Vinicius, người bị La Liga treo giò 4 trận, chơi mờ nhạt trước Roma, mắc sai lầm tai hại và thể hiện sự tức giận khi Jose Mourinho thay anh ra.

Vinicius Junior đang trải qua những ngày khó khăn. Trước khi bước vào trận gặp AS Roma ở Champions League, anh nhận quyết định treo giò 4 trận từ La Liga.

Hành vi túm tóc Saliba của Villarreal xảy ra khi hai cầu thủ không tranh chấp bóng, vì vậy án phạt là 2 trận thay vì 1. “Thái độ hung hăng” như trọng tài báo cáo sau khi nhận thẻ khiến anh bị treo giò thêm 2 trận.

Vinicius bị treo giò 4 trận La Liga, vắng Siêu kinh điển. Ảnh: Diario AS

Án phạt này đồng nghĩa Vinicius không thể tham dự trận Siêu kinh điển với Barca tại Camp Nou (3h ngày 26/10).

Dường như án phạt ảnh hưởng đến tâm lý của Vini. Cầu thủ Brazil cũng không thể khẳng định mình trong màn ngược dòng ngoạn mục của Real Madrid trước Roma, với tỷ số 4-3.

Không ghi bàn hay kiến tạo, Vinicius có màn trình diễn nhạt nhòa, cách xa phong độ quen thuộc.

Vinicius gần như mất hút trong hiệp 1 và không thể cải thiện tình hình sau giờ nghỉ. Màn trình diễn của anh càng bị chú ý ở phút 51, khi một sai lầm tạo điều kiện để Malen ghi bàn thứ hai cho Roma. Tình huống ấy không lọt khỏi mắt Jose Mourinho.

Chính thái độ thờ ơ của Vinicius khiến “Los Blancos” như thi đấu thiếu người. Hệ quả là Malen hoàn tất cú đúp ở phút 57 sau tình huống phối hợp trung lộ mà không bị ai kèm, nâng tỷ số lên 3-1 cho đại diện Serie A.

“Bàn thua thứ 3 của chúng tôi thật lố bịch. Ở đẳng cấp này, chúng tôi không thể để thủng lưới như vậy”, nhà cầm quân Bồ Đào Nha phát biểu sau trận.

Chỉ 2 phút sau bàn thua, Mourinho rút Vinicius khỏi sân để đưa Endrick vào thay. Quyết định này khiến tiền đạo Brazil không hài lòng.

Vinicius có trận đấu đáng quên trước Roma. Ảnh: RMCF

Trên đường về ghế dự bị, anh dang hai tay phản đối, làu bàu rất nhiều để thể hiện rõ sự bất bình. Một trợ lý của Mourinho phải ra vỗ về Vini.

Phản ứng ấy dù không như cách anh chống đối Xabi Alonso ở Siêu kinh điển năm ngoái, nhưng không thoát khỏi sự chú ý của Mourinho.

Điều chỉnh của Mourinho là chính xác. Chính Endrick gián tiếp mang về bàn rút ngắn tỷ số 2-3, trước khi tự mình gỡ hòa 3-3 cho Real Madrid.

Trong cuộc họp báo, Mourinho lên tiếng: “Vini để mất bóng, điều mà cậu ấy không nên để xảy ra. Nhưng thôi, tôi cũng mắc sai lầm. Thật đáng tiếc khi đúng lúc tôi bắt đầu tiến bộ, bắt đầu cảm thấy hạnh phúc trở lại, thì chuyện này lại xảy ra”.

Mourinho nói về phản ứng của Vinicius: “Việc Vini không vui là điều bình thường. Nếu cậu ấy làm điều mà nhiều người khác vẫn làm, ném chai lọ, thì tôi không thích. Thất vọng là điều bình thường. Nhưng sau trận đấu, Vini rất vui mừng về chiến thắng”.