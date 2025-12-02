Tại miền Nam, hoạt động bất động sản đang tập trung khá sôi động tại các khu vực vệ tinh của TP.HCM trước sáp nhập, theo Báo cáo Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 của Batdongsan.com.vn.

Trong đó, các tỉnh cũ gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An hiện chiếm đến 84% mức độ quan tâm toàn khu vực miền Nam (ngoài TP.HCM), tạo nên một "vành đai vệ tinh" năng động. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy Bình Dương dẫn đầu với chỉ số 100, tiếp đến là Đồng Nai (38), Bà Rịa - Vũng Tàu (34) và Long An (28).

Sức nóng của thị trường được thể hiện rõ qua tốc độ tăng trưởng so với đầu năm, đặc biệt là Bình Dương với mức tăng đột phá 165% và sức bật ấn tượng của Long An với mức 88%. Mức tăng này đang dần bắt kịp tốc độ của Đồng Nai (89%) và Bà Rịa - Vũng Tàu (98%).

Sự tăng tốc mạnh mẽ của các thị trường trên phần nào thể hiện xu hướng dịch chuyển dòng tiền rõ rệt khỏi TP.HCM. Lợi thế về quỹ đất dồi dào tại các địa phương này cho phép các nhà phát triển triển khai những dự án quy mô lớn, được quy hoạch bài bản. Quan trọng hơn, các dự án tại đây không chỉ mang đến môi trường thoáng đãng hơn mà còn đưa ra mức chi phí sở hữu ban đầu hợp lý, dễ tiếp cận hơn so với mặt bằng giá tại TP.HCM.

Ngoài ra, đòn bẩy hạ tầng cũng là yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc gia tăng sức hấp dẫn của các khu vực vệ tinh. Việc các tuyến cao tốc, đường vành đai được đẩy mạnh đầu tư đã rút ngắn đáng kể khoảng cách di chuyển và tăng cường tính kết nối liên vùng. Chính vì thế, thị trường bất động sản tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn, đáp ứng tốt cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.

Tại Long An, Vinhomes Green City là dự án khu đô thị thông minh đáng chú ý với tổng diện tích gần 200ha. Dự án cung cấp 5 loại hình nhà ở chính, gồm: biệt thự (đơn lập và song lập), nhà phố (thương mại và liền kề), khu tái định cư, chung cư cao tầng và nhà ở xã hội. Sự đa dạng này giúp đáp ứng “khẩu vị” của nhiều đối tượng khách hàng với sở thích và khả năng tài chính khác nhau.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green City. Ảnh: Vinhomes

Vị trí thuận lợi tại Đức Hòa, Long An (cũ) của Vinhomes Green City mang lại nhiều lợi thế chiến lược. Về mặt giao thông, dự án sở hữu khả năng kết nối vùng linh hoạt, cho phép cư dân thuận tiện di chuyển đến các trung tâm kinh tế lân cận như TP.HCM, Bến Lức và Tây Ninh (cũ) thông qua các trục đường huyết mạch hiện hữu như Quốc lộ N2 và các tuyến tỉnh lộ ĐT822, ĐT823, ĐT825.

Đồng thời, việc tọa lạc trong một cộng đồng dân cư đã hình thành giúp dự án thừa hưởng trọn vẹn mạng lưới tiện ích ngoại khu đa dạng, từ hệ thống trường học, bệnh viện, ngân hàng đến các khu chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cơ quan hành chính công. Hệ thống tiện ích nội khu của dự án bao gồm: trung tâm thương mại, hồ trung tâm, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên thể thao, đường dạo bộ…

Bích Đào