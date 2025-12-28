Năm 2020, tỉnh Đồng Nai chính thức bàn giao mặt bằng cho các đơn vị liên quan, tạo tiền đề cho việc khởi động dự án xây dựng sân bay Long Thành. Từ những khu đất bạt ngàn cao su, các cột mốc quy hoạch sân bay lần lượt được cắm xuống, đánh dấu sự khởi đầu của công trình hàng không lớn nhất cả nước.

Diện tích xây dựng sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, thuộc 6 xã của huyện Long Thành (cũ), tỉnh Đồng Nai. Trong số này, xã Suối Trầu bị giải thể hoàn toàn do phần diện tích nằm trọn trong ranh giới xây dựng sân bay.

Ngay sau đó, các đơn vị chức năng đồng loạt triển khai nhiều hạng mục song song. Trong đó, công tác rà phá bom mìn được thực hiện trên diện rộng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình thi công.

Ngày 5/1/2021, sân bay Long Thành chính thức khởi công xây dựng giai đoạn 1, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Sau lễ khởi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu tập trung triển khai các hạng mục nền móng như san nền, thi công đường công vụ và hệ thống thoát nước. Hàng nghìn máy móc, thiết bị cơ giới được huy động, hoạt động liên tục ngày đêm, biến khu vực xây dựng thành đại công trường sôi động.

Đến tháng 9/2022, các công trình phục vụ quản lý bay, bao gồm đài kiểm soát không lưu tại sân bay Long Thành, được khởi công. Dự án do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

Giữa tháng 7/2023, ACV tổ chức lễ khởi công gói thầu 6.12, xây dựng công trình hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2, thuộc dự án thành phần các công trình thiết yếu trong sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Dự án có chiều dài gần 8km, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng giúp kết nối Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Một cột mốc quan trọng được ghi nhận vào ngày 31/8/2023, khi hai gói thầu then chốt thuộc dự án thành phần 3 của sân bay Long Thành giai đoạn 1 chính thức được khởi công.

Trong đó, gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách được coi là “trái tim” sân bay, với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng. Gói thầu 4.6 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay, có tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng.

Trên công trường, hàng vạn kỹ sư và công nhân làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên đêm và xuyên lễ Tết, đảm bảo quá trình thi công không gián đoạn. Công trường luôn duy trì nhịp độ làm việc cao dưới ánh đèn, với mục tiêu đưa sân bay Long Thành về đích đúng tiến độ đã đề ra.

Đến quý 4/2025, khi các hạng mục then chốt cơ bản hoàn thành, công tác kiểm tra, đánh giá an toàn khai thác được triển khai. Từng quy trình vận hành, phương án khai thác được rà soát cũng như bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn hàng không.

Lúc 16h ngày 15/12 vừa qua, chuyến bay mang số hiệu VN5001 do Vietnam Airlines khai thác, sử dụng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã hạ cánh kỹ thuật xuống sân bay Long Thành, mở ra dấu mốc lịch sử trong quá trình hình thành và chuẩn bị khai thác công trình hàng không lớn của cả nước. Ngày 19/12, sân bay Long Thành chính thức đón ba chuyến bay “xông đất” hạ cánh thành công.