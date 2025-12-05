Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy trong quý III/2025, thị trường bất động sản bán đã có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Diễn biến tích cực này diễn ra sau giai đoạn quý II/2025, vốn chịu ảnh hưởng bởi nhiều biến động từ bối cảnh vĩ mô.

Báo cáo Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025 của Batdongsan.com.vn ghi nhận mức độ quan tâm của thị trường đã nhanh chóng phục hồi. Trong đó, căn hộ chung cư tiếp tục giữ vai trò dắt đà tăng trưởng chung.

Tương tự, các phân khúc khác như nhà phố và nhà riêng cũng không nằm ngoài xu hướng, bắt đầu cho thấy những tín hiệu cải thiện. Đáng chú ý, nhiều khu vực đã ghi nhận mức tăng trưởng về lượng quan tâm từ 11% đến 22% so với thời điểm đầu năm 2025.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, có 60% môi giới tin rằng xu hướng tăng trưởng của thị trường sẽ tiếp diễn trong quý cuối cùng của năm và 17% trong số đó kỳ vọng tăng trưởng mạnh. Khoảng 1/3 số ý kiến cho rằng thị trường sẽ duy trì trạng thái ổn định và chỉ 6% bày tỏ lo ngại về khả năng suy giảm.

Dữ liệu khảo sát từ Batdongsan.com.vn cũng cung cấp một góc nhìn khác về kỳ vọng của thị trường trong 6 tháng tới. Phân khúc căn hộ chung cư dẫn đầu khi được 36% môi giới đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng cao nhất, tiếp theo là nhà riêng (29%) và và đất nền (24%).

Trái ngược, các loại hình khác như nhà phố, bất động sản nghỉ dưỡng hay biệt thự lại chỉ chiếm tỷ lệ tương đối khiêm tốn. Sự phân hóa này phản ánh rõ nét xu hướng dòng tiền đang tập trung vào các sản phẩm cốt lõi, vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa đảm bảo tính thanh khoản cao.

Trên thị trường bất động sản TP.HCM, Vinhomes Grand Park là một dự án khu đô thị nổi bật, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư và đầu tư của người tiêu dùng. Dự án được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Vingroup, toạ lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Xiển - Phước Thiện với tổng quy mô gần 272ha gồm 72 toà với hơn 43.000 căn hộ hiện đại cùng phân khu thấp tầng gồm nhà phố, biệt thự, shophouse.

Một điểm đáng chú ý khác của Vinhomes Grand Park là vị trí tiếp giáp với sông Tắc và sông Đồng Nai - một trong những con sông lớn nhất miền Nam. Lợi thế về thiên nhiên này đã tạo nên không khí trong lành và môi trường sống lý tưởng cho cư dân.

Với định hướng tạo ra không gian sống chất lượng cao, chủ đầu tư đã phát triển dự án với rất nhiều tiện ích độc đáo, phục vụ nhu cầu đa dạng của cư dân năng động, hiện đại.

Vinhomes Grand Park sở hữu chuỗi hệ thống tiện ích đồng bộ theo tiêu chuẩn với lượng 5 sao. Với mật độ xây dựng chỉ gần 26%, dự án dành tới hơn 60% diện tích cho không gian cây xanh, mặt nước và các công trình tiện ích phục vụ cư dân.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất của Vinhomes Grand Park là Công viên ánh sáng với quy mô lên đến 36ha. Cùng với đó là hệ thống trường học các cấp, trung tâm thương mại, hồ bơi, tháp văn phòng, bến du thuyền và khu vui chơi giải trí đặc sắc.

Đại đô thị Vinhomes Grand Park được quy hoạch đồng bộ và chỉn chu với nhà thầu Coteccons là đơn vị thi công. Ngoài ra, dự án còn kết hợp với Artelia Group - đơn vị đã tham gia thiết kế cho nhiều dự án lớn như Khách sạn Le Meridien Sài Gòn, khách sạn Hilton Opera, CGV CinePlex, Megastar CinePlex. Các yếu tố “thông minh” tại Vinhomes Grand Park - Vận hành thông minh: Vinhomes Grand Park được vận hành trên nền tảng thông minh nhằm giám sát và quản lý khu đô thị một cách toàn diện. - An ninh thông minh: Các chốt an ninh thường trực 24/7, cùng với đó là hệ thống camera đa lớp và Face ID tiên tiến. - Căn hộ thông minh: Công nghệ Smart Home cho phép chủ nhân căn hộ điều khiển mọi thiết bị trong nhà thông qua điện thoại di động hoặc giọng nói. - Cộng đồng thông minh: Vinhomes Grand Park đã xây dựng ứng dụng đặc quyền riêng biệt cho cư dân nhằm gia tăng giá trị gắn kết cộng đồng. Tiện ích ngoại khu nổi bật của dự án Vinhomes Grand Park - 8 phút đến bến xe miền Đông mới, thuận tiện cho việc đi lại và du lịch. - 10 phút đến Khu du lịch Suối Tiên, một điểm giải trí nổi tiếng. - 15 phút đến sân Golf Rạch Chiếc và 15km đến chợ Bến Thành.

