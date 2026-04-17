Đó là chỉ đạo mới nhất từ UBND TPHCM về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối đường 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Theo đó, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND xã Nhà Bè và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Cần Giờ dừng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với 7 dự án thành phần trên tuyến đường Rừng Sác và khu vực lân cận.

Các dự án đó là Cầu Phú Xuân 2B và đoạn đường 15B nối từ cầu Cần Giờ đến cầu Phú Xuân 2B; giai đoạn 2 của các cầu: An Nghĩa, Nông trường Quận 5, Rạch Đông, Long Giang và Lôi Giang trên trục đường Rừng Sác.

Đường Rừng Sác sẽ được mở rộng lên 10 làn xe để kết nối trung tâm TPHCM với biển Cần Giờ. Ảnh: TK

Thay vì đầu tư nhỏ giọt, TPHCM chấp thuận cho Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Vingroup) tự bỏ kinh phí nghiên cứu dự án mở rộng đường Rừng Sác theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, UBND TP khẳng định việc giao nghiên cứu không đồng nghĩa với chỉ định thầu. Sau khi báo cáo được thẩm định, TP sẽ tổ chức đấu thầu công khai theo quy định. Nếu báo cáo không hoàn thành trong 12 tháng hoặc không được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ phải tự chịu mọi chi phí và rủi ro liên quan.

Trục đường Rừng Sác tương lai được định vị là "mạch máu" chiến lược kết nối lõi đô thị TPHCM với Biển Đông, quy mô tuyến lên đến 10 làn xe (bao gồm 8 làn cơ giới và 2 làn song hành) với lộ giới 60m, hoàn toàn tương thích với đồ án quy hoạch chung đến năm 2040 và tầm nhìn 2060.

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 19.000 tỷ đồng cho chiều dài 35km xuyên qua vùng dự trữ sinh quyển, dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông thuần túy mà còn là đòn bẩy then chốt để hiện thực hóa Nghị quyết 12 của Thành ủy, đưa Cần Giờ trở thành một đô thị biển hiện đại và sinh thái.

Chính quyền TPHCM xác định từ nay đến 2027 là giai đoạn "vàng" để hoàn thiện hạ tầng, đón đầu loạt siêu dự án sắp hình thành tại khu vực biển Cần Giờ như cảng trung chuyển 5 tỷ USD, metro Bến Thành – Cần Giờ và sự gia tăng mạnh về lượng khách du lịch, dân cư trong tương lai.