Hiện trạng vùng biển Cần Giờ trong ngày khởi công Vinhomes Green Paradise 19/4/2025. Ảnh: Quỳnh Danh

Khởi công giữa những hoài nghi về tiến độ

Ngày 19/4/2025, chiếc cọc tiêu đầu tiên được đóng xuống lòng đất sau lễ khởi công siêu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM). Nhưng giữa không khí hừng hực của buổi lễ, trong tâm trí nhiều vị khách mời vẫn lẩn quẩn 1 câu hỏi: không phải “Có làm được không?” mà là “Có làm kịp không?”.

Ông Trần Minh Tuấn (62 tuổi), giám đốc một công ty xây dựng, vẫn nhớ khi đó mình ngồi ở hàng ghế khách mời, nhíu mày nhìn ra vùng biển phía xa. "Tôi thấy bản phối cảnh và nghĩ thầm: Đẹp thật. Nhưng ngay sau đó, tôi nghĩ: Làm sao mà làm kịp như tiến độ đề ra?".

Là kỹ sư công trình nhiều năm, ông hiểu rõ thách thức khổng lồ mà siêu dự án này phải đối mặt. "Tôi thấy Dubai làm đảo nhân tạo cây cọ Palm Jumeirah mất 4 năm chỉ để hoàn thiện san lấp 560 ha. Ở đây riêng quy mô lấn biển hơn gấp đôi, địa chất còn khó hơn", ông Tuấn nói.

Chị Lan Phương (46 tuổi), một nhà đầu tư BĐS kỳ cựu gắn bó với các dự án của Vinhomes hơn 10 năm qua, kể lại cảm giác của mình khi lần đầu đặt chân đến mặt bằng dự án vào tháng 5/2025: "Xung quanh là một biển nước mênh mông, bùn lầy. Các bạn sale nói với tôi: Đây sẽ là trục đại lộ 120m, đây sẽ là khu Vịnh Ngọc, kia là nhà hát lớn nhất Đông Nam Á... Dù cố tưởng tượng, nhưng thật lòng mà nói, tôi không thấy được gì ngoài một vùng hoang vu".

Đó cũng là băn khoăn của không ít nhà đầu tư khác. Nhiều người dù luôn tin tưởng vào "bàn tay Midas của Vinhomes" cũng đặt ra dấu hỏi: liệu Vinhomes có thể "thuần phục" được vùng địa chất khó tính này? Hay đây sẽ là lần đầu tiên "người khổng lồ" gặp phải rào cản không thể vượt qua?

Từ bãi lầy mênh mông, siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã hiện ra rõ nét chỉ sau 1 năm khởi công

365 ngày biến "nhiệm vụ bất khả thi" thành kỳ tích Cần Giờ

Ngày 19/04/2026, đúng 365 ngày sau ngày dự án khởi công, kỹ sư Trần Minh Tuấn quay trở lại Cần Giờ. Lần này, ông đến cùng gia đình, vừa để tham gia giải đi bộ mà chủ đầu tư tổ chức, vừa để "kiểm chứng" những hoài nghi 1 năm trước. Khi chiếc xe vượt qua cổng dự án, ông không khỏi ngỡ ngàng.

"Tôi tưởng mình đi nhầm chỗ", ông thừa nhận. "Biển bùn năm ngoái giờ đã là những con đường nhựa thẳng tắp, những dãy phố đã có hình hài. Tôi nhìn thấy các trục đại lộ rộng tới 120m đã hoàn thiện, hệ thống thoát nước đã được lắp đặt. Không còn nhận ra bãi hoang vu năm trước".

Cũng tham dự sự kiện với tư cách cư dân tương lai, chị Lan Phương không thể tin vào mắt mình. "Tôi đứng ngay vị trí mà năm ngoái tôi lún chân trong bùn. Còn bây giờ là con đường bê tông rộng 50m, hai bên là hàng cây xanh đã được trồng. Xa xa, tôi thấy hàng trăm cần cẩu, xe ben, thấy cả nghìn công nhân đang thi công. Hình hài của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đã rất rõ nét chỉ sau 1 năm. Theo các dự án Vinhomes đã lâu mà tôi vẫn thấy thật sự bất ngờ vì những gì diễn ra trước mắt!”.

Chỉ sau 1 năm, gần như toàn bộ khu vực lấn biển hơn 1.350 ha của Vinhomes Green Paradise đã hoàn thành. Để tạo nên kỳ tích ấy, một khối lượng vật liệu san lấp khổng lồ lên đến 110 triệu mét khối đã được đưa xuống bờ biển Cần Giờ. Con số này đã đạt hơn 50% tổng khối lượng dự kiến và vượt xa quy mô của bất kỳ dự án lấn biển nào từng triển khai tại Việt Nam.

Đại diện Ban Quản lý Xây dựng dự án Vinhomes Green Paradise cho biết: để dễ hình dung, khối lượng vật liệu này gấp 50 lần khối lượng dùng để san lấp cho Vinhomes Central Park, hoặc đủ để san lấp 1 siêu dự án có quy mô bằng cả quận Bình Thạnh cũ với độ dày 5m.

Đại lộ Thời Đại dài 12km, rộng tới 120m đã được trải nhựa, sẵn sàng đón những chuyến xe đầu tiên lăn bánh

Hiện tại, hình hài của 3/4 các phân khu then chốt đã lộ diện rõ nét với những dải đất mới vuông vức, vững chãi, thay thế cho mặt sóng mênh mông một năm trước. Một mạng lưới hạ tầng "xương sống" kỳ vĩ cũng đã vươn dài ra biển với hơn 120km đường nội khu.

Điểm nhấn choáng ngợp nhất chính là Đại lộ Thời Đại tại khu Vịnh Tiên. Trục đường huyết mạch rộng tới 120m này hiện đã hoàn tất trải nhựa phẳng lì. Đây cũng chính là điểm xuất phát của cả bốn cự ly thuộc VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - giải chạy có cung đường xanh nhất hệ thống, diễn ra ngày 1/5 tới.

Các runner chạy trên Đại lộ Thời Đại để “test” trước cung đường VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ, diễn ra ngày 1/5 tới

Bên cạnh đó, hàng loạt công trình biểu tượng như VinWonders, Nhà hát Sóng Xanh… đang dần thành hình. Đặc biệt, hàng nghìn căn thấp tầng khu Vịnh Tiên đang băng băng về đích và dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm 2026.

Hàng nghìn căn nhà phố tại khu Vịnh Tiên đang được thi công gấp rút và hoàn thành trong năm nay 2026

Đứng trước những căn shophouse đã thi công đến tầng 2, chị Lan Phương cho biết, cả gia đình đang rất hào hứng tính đến cuộc sống tương lai tại “kỳ quan đô thị”. Khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố tới Vinhomes Green Paradise chỉ còn 13 phút, rất thuận tiện cho công việc của chị.

“Năm nay tôi đã đầu tư thêm 2 căn nữa, vì thấy tiềm năng quá lớn. Khi một dự án có thể biến bùn lầy thành đại lộ khang trang chỉ trong 365 ngày, thì đây không phải một dự án bình thường. Đây hẳn là một di sản phi thường đang được tạo ra", chị Phương chia sẻ.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra ngày 1/5, thu hút 5.000 vận động viên, kết hợp nhiều hoạt động lễ hội, ẩm thực. Chờ đợi các runner là cung đường xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon với lộ trình “xuyên rừng, chạm biển” và đặc biệt là cơ hội “trải nghiệm sớm” siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam.

(Nguồn: Vinhomes)