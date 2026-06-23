Cuộc gặp được tổ chức nhằm lắng nghe và giải đáp những băn khoăn của người dân xung quanh việc cấp giấy phép khai thác hai mỏ cát NTSH.10 và NTSH.10a.

Tại buổi đối thoại, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long khẳng định, việc đưa 2 mỏ cát nói trên vào khai thác hoàn toàn phục vụ các dự án, công trình an ninh quốc phòng, dự án trọng điểm quốc gia để góp phần phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL, đảm bảo an ninh quốc gia, không có tính chất mua bán.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân về phương án khai thác cát phục vụ dự án cao tốc

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định, điều này không có nghĩa là tỉnh đánh đổi môi trường, đời sống người dân hay các giá trị văn hoá - lịch sử để đổi lấy các giá trị kinh tế, mà ngược lại việc cấp phép khai thác mỏ NTSH.10 và NTSH.10a được tiến hành rất thận trọng.

Người dân lo ngại sạt lở, đề nghị giám sát chặt chẽ

Tại buổi đối thoại, ông Trần Văn Nghiêm, người dân cồn Tân Quy, bày tỏ sự đồng thuận với các dự án trọng điểm quốc gia.

Về lo ngại sạt lở trong quá trình khai thác cát, ông Nghiêm cho biết đã được Bí thư Tỉnh ủy giải đáp và tiếp thu các phương án xử lý.

Ông Nghiêm nêu ý kiến tại buổi đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long về phương án khai thác cát. Ảnh: H.T

Ông Huỳnh Văn Phối đề nghị nhà đầu tư tuân thủ nghiêm thời gian khai thác chỉ vào ban ngày, đúng phạm vi và độ sâu được cấp phép. Ảnh: H.T

Cùng quan điểm, ông Huỳnh Văn Phối, người dân cồn Tân Quy, khẳng định ủng hộ các công trình trọng điểm như đường cao tốc, quốc phòng. Tuy nhiên, ông đề nghị nhà đầu tư tuân thủ nghiêm thời gian khai thác chỉ vào ban ngày, đúng phạm vi và độ sâu được cấp phép. Nếu xảy ra sạt lở, cơ quan chức năng cần dừng khai thác ngay để khắc phục và bồi thường thiệt hại cho người dân.

Cũng tại buổi đối thoại, một số người dân còn bày tỏ ý kiến lo ngại việc khai thác cát sẽ gây sạt lở bờ sông.

Lắng nghe 15 ý kiến của người dân, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng những băn khoăn này là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, trách nhiệm của chính quyền là giải thích rõ để người dân hiểu, yên tâm và cùng giám sát quá trình thực hiện.

Ông Trần Văn Lâu khẳng định, toàn bộ hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép hai mỏ cát đều được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, từ khảo sát, đánh giá trữ lượng, xác định độ sâu đến đánh giá tác động môi trường.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, hai mỏ cát được cấp phép theo cơ chế đặc thù để phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, được thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Ông cũng nhấn mạnh, cát khai thác chỉ phục vụ thi công các tuyến cao tốc được giao, không sử dụng cho mục đích thương mại hoặc chuyển sang dự án khác. Khi dự án hoàn thành sẽ đóng mỏ, chấm dứt khai thác.

Người dân trực tiếp lên tàu giám sát, được trả lương

Liên quan đến lo ngại về độ sâu khai thác, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giải thích mức 15m ghi trong hồ sơ được tính từ mặt nước, còn thực tế phần cát khai thác chỉ sâu khoảng 5-7m tính từ đáy sông. Bên dưới là tầng đất sét cứng giúp giữ ổn định nền đáy sông. Quá trình khai thác diễn ra trong thời gian dài nên phù sa và bùn sẽ tiếp tục bồi lắng, không hình thành hố sâu cố định như nhiều người lo ngại.

Ông cho biết hai mỏ cát nằm giữa lòng sông đang làm cản trở luồng, ép dòng chảy tạt mạnh vào hai bên bờ, kết hợp với sóng tàu thuyền chạy sát bờ gây sạt lở. Khi nạo vét khu vực giữa dòng, luồng nước và tàu bè sẽ quay trở lại trung tâm sông, từ đó giảm đáng kể áp lực tác động lên hai bờ.

Bí thư Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi đối thoại

Theo Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, việc khai thác cát nhằm phục vụ các dự án cao tốc tại ĐBSCL, tạo động lực phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, mở rộng khu công nghiệp và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Ông cho rằng tài nguyên cát là tài sản quốc gia. Chính phủ điều tiết nguồn cát từ những địa phương có trữ lượng sang các tỉnh thiếu vật liệu xây dựng, tương tự việc điều phối đá từ các địa phương khác về Vĩnh Long.

Đối với khu vực cồn Tân Quy, Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh đang nghiên cứu đầu tư tuyến đê, kè bao dài khoảng 22 km kết hợp đường giao thông để vừa chống sạt lở, vừa phát triển du lịch sinh thái. Ông kỳ vọng hạ tầng hoàn thiện sẽ giúp địa phương thu hút nhiều du khách hơn, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Để bảo đảm việc khai thác diễn ra minh bạch, ông Trần Văn Lâu yêu cầu công khai toàn bộ hồ sơ, sơ đồ mỏ cát để người dân theo dõi. Mỗi mỏ sẽ có hai đại diện cộng đồng do người dân chọn trực tiếp lên tàu giám sát, kiểm tra hàng ngày. Những người này sẽ được chi trả tiền công theo mức lao động tại địa phương cho đến khi mỏ đóng cửa.

Ngoài ra, các phương tiện khai thác đều lắp camera, thiết bị định vị và phần mềm quản lý để theo dõi vị trí, độ sâu, khối lượng khai thác. Người dân có thể tiếp cận dữ liệu để giám sát.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng cho biết sẽ công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận phản ánh của người dân; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.