyết liệt hành động để đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Vinh danh các doanh nghiệp thu hút khách quốc tế vào Việt Nam tốt nhất. Ảnh: Trần Huấn

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là thời khắc vinh danh những “đại sứ thương hiệu” của du lịch Việt Nam; để khẳng định vai trò trụ cột của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong phát triển kinh tế đất nước, góp phần quan trọng nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Các bạn chính là những người đã biến trí tuệ, nụ cười thành giá trị, biến trải nghiệm thành thương hiệu, biến tiềm năng thành sức mạnh”, ông nói.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group, đơn vị thuộc Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất, cho rằng, du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ là nhờ chúng ta đã mở được nhiều đường bay quốc tế đến những thị trường nguồn, như Ấn Độ, Đông Âu, Milan (Ý), Munich (Đức), do vậy việc kết nối đưa khách quốc tế đến Việt Nam dễ dàng hơn. Ngoài ra, là chính sách visa thân thiện, cởi mở; hạ tầng thay đổi.

Về khách quan, các đối thủ cạnh tranh trong khu vực đều có vấn đề của họ nên đây cũng cơ hội cho du lịch Việt Nam.

Mỗi hành trình của khách đều đóng góp vào sự tăng trưởng

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho hay, 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8,3-8,5% và tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên. Điều này đòi hỏi ngành du lịch cần phát triển mạnh mẽ hơn để đóng góp nhiều hơn nữa, phấn đấu đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt mốc một triệu tỷ đồng.

Ông lưu ý, để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngành du lịch cần tiếp tục tăng tốc, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh để du khách có thể trải nghiệm Việt Nam một cách tốt nhất; phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn liền với những mô hình kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn để mỗi hành trình không chỉ là khám phá mà còn là đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Ngoài ra, cần xây dựng và nâng tầm hệ thống sản phẩm du lịch đậm đà bản sắc dân tộc, độc đáo, sáng tạo, chuyên nghiệp, chất lượng vượt trội để khẳng định: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh, thân thiện.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025 là thách thức lớn, cần có sự quyết tâm cao, trong đó có các địa phương và doanh nghiệp vào cuộc.

Ông đặc biệt lưu ý vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để thúc đẩy bán trực tuyến nhiều hơn, tại nhiều phân khúc thị trường, phối hợp hãng hàng không mở thêm các đường bay trực tiếp kết nối các điểm đến mới, các chuyến bay charter đến những thị trường mới nổi có tiềm năng tăng trưởng cao như Ấn Độ, Nga, Úc, Mỹ...

Từ nay đến cuối năm, cần dồn lực, tập trung cao độ hút khách đến các điểm đến có nhiều dư địa như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, TPHCM... Kết nối giữa các bên từ vận chuyển, giải trí, xây dựng các sản phẩm mới từ văn hóa, du lịch đêm, giải trí, mang lại trải nghiệm sâu sắc để khách lưu trú nhiều hơn. Đồng thời, tăng sức hấp dẫn và cạnh tranh của du lịch Việt Nam thông qua các sự kiện lớn về văn hóa, âm nhạc, golf, các hội chợ thương mại...

Ở khía cạnh doanh nghiệp, ông Phạm Hà đề xuất, để đón được hơn 2,7 triệu khách mỗi tháng từ nay đến cuối năm, Chính phủ cần mở rộng đối tượng khách được miễn visa, tặng vé máy bay nội địa, đêm lưu trú cho khách... Từ đó, mới hy vọng có sự đột phá về lượng khách từ thị trường nguồn, đặc biệt là thị trường đông như Ấn Độ, Trung Quốc...

Ông cũng cho rằng, ngay cả khi không đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế, nếu doanh thu tăng 30% thì đó vẫn là kết quả tích cực cho du lịch Việt Nam.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ VH-TT&DL chủ trì tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp du lịch tiêu biểu, các tổ chức và cơ sở giáo dục - đào tạo uy tín. Giải được tổ chức 5 năm một lần. Năm nay, Giải thưởng Du lịch Việt Nam vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch tại 11 hạng mục giải thưởng với 18 danh hiệu. Trong đó, có những thương hiệu lữ hành nổi tiếng, gắn liền với sự phát triển của du lịch Việt Nam như: CTCP Du lịch Vietravel, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Công ty Lữ hành Hanoitourist, CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành, Anex Việt Nam, Vidotour, Lux Group, JTB... Ngoài ra, giải thưởng cũng vinh danh những khách sạn xanh tốt nhất như: Ana Mandara Cam Ranh, Sofitel Legend Metropole Hà Nội, InHotel de L'Opera Hanoi, khách sạn Silk Sense Hội An, Cửu Long - Majestic Sài Gòn, khách sạn Azerai La Residence Hue, H'mong Village… Đặc biệt, các điểm du lịch cộng đồng tốt nhất như: du lịch cộng đồng bản Sin Suối Hồ, làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, làng gốm Thanh Hà... cũng được tôn vinh do đi đầu trong phát triển du lịch xanh, bền vững, hướng đến cộng đồng.