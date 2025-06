Danh sách 19 tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025

Tập thể:

1. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

2. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng

3. Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an TPHCM

4. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh

5. Lực lượng vũ trang TPHCM, Quân khu 7

6. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

7. Bệnh viện Chợ Rẫy

8. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

9. Agribank

10. Vietnam Airlines

11. Công ty CP Vắc xin Việt Nam (VNVC)

12. Tập đoàn TH

13. Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh)

Cá nhân:

1. Phạm Đình Duẩn – công nhân Công ty Than Vàng Danh

2. Mai Đức Chung – HLV trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia

3. PGS.TS Hoàng Văn Hùng – Giám đốc ĐH Thái Nguyên

4. TS Ngô Sô Phe – Hiệu trưởng Trường ĐH Trà Vinh

5. VĐV Trịnh Thu Vinh – Đội tuyển Bắn súng Quốc gia

6. TS Trần Tấn Phương – nguyên Phó giám đốc Sở NN&MT Sóc Trăng