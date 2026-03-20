Đây là giải pháp hỗ trợ tài chính hiếm có trên thị trường, khẳng định nhất quán tư duy đồng hành dài hạn cùng khách hàng, cũng như tầm vóc và tiềm lực vượt trội của chủ đầu tư.

Chính sách đặc biệt “5 năm không lo lãi suất” được Vinhomes áp dụng với tất cả các dự án đang bán từ nay đến khi có thông báo mới.

Cụ thể nếu khách hàng vay 18 tháng sẽ chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm, nếu vay 24 tháng sẽ chỉ phải trả là 5,3%/năm, nếu vay 36 tháng sẽ chỉ phải trả là 7,8%/năm. Sau đó nếu khách hàng tiếp tục duy trì khoản vay sẽ được đảm bảo mức lãi suất thả nổi tối đa không vượt quá 9%/năm, trong vòng 24 tháng tiếp theo.

Trong trường hợp lãi suất thị trường vượt ngưỡng 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả, nhằm bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất.

Chính sách siêu ưu đãi "5 năm không lo lãi suất" của Vinhomes giúp thiết lập “vùng an toàn” cho người mua, chia sẻ rủi ro và đồng hành cùng khách hàng

Với chính sách đảm bảo lãi suất trên, Vinhomes cung cấp cho khách hàng lợi ích kép: vừa nắm giữ ngay tài sản thực là bất động sản giá tốt; vừa yên tâm đứng ngoài nguy cơ lãi suất thả nổi tăng cao sau thời gian ưu đãi.

Trong đó, khách hàng mua để ở và nhà đầu tư sẽ có lộ trình tài chính rõ ràng và được kiểm soát an toàn trong 5 năm đầu để tự tin bước vào hành trình an cư bền vững.

Đối với thị trường, đây là giải pháp tài chính tiên phong và đột phá khi chủ đầu tư chủ động thiết lập “vùng an toàn” cho người mua, sẵn sàng chia sẻ rủi ro và đồng hành dài hạn cùng khách hàng, tạo xung lực phát triển mới.

Việc triển khai chính sách đặc biệt “5 năm không lo lãi suất” giữa “cơn bão” lãi suất không chỉ cho thấy tiềm lực tài chính và uy tín vững mạnh của chủ đầu tư; mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt của Vinhomes khi liên tục tìm kiếm giải pháp tháo gỡ cho thị trường.

Vinhomes gánh rủi ro lãi suất cho khách hàng, khẳng định tiềm lực vượt trội và uy tín trên thị trường

Vinhomes hiện là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, đang quản lý và vận hành hơn 30 khu đô thị trên toàn quốc. Năm 2025, Vinhomes đã khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng quy mô hơn 20.000 ha, trong đó có các siêu đô thị kiểu mới như Khu đô thị Olympic (Hà Nội), Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh), Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), Khu phức hợp Du lịch & Đô thị Làng Vân - Hải Vân Bay (Đà Nẵng) và Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM).

Năm 2026, Vinhomes tiếp tục được bình chọn là công ty bất động sản uy tín nhất Việt Nam, tiên phong kiến tạo dự án đô thị tiêu chuẩn quốc tế với hạ tầng - tiện ích đầu tư đồng bộ, xứng tầm đẳng cấp. Trong bối cảnh châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm tăng trưởng năng động của kinh tế toàn cầu, Vinhomes vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam trong lĩnh vực tạo lập nguồn lực và hạ tầng đô thị được vinh danh trong bảng xếp hạng “Asia-Pacific's Best Companies of 2026” - Top 500 doanh nghiệp tốt nhất khu vực do tạp chí TIME danh tiếng (Mỹ) công bố.

(Nguồn: Vinhomes)