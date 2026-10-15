Tọa lạc tại 148 Giảng Võ (Hà Nội), Vinhomes The Gallery giới thiệu 199 căn thấp tầng thương mại, kết hợp kiến trúc đặc sắc với công năng kinh doanh linh hoạt, hướng tới nhu cầu sở hữu và khai thác tài sản tại khu vực nội đô.

4 tầng vị thế hội tụ tại trái tim của Thủ đô nghìn năm văn hiến

Lịch sử thế giới hàng trăm năm qua đã chứng minh một chân lý: dù các thành phố có phát triển và mở rộng đến đâu thì những tọa độ lõi lịch sử, hành chính và văn hóa sẽ không thể bị thay thế, bởi các lớp giá trị văn hóa - kinh tế - giao thương đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Tại Việt Nam, Quy hoạch tổng thể Thủ đô công bố năm 2026 cũng đặt ra hai định hướng song hành: phát triển Hà Nội đa cực nhưng đồng thời bảo tồn trọn vẹn không gian đặc thù của nội đô lịch sử, nơi Ba Đình giữ vai trò tâm điểm chiến lược không thể nhân bản.

Vinhomes The Gallery sở hữu tọa độ độc bản giữa lõi trung tâm Thủ đô.

Là trái tim của Thủ đô, Ba Đình từ lâu đã xác lập vị thế độc tôn khi hội tụ các cơ quan chính trị, mạng lưới ngoại giao cùng các di sản văn hóa tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội. Ngay tại lõi trung tâm ấy, tọa độ 148 Giảng Võ mở ra quỹ đất liền mạch gần 6ha hiếm hoi còn sót lại giữa nội đô lịch sử.

Hiện diện ngay tâm điểm chính trị - hành chính quốc gia, dự án chỉ cách Văn phòng Chính phủ, Phủ Chủ tịch, Nhà Quốc hội và Bộ Ngoại giao khoảng 10 phút di chuyển. Từ vị trí này, cánh cửa kết nối cộng đồng quốc tế cũng rộng mở khi hơn 50 cơ quan ngoại giao hiện diện trong bán kính chỉ vài km.

Ngay chính tọa độ này, nhịp đập kinh tế được mở ra khi đón trọn dòng chảy thương mại nối liền trung tâm lâu đời Ba Đình, Hoàn Kiếm với trục tài chính - công nghệ cao năng động Mỹ Đình. Cùng với đó, các chủ nhân tinh hoa dễ dàng tiếp cận hàng loạt biểu tượng văn hóa - lịch sử của Thủ đô như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội...

Chính sự hội tụ trọn vẹn của 4 tầng vị thế ấy đã biến bộ sưu tập 199 bất động sản thấp tầng tại Vinhomes The Gallery thành một dấu ấn độc bản, nơi địa chỉ di sản giao thoa cùng nhịp đập thương mại đỉnh cao, và quy mô hữu hạn trở thành thước đo định danh vị thế cho những chủ nhân tinh hoa.

199 tuyển phẩm tại lõi di sản Hà Nội định danh chủ nhân tinh hoa

Song hành cùng tọa độ kim cương, giá trị tuyệt phẩm “may đo” của Vinhomes The Gallery được nâng tầm qua cấu trúc Mini-complex 5 tầng, biến mỗi không gian thành một tài sản tích hợp đa công năng độc đáo.

Lợi thế khai thác càng được tối ưu hóa khi 60% số căn sở hữu cấu trúc hai mặt tiền chiến lược: một mặt đón trọn lưu lượng giao thông sầm uất của đại lộ trung tâm, một mặt mở ra trục phố đi bộ Gallery Street sôi động. Thiết kế này giải phóng công năng tối đa, cho phép chủ nhân vận hành đồng thời nhiều mô hình: showroom cao cấp, văn phòng hạng sang, không gian trải nghiệm F&B hay dịch vụ lưu trú boutique thời thượng.

Vinhomes The Gallery mang đến không gian thương mại đa chức năng phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh: showroom, văn phòng, co-working, nhà hàng, quán cà phê...

Bước qua những tuyến phố thương mại nhộn nhịp, Vinhomes The Gallery mở ra một hành trình viễn du qua những kinh đô kiến trúc lừng danh thế giới. Ngôn ngữ tạo hình nơi đây chắt lọc trọn vẹn sự thanh nhã của Cổ điển Pháp với những đường phào chỉ uốn lượn, ban công sắt rèn nghệ thuật và vòm kính đón sáng tinh tế; đồng thời hòa nhịp cùng nét phóng phóng khoáng, kiêu hãnh đặc trưng của những tuyến phố Manhattan và New York thời thượng.

Kiến trúc ấy càng thêm phần bề thế khi đan xen sắc thái trang nghiêm, hoành tráng lấy cảm hứng từ kiệt tác GUM tại Moscow. Sự hòa quyện tài tình giữa các phong cách kiến trúc biến mỗi mặt tiền thành một tác phẩm mang cá tính riêng biệt, để rồi tất cả cùng tạo nên một "triển lãm kiến trúc sống" đồng điệu, tôn vinh vị thế độc tôn của bộ biểu tượng thương mại quốc tế mới giữa lòng Thủ đô.

Sự kiện khai trương VPBH Vinhomes The Gallery đánh dấu cột mốc mới trên hành trình đưa tuyển phẩm 199 bất động sản thấp tầng thương mại đến thị trường.

Để đưa những chủ nhân tinh hoa đến gần hơn với cơ hội sở hữu tuyển phẩm độc bản này, Văn phòng bán hàng dự án Vinhomes The Gallery đã chính thức mở cửa đón khách từ ngày 10/10 vừa qua.

Tại đây, các chủ nhân tương lai có thể chiêm ngưỡng ngôn ngữ kiến trúc của từng phân khu, đồng thời khám phá cách mỗi không gian được “may đo” cho những mô hình kinh doanh riêng biệt. Đó sẽ là điểm khởi đầu hoàn hảo để mỗi chủ nhân hình dung trọn vẹn dấu ấn cá nhân và vị thế thịnh vượng mà bản thân sẽ xác lập tại tọa độ di sản 148 Giảng Võ.

Bích Đào