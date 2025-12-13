Chương trình có sự tham gia đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam.

Cuối năm 1945, giữa một đất nước vừa giành độc lập, một tờ báo mang tên Quốc hội đã ra đời. Đều đặn mỗi ngày, báo mở ra cho người dân một khái niệm mới mẻ mà thiêng liêng: Người dân là người quyết định vận mệnh quốc gia.

Tờ báo giải thích từ điều nhỏ nhất: Ai được đi bầu, kiểm tên ở đâu, lá phiếu dùng để làm gì. Rồi mở rộng đến điều lớn hơn: Vì sao Quốc hội phải là của dân? Những bài viết giản dị mà thẳng thắn, chọn người có đức, có tài, không chọn người cầu danh cầu lợi. Từng số báo như nhịp đếm thời gian của lịch sử.

Các đại biểu tham dự Chương trình nghệ thuật chính luận "Vinh quang Quốc hội Việt Nam" cũng đã xem phóng sự tái hiện Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; lắng nghe lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ấy, đến nay vẫn còn nguyên giá trị: "Tất cả đại biểu Quốc hội hứa với đồng bào là được cử vào Quốc hội để làm đại biểu Quốc hội, không phải là để làm quan, không phải là để ngồi trên ăn trốc, mà là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của đồng bào".

Ngày 6/1/1946, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả đồng bào nam nữ từ 18 tuổi trở lên đều đi bỏ phiếu để lựa chọn ra những đại biểu xuất sắc nhất vào Quốc hội đầu tiên của nước ta.

Chương trình nghệ thuật chính luận "Vinh quang Quốc hội Việt Nam" đã tái hiện sinh động không khí ngày Tổng tuyển cử đầu tiên từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh Nam Bộ và cả những bờ kênh miền Tây, cùng sống lại không khí sục sôi trong ngày toàn dân đi thực hiện quyền làm chủ. Toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt gái trai, già trẻ, đã dành trọn cho ngày lịch sử mùng 6/1/1946: toàn dân đi bỏ phiếu. Nhân dân nô nức, ăn mặc quần áo đẹp, phấn khởi đi bỏ phiếu.

Nhưng không phải mọi con đường đến hòm phiếu đều bình yên. Tại Hà Nội, trung tâm của cả nước, nơi hằng ngày diễn ra các sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến vận mệnh của cả dân tộc, nơi có Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử. Tại khu Ngũ Xã, những phần tử phản động được trang bị súng liên thanh đã chặn lối cử tri, cấm treo cờ, cấm đặt hòm phiếu. Nhân dân không lùi bước, hòm phiếu được dựng lên. Người người đi bầu, bất chấp sự phá hoại của kẻ thù.

Khu phố nào cũng có những cán bộ, chiến sĩ mang theo từng hòm phiếu đến với từng ngõ, vào từng nhà để giúp cho người dân bỏ phiếu. Sài Gòn, Chợ Lớn đã có hàng trăm những thùng phiếu như vậy. Còn ở các tỉnh miền Tây, máy bay địch oanh tạc ác liệt, cán bộ bầu cử phải chèo thuyền mang theo những hòm phiếu len qua từng kênh rạch nhỏ để đến với những xóm tản cư.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại chương trình

Lá phiếu trong cuộc bầu cử này được gọi là lá phiếu máu, vì nó thấm đẫm máu của những chiến sĩ đã quên mình cho nền độc lập của Tổ quốc. Chỉ riêng tại Sài Gòn, Chợ Lớn, 42 cán bộ làm công tác bầu cử đã hy sinh, cho thấy cuộc bầu cử đã diễn ra trong một bối cảnh cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, bầu cử đã thành công, thể hiện được niềm tin của người dân cả nước.

Còn ở các tỉnh miền Tây, không một dòng kênh, một cánh đồng nào bị bỏ lại. Niềm tin lan theo con nước, lá phiếu theo mái chèo đến tay từng người dân.

89% cử tri trên cả nước đã đi bỏ phiếu. Quốc hội đã hội tụ các đại biểu của cả ba miền Trung, Nam, Bắc, là ý chí của nhân dân cả nước. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đã đặt nền móng cho một nguyên tắc bất biến trong xây dựng Nhà nước Việt Nam: Nhân dân là chủ thể quyền lực và Quốc hội là hiện thân ý chí của nhân dân.

Bích Đào