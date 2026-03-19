Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây có nội dung thông báo lãi suất cho vay thế chấp bất động sản tại một số ngân hàng khiến không ít người hiểu nhầm rằng đây là lãi suất cho vay để mua bất động sản.

Từ đó, không ít người mừng thầm vì lãi suất cho vay mua nhà đã giảm, phổ biến ở mức dưới 10%/năm.

Tuy nhiên, thực tế lãi suất cho vay đối với mục đích mua/kinh doanh bất động sản phổ biến ở mức 11-14%/năm, tùy khách hàng, tùy thuộc thời hạn vay, tùy dự án...

Trong khi đó, lãi suất cho vay thế chấp bất động sản không chỉ gồm cho vay để mua bất động sản mà còn cho vay đối với các hoạt động khác như vay vốn kinh doanh, vay tiêu dùng,…

Trong số các loại hình tín dụng hiện nay, vay thế chấp bất động sản là một trong những phương án cho vay được lựa chọn phổ biến nhất.

Nếu khách hàng không đủ khả năng trả nợ, ngân hàng sẽ tiến hành tịch thu, đồng thời thanh lý tài sản nhằm thu hồi vốn.

Do tính ổn định về giá trị nên bất động sản thường được các ngân hàng ưu tiên chọn làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay của khách hàng, bên cạnh các loại tài sản khác như phương tiện vận tải, giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, trái phiếu,…).

Bất động sản luôn là khẩu vị ưa thích của các ngân hàng trong lựa chọn tài sản bảo đảm. Ảnh: Thạch Thảo.

Ưu điểm của loại tài sản bảo đảm này là trong quá trình vay tiền, người vay vẫn có thể tiếp tục dùng tài sản này cho mục đích kinh doanh, sử dụng để kiếm thêm thu nhập như một phương án trả nợ hiệu quả.

Tài sản bảo đảm là cơ sở để xác định hạn mức vay, thông thường các ngân hàng thẩm định giá và sẽ cho vay tối đa 80% giá trị tài sản. Đây cũng là cơ sở để xác định khả năng thu hồi nợ của ngân hàng.

Các tài sản hình thành trong tương lai: chung cư đang xây, nhà cửa sẽ xây, đất đai sẽ mua,... Quyền sử dụng các tài sản này sẽ do người vay thực hiện, nhưng các quá trình liên quan đến giao dịch tài sản: thanh toán, mua bán,... sẽ có sự kiểm soát của ngân hàng. Theo đó, với mua bán nhà đất, ngân hàng sẽ chuyển tiền thanh toán theo tiến độ cam kết.

Đối với vay thế chấp bất động sản, hầu hết ngân hàng đều áp dụng lãi suất ưu đãi trong thời gian đầu, thường từ 6-24 tháng. Điều này giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính ban đầu và cũng là “chiêu” mời gọi khách hàng vay vốn.

Thời gian vay thế chấp tại các ngân hàng hiện nay khá linh hoạt, có thể lên đến 30 năm. Nhờ vậy, khách hàng có thể chia nhỏ khoản vay, giảm áp lực trả nợ hàng tháng.

Các ngân hàng thu nợ gốc và lãi vay theo định kỳ hàng tháng, theo phương thức lãi suất trên dư nợ gốc giảm dần:

Tổng tiền phải trả hàng tháng = Tiền lãi phải trả hàng tháng + Tổng tiền gốc phải trả hàng tháng

Trong đó:

Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay ban đầu : Số tháng vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay ban đầu x Lãi suất theo tháng

Tiền lãi tháng thứ hai = (Số tiền vay ban đầu - Tiền gốc đã trả) x Lãi suất theo tháng

Tương tự từ tháng thứ ba trở đi, lãi sẽ tính trên dư nợ còn lại.

Trước khi quyết định vay, khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin về các gói vay thế chấp của các ngân hàng cùng các thông tin như: Lãi suất vay, thời hạn vay, phí, điều kiện vay,... để lựa chọn được gói vay phù hợp nhất với nhu cầu của mình.