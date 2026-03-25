Đưa dịch vụ y tế chuyên nghiệp hiện diện trực tiếp tại sân thi đấu

Ngày 24/03/2026, Hệ thống Y tế Vinmec và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết mở rộng hợp tác chiến lược, đưa hệ thống y tế chất lượng cao hiện diện trực tiếp tại sân thi đấu.

Theo thỏa thuận hợp tác mở rộng, Hệ thống bệnh viện Quốc tế Vinmec sẽ đảm nhận vai trò cung cấp dịch vụ y tế trực tiếp tại các trận đấu và giải đấu cấp độ Đội tuyển quốc gia do VFF tổ chức.

Lễ ký kết mở rộng hợp tác giữa Hệ thống Y tế Vinmec và VFF cung cấp xe cứu thương phục vụ các giải đấu lớn.

Đáng chú ý, tất cả xe cứu thương đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, trang bị đầy đủ trang thiết bị như “phòng cấp cứu di động” với hệ thống máy thở, sốc điện, siêu âm FAST, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, thuốc, vật tư cùng nhiều thiết bị cấp cứu chuyên sâu, cho phép xử trí chấn thương và cấp cứu ngay tại sân trong “thời gian vàng”.

Trong bối cảnh bóng đá đỉnh cao và chuyên nghiệp ngày càng đòi hỏi cao về thể lực, tốc độ, cường độ và mật độ thi đấu, công tác y tế không còn chỉ là yếu tố hỗ trợ phía sau mà đã trở thành một phần quan trọng, góp phần đảm bảo sự an toàn và sự nghiệp lâu dài của vận động viên bóng đá, đặc biệt là các tuyển thủ cấp độ Đội tuyển quốc gia.

Vì thế, sự hiện diện của hệ thống y tế chuyên nghiệp ngay tại sân sẽ giúp rút ngắn thời gian xử trí chấn thương, tăng khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, qua đó bảo vệ tối đa sức khỏe và phong độ thi đấu của các tuyển thủ bằng chất lượng dịch vụ quốc tế mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn của FIFA/AFC và các quy định Y tế hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam - phát biểu tại lễ ký kết

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Việc tiếp tục mở rộng hợp tác với Vinmec nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho các đội tuyển quốc gia giữa hai đơn vị. Sự hiện diện của hệ thống y tế chuyên nghiệp ngay tại sân thi đấu sẽ giúp tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn và thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ. Đây cũng là một trong những yếu tố nền tảng góp phần nâng cao chất lượng thi đấu và hướng tới sự phát triển bền vững, chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam”.

Cam kết vì một nền bóng đá phát triển bền vững

Trước đó, ngày 01/04/2025, Vinmec và VFF đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm tập trung chăm sóc sức khỏe tuyển thủ, đồng thời mở rộng đào tạo và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng y học thể thao Việt Nam.

Vinmec là bệnh viện tiên phong trong việc xây dựng các chuẩn mực y học thể thao hiện đại. Tháng 5/2024, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao Vinmec được công nhận là “Trung tâm Y học thể thao xuất sắc” theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đồng thời là một trong 4 Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence) theo chuẩn quốc tế của Vinmec, cùng với Tim mạch, Ung bướu và Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng.

Trải nghiệm phòng phục hồi chức năng hiện đại chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Vinmec Smart City.

Vinmec đã điều trị, phẫu thuật và hỗ trợ phục hồi thành công cho nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Xuân Son, Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Toản, Chương Thị Kiều, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn và nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khác, giúp họ trở lại thi đấu an toàn sau những chấn thương nghiêm trọng.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec khẳng định: “Y học thể thao không chỉ dừng lại ở điều trị chấn thương, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ thể trạng, duy trì phong độ và kéo dài sự nghiệp thi đấu cho vận động viên. Với hợp tác mở rộng lần này, Vinmec hướng tới việc đưa các tiêu chuẩn y tế chất lượng cao hiện diện trực tiếp tại sân thi đấu, đảm bảo mọi tình huống đều được xử lý kịp thời và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng, sự đồng hành chặt chẽ giữa y tế và thể thao sẽ góp phần nâng cao thành tích thi đấu, đồng thời tạo nền tảng bền vững để bóng đá Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và tiệm cận chuẩn quốc tế”.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - phát biểu tại lễ ký kết.

Với hợp tác mở rộng lần này, Vinmec và VFF sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp y tế chuyên sâu, nâng cao khả năng ứng phó khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe toàn diện và đảm bảo an toàn cho các tuyển thủ ngay tại sân thi đấu. Sự kiện không chỉ là dấu mốc hợp tác chiến lược giữa hai bên, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển y học thể thao và xây dựng nền bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Thu Loan