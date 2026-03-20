Sau khi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tăng mạnh lãi suất huy động, đến lượt Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đẩy lãi suất huy động niêm yết lên cao nhất là 6,8%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng, theo công bố của BIDV vào sáng 20/3, lên mức trần quy định là 4,75%/năm.

Đây là ngân hàng tiếp theo trong nhóm Big4 niêm yết lãi suất tối đa cho tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng, sau VietinBank.

Qua đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng tại BIDV đã tăng mạnh 1,75%/năm, đồng thời lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng tăng 1,35%/năm.

BIDV gây bất ngờ khi đẩy lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên đến 6,6%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Mức lãi suất này thậm chí còn cao hơn so với nhiều ngân hàng thương mại trong khối tư nhân.

Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm được niêm yết cho các kỳ hạn từ 7-11 tháng.

Như vậy, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-11 tháng đã được BIDV tăng thêm 1,1%/năm.

Thậm chí, lãi suất tiết kiệm cao nhất còn được BIDV đẩy lên mức 6,8%/năm với các kỳ hạn từ 12-36 tháng, tăng mạnh 1,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng và tăng 1,5%/năm với các kỳ hạn còn lại.

Cuộc đua tăng lãi suất huy động diễn ra không chỉ với các ngân hàng nhỏ mà ngay cả với các “ông lớn” ngân hàng. Trong số 9 ngân hàng tăng lãi suất từ đầu tháng 3 đến nay, hầu hết là những ngân hàng lớn như MB, VietinBank, BIDV, Techcombank, Sacombank, SHB.

Trong đó, Ngân hàng MB liên tiếp tung ra các thông tin “sốc” về lãi suất tiền gửi. Đầu tiên là việc tăng lãi suất huy động niêm yết lên mức cao nhất 7,5%/năm.

Ngay sau đó, MB thông báo lãi suất huy động cao nhất lên đến 8,4%/năm dành cho khách hàng cá nhân. Khách hàng có thể tất toán trước thời hạn mà vẫn được giữ nguyên tiền lãi.

Ngoài ra, MB còn công bố lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp từ 7,8%/năm đến 8,5%/năm, áp dụng với kỳ hạn 6-11 tháng, tùy theo số tiền gửi từ 1 đến trên 50 tỷ đồng.