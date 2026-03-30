Sáng 30/3, tại kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long đã bầu ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Tuấn; Kim Rương; Lê Thị Thúy Kiều.

Ông Nguyễn Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: T.X

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng bầu ông Trần Trí Quang tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông, bà: Đặng Văn Chính, Nguyễn Trúc Sơn, Châu Văn Hoà, Nguyễn Quỳnh Thiện và Nguyễn Thị Bé Mười.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang. Ảnh: T.X

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết việc được HĐND tỉnh tín nhiệm là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Người đứng đầu UBND tỉnh cam kết cùng tập thể giữ vững đoàn kết, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tận tâm phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, UBND tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, phát huy lợi thế nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và kinh tế xanh.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh sẽ kế thừa thành quả các nhiệm kỳ trước, cầu thị lắng nghe, hành động quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Minh Dũng sinh năm 1980, quê Vĩnh Long; trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Đại học Hành chính. Ông từng giữ các chức vụ ở tỉnh Vĩnh Long cũ như: Bí thư Tỉnh đoàn; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh; Bí thư Thị ủy Bình Minh; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Tháng 7/2025, sau khi tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh sáp nhập, ông Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long. Tháng 1/2026, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14.