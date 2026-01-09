Từng cột mốc tạo đà bứt phá cho Vinhomes Grand Park (TP.HCM), đưa dự án vào đúng quỹ đạo phát triển của các mô hình đô thị sân bay thành công trên thế giới.

“Siêu” cảng hàng không tạo lực đẩy cho đô thị tích hợp quốc tế

Giới quan sát nhận định, Vinhomes Grand Park được dự báo sẽ trở thành tâm điểm của dòng chảy giao thương mới khi nằm trong trục hưởng lợi từ các dự án hạ tầng giao thông kết nối chiến lược của khu Đông và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đại đô thị này nằm trong vùng lõi của 2 sân bay lớn nhất Miền Nam là Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Theo quy hoạch tổng thể, sân bay quốc tế Long Thành có diện tích 5.000ha (50km²), rộng gấp đôi sân bay Changi (Singapore) và lớn hơn khoảng 1,5 lần so với sân bay Suvarnabhumi (Thái Lan).

Dựa trên dữ liệu từ WorldAtlas về 15 sân bay lớn nhất thế giới, sân bay Long Thành có diện tích tương đương sân bay Washington Dulles (Mỹ) đứng vị trí thứ 6, khẳng định tầm vóc của một trung tâm hàng không hàng đầu châu lục.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã khai trương chuyến bay đầu tiên và sẽ chính thức vận hành thương mại vào giữa năm 2026.

Không chỉ vượt trội về diện tích, lộ trình quy hoạch của sân bay quốc tế Long Thành còn thể hiện rõ định hướng trở thành điểm trung chuyển huyết mạch của cả khu vực. Khởi đầu với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm trong giai đoạn 1, dự án sẽ mở rộng lên 50 triệu khách ở giai đoạn 2 và đạt ngưỡng 100 triệu hành khách cùng 5 triệu tấn hàng hóa sau năm 2035. Khi hoàn thiện toàn bộ, năng lực vận chuyển của Long Thành được kỳ vọng sẽ vượt qua các “hub” hàng không lâu đời tại Đông Nam Á như Changi (85 triệu khách) hay KLIA của Malaysia (75 triệu khách). Lượng hành khách khổng lồ này được xem là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự hình thành của các hệ sinh thái đô thị vệ tinh xung quanh sân bay. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Grand Park được đánh giá là đô thị có vị thế thuận lợi để đón đầu xu hướng này, theo quy luật phát triển của mô hình “đô thị vệ tinh sân bay” trên thế giới.

Vinhomes Grand Park đón đầu tiềm năng tăng trưởng từ sân bay quốc tế Long Thành

Thực tế tại châu Á, sự hiện diện của một sân bay quốc tế luôn tạo lực dẫn dắt mạnh mẽ cho bất động sản trong bán kính 15–30 km. Tại Singapore, những khu dân cư như Tampines hay Pasir Ris cách sân bay Changi khoảng 15 phút di chuyển đã vươn mình trở thành những đô thị vệ tinh sầm uất nhờ quy hoạch đồng bộ. Songdo Smart City - khu đô thị nổi tiếng nằm gần sân bay Incheon (Hàn Quốc) đã tận dụng tối đa lợi thế từ tuyến đường sắt tốc độ cao AREX kết nối sân bay Incheon và Gimpo để trở thành một thành phố quốc tế kiểu mẫu. Hay tại Hong Kong, khu đô thị Tung Chung liền kề sân bay Chek Lap Kok kết nối bằng tàu điện ngầm MTR đã trở thành nơi an cư lý tưởng của giới chuyên gia toàn cầu và nhân sự cấp cao làm việc trong lĩnh vực hàng không.

Điểm chung của các mô hình này là sự cộng hưởng hoàn hảo giữa hạ tầng giao thông hiện đại và vị trí nằm trong “bán kính vàng” của cảng hàng không, tạo nên một hệ sinh thái đô thị phục vụ cho dòng chảy thương mại và nhân sự quốc tế - một lộ trình đang dần hình thành tại Vinhomes Grand Park.

Vinhomes Grand Park trong xu hướng hình thành “đô thị vệ tinh sân bay”

Tọa lạc trong khu vực kết nối giữa hai cảng hàng không quốc tế lớn nhất miền Nam, Vinhomes Grand Park có điều kiện thuận lợi để tham gia vào xu hướng hình thành một đô thị vệ tinh sân bay kiểu mẫu. Với vị trí chiến lược, thời gian di chuyển từ đại đô thị đến sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất chỉ dao động trong khoảng 30 đến 45 phút. Đây là khoảng cách phù hợp để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đội ngũ chuyên gia, phi công, nhân viên kỹ thuật làm việc tại sân bay và các khu công nghiệp phụ trợ.

Sân tập golf 2 tầng 36 slots hiện diện ngay trong lòng Vinhomes Grand Park

Vị thế của đại đô thị càng được nâng tầm nhờ sự về đích đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia giai đoạn 2026–2027. Trong đó, tuyến Vành đai 3 với đoạn chạy xuyên tâm dự án (dự kiến thông xe toàn tuyến trước 30/4/2026) đóng vai trò trục xương sống, kết nối liền mạch với Metro số 1 đã vận hành và cao tốc Long Thành - Dầu Giây đang mở rộng. Sự cộng hưởng của “bộ ba” Vành đai 3 – Metro số 1 - Sân bay Long Thành vào đúng thời điểm 2026, sẽ kích hoạt chu kỳ tăng trưởng giá trị mới, định vị Vinhomes Grand Park là trung tâm giao thương và an cư đẳng cấp quốc tế.

Mới đây TP.HCM cũng đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho nút giao Gò Công trên Vành đai 3 cùng nhánh kết nối xa lộ Hà Nội, dự kiến khởi công năm 2027, giúp tăng khả năng kết nối giữa Vành đai 2 – Vành đai 3 và tạo động lực thúc đẩy kinh tế cho khu vực phía Đông TP.HCM.

Đứng trước "điểm rơi" hạ tầng mang tính lịch sử này, Vinhomes Grand Park xác lập giá trị kép khi không chỉ là chốn an cư lý tưởng với hệ tiện ích "all-in-one" đã hiện hữu, mà còn được đánh giá là một trong các đô thị được hưởng lợi lớn từ mạng lưới giao thông liên vùng - một đô thị vệ tinh sân bay có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong bức tranh phát triển dài hạn của khu Đông TP.HCM.

Thu Loan