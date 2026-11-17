Vinmec chính thức hiện diện tại Vinhomes Riverside (Hà Nội) mang đến tiện ích cao cấp cùng loạt ưu đãi thiết thực như khám miễn phí cho người cao tuổi, giảm 20% viện phí cho cư dân.

Không cần đi xa tìm bác sĩ giỏi

Đi vào vận hành năm 2012, Vinhomes Riverside đã định hình phong cách sống đẳng cấp hàng đầu Thủ đô với cảnh quan sinh thái, chuỗi biệt thự sang trọng ven sông, an ninh khép kín và tiện ích đồng bộ.

Mới đây, chuẩn sống này tiếp tục được bổ sung thêm mảnh ghép mới khi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec chính thức khai trương.

Chị Vũ Thị Hương Duyên, cư dân khu Tulip, hiện sống cùng đại gia đình 9 người thuộc 4 thế hệ, trong đó có hai cụ bà ngoài 80 tuổi và các con nhỏ. Chị cho biết, trước đây,mỗi khi người thân đau ốm, gia đình thường di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy, sang Vinmec Times City để thăm khám.

“Cả hai bà đều có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường. Có lần nửa đêm cháu nhỏ lên cơn viêm mao mạch dị ứng, cả nhà lại phải tất bật đưa đi khám. Dịch vụ của Vinmec khiến gia đình rất yên tâm, nhưng việc di chuyển xa vào ban đêm vẫn là áp lực”, chị Duyên chia sẻ.

Với những gia đình đang chuẩn bị đón cha mẹ lớn tuổi về phụng dưỡng, dịch vụ y tế chất lượng cao càng được đặt lên hàng đầu. Chị Lê Thị Hiền, cư dân khu Nguyệt Quế cho biết, trước đây gia đình thường lựa chọn các cơ sở y tế khác nhau tùy theo nhu cầu khám chữa bệnh. Điểm chung là phải di chuyển xa và ít nơi đảm bảo tính riêng tư như mong muốn.

“Mẹ tôi năm nay đã hơn 90 tuổi. Hiện bà vẫn khỏe và đang sống riêng nhưng gia đình cũng tính đến chuyện đón bà về sống cùng trong thời gian tới. Có bệnh viện ngay gần nhà thì khi người lớn tuổi phát sinh vấn đề sức khỏe, việc đưa đi khám sẽ thuận tiện hơn rất nhiều”, chị Hiền nói.

Sảnh tiếp đón của Vinmec Riverside được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn - nghỉ dưỡng 5 sao với không gian rộng rãi, sang trọng. (Ảnh: Vinmec)

Sự an tâm của cư dân Vinhomes Riverside nhân lên khi bệnh viện mới được đầu tư bài bản về trang thiết bị và năng lực chuyên môn. Bệnh viện có tổng diện tích 25.745 m², gồm 25 phòng khám và 30 giường bệnh, được phát triển theo mô hình chăm sóc gần nhà, đồng thời kết nối với năng lực điều trị chuyên sâu của toàn hệ thống Vinmec.

Đáng chú ý, bệnh viện cũng được trang bị các thiết bị y tế thế hệ mới từ các hãng uy tín trên thế giới, như Siemens Healthineers, GE HealthCare, Philips, Dräger, Getinge, Karl Storz, Abbott và Fujifilm… Điều này cho phép mỗi chuyên khoa thực hiện kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các trung tâm y khoa lớn trong khu vực.

Máy cộng hưởng từ 3.0T SIGNA Premier 146 là thiết bị chẩn đoán hình ảnh cao cấp được trang bị tại Vinmec Riverside. (Ảnh: Vinmec)

Song hành cùng hệ thống máy móc hiện đại là đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao với sự dẫn dắt của TS.BS Phùng Nam Lâm - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn và Đào tạo lâm sàng Hệ thống Y tế Vinmec. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đều được đào tạo theo các tiêu chuẩn chuyên môn thống nhất của Vinmec.

“Ở gần đây thì quá tuyệt vời! Khu đô thị có nhiều người cao tuổi, lại có nhiều cư dân thường xuyên tập thể thao. Với những tình huống như tai biến hay đột quỵ, việc được tiếp cận y tế sớm để tận dụng thời gian vàng có ý nghĩa sống còn”, chị Duyên bày tỏ.

Bên cạnh năng lực điều trị, không gian cảnh quan của bệnh viện Vinmec Riverside cũng tạo thiện cảm với cư dân.

“Khi bước vào một nơi thoáng đãng, có nhiều cây xanh, cảm giác sẽ ít căng thẳng hơn. Có Vinmec Riverside cư dân đều phấn khởi, bởi ai rồi cũng sẽ già đi, được chăm sóc y tế ngay sát nhà chính là điều hạnh phúc nhất”, chị Hiền nói.

Bổ sung đặc quyền, nối dài cam kết với cư dân sau 14 năm vận hành

Không dừng lại ở việc đầu tư thêm một bệnh viện đẳng cấp, Vinhomes còn dành tặng cư dân loạt đặc quyền thiết thực như lời tri ân dành cho cộng đồng đã gắn bó với khu đô thị trong nhiều năm.

Nổi bật là gói khám sức khỏe tổng quát cao cấp miễn phí dành cho cư dân từ 75 tuổi trở lên (sinh trước hoặc trong năm 1951). Gói khám tập trung vào những vấn đề sức khỏe thường gặp ở người cao tuổi, như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, gan mật, chức năng nhận thức và sàng lọc ung thư… Chương trình áp dụng đến trước ngày 28/01/2027.

Bên cạnh đó, toàn thể cư dân khu đô thị được giảm 20% chi phí khám, chữa bệnh tại Vinmec Riverside đến hết ngày 30/4/2027 (không bao gồm tiền thuốc).

Đặc biệt, dịch vụ y tế tại nhà, dự kiến triển khai từ tháng 1/2027, sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ thông qua các hoạt động lấy máu xét nghiệm, thăm khám, chăm sóc người cao tuổi, trẻ nhỏ, chăm sóc sau phẫu thuật, thủ thuật…

Vinmec Riverside đang triển khai ưu đãi giảm 20% chi phí khám, chữa bệnh cho cư dân, chương trình diễn ra đến hết ngày 30/4/2027. (Ảnh: Vinmec)

Chị Duyên cho biết, đang sắp xếp thời gian để đưa cả mẹ đẻ và mẹ chồng đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Với chị, việc chủ đầu tư tiếp tục đầu tư tiện ích sau hơn 10 năm cư dân nhận nhà mang ý nghĩa đặc biệt.

“Không phải nơi nào cũng có việc bán nhà xong cả chục năm mà vẫn liên tục bổ sung những tiện ích thiết thực, chăm lo cho cư dân như ngày đầu như vậy. Đấy chính là đẳng cấp của Vinhomes!”, chị Duyên bày tỏ.

Sự xuất hiện của Vinmec Riverside cùng các chính sách chăm sóc sức khoẻ mới tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích tại Vinhomes Riverside. Với những cư dân đã gắn bó hơn một thập kỷ, Vinhomes Riverside không chỉ là một địa chỉ an cư danh giá bậc nhất Thủ đô mà còn là nơi cả chất lượng sống cũng như giá trị tài sản liên tục được bồi đắp theo thời gian.

(Nguồn: Vinhomes)