Ngày 12/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026.

Theo đó, sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại nhiều địa điểm trong tỉnh, trong đó tập trung ở phường Nguyệt Hóa, phường Trà Vinh, phường Long Châu, xã Bình Phú.

Sự kiện là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer; đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và du lịch của vùng đất Vĩnh Long.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long họp báo thông tin về Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026

Nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức trong tuần lễ như liên hoan nhạc cụ ngũ âm Khmer, hội thi trình diễn trang phục truyền thống Khmer, liên hoan đờn ca tài tử, liên hoan nghệ thuật trình diễn dân gian và Không gian Văn hóa dân tộc “Hành trình di sản” và “Con đường nghệ thuật”.

Đáng chú ý, tỉnh Vĩnh Long khánh thành Công trình Văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu tại xã Đôn Châu.

Các hoạt động hướng đến phát huy vai trò của nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền di sản; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách.

Trong chuỗi hoạt động thể thao, Giải đua ghe Ngo trên sông Láng Thé, xã Bình Phú, dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, với sự tham gia của các đội ghe trong tỉnh và khu vực ĐBSCL.

Bên cạnh đó là các giải bóng chuyền, bóng đá mini nam thanh niên Khmer và hoạt động trò chơi dân gian.

Đặc biệt, Đêm Lễ hội Ok Om Bok dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 24/11 tại Khu di tích Ao Bà Om. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, thông tin về các hoạt động trong Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2026 tại buổi họp báo.

Lễ hội Ok Om Bok, còn gọi là lễ cúng trăng, thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống bình an, no ấm. Chương trình dự kiến gồm các tiết mục văn nghệ, nghi thức khai hội, nghi lễ cúng trăng, trao quà và học bổng cho học sinh Khmer nghèo hiếu học.

Người dân và du khách còn được thưởng thức hoạt động diễu hành của các chùa quanh Ao Bà Om, thả hoa đăng và đèn nước trên mặt ao. Các nghi lễ được tổ chức theo hướng tôn trọng bản sắc truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng Khmer trong bảo tồn di sản.

Lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá tiềm năng du lịch

Theo ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, các hoạt động năm nay được tổ chức theo hướng kết nối việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

“Địa điểm, thời gian tổ chức các sự kiện và sản phẩm văn hóa tiêu biểu của tỉnh được cập nhật trên nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Chuỗi hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa của tỉnh Vĩnh Long”, ông Dương Hoàng Sum nhấn mạnh.

Song song với các sự kiện chính, tỉnh tổ chức không gian ẩm thực Nam Bộ, hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Theo báo cáo chuẩn bị, hội chợ đã có 338 gian hàng đăng ký tham gia. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa Khmer như trình diễn nhạc ngũ âm, múa truyền thống, làm cốm dẹp, gói bánh tét cũng được tổ chức để giới thiệu nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long trả lời báo chí tại buổi họp báo

Các địa phương trong tỉnh đồng thời triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lồng ghép trình diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực và trò chơi dân gian. Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu đến người dân và du khách.

Thông qua chuỗi hoạt động, Vĩnh Long hướng đến bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đồng thời kết nối văn hóa với thể thao, du lịch và thương mại. Qua đó, địa phương kỳ vọng quảng bá hình ảnh vùng đất giàu bản sắc, thân thiện, mến khách và tạo thêm động lực phát triển du lịch trong giai đoạn tới.

H.Thanh