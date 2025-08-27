Lãnh đạo bệnh viện cũng không rõ tài xế dùng xe cấp cứu ở đâu

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Thanh Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẳng định, xe chở bệnh nhân về không phải xe của bệnh viện. Hiện đơn vị không cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh về nhà. Khi gia đình yêu cầu, bệnh viện chỉ hướng dẫn lựa chọn phương án phù hợp. Nếu có nhân viên đi cùng, phần lớn theo đề nghị từ người nhà bệnh nhân, không thuộc chỉ đạo hay chủ trương của đơn vị.

Hệ thống xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Theo ông Giang, việc vận chuyển bệnh nhân về nhà, đặc biệt trong các trường hợp bệnh nặng theo yêu cầu gia đình, không thuộc trách nhiệm chuyên môn của bệnh viện. Xe cứu thương chỉ phục vụ công tác cấp cứu và chuyển viện khẩn cấp theo quy định của ngành y tế.

Khi được hỏi về nguồn gốc xe cấp cứu chở bệnh nhân là của ai?, ông Giang nói: “Tôi cũng không nắm rõ được anh Giáp (lái xe Vũ Văn Giáp-PV) lấy xe ở đâu, nhưng tôi khẳng định đó không phải là xe của bệnh viện”.

Ông Giang thừa nhận tài xế Giáp là người của bệnh viện và cho biết đã yêu cầu người này làm lại bản tường trình.

“Theo báo cáo nhanh của anh Giáp, chiếc xe đó là xe của cá nhân anh ta”, ông Giang cho hay.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 (tên cũ là Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang) bị tố "chặt chém" 21 triệu cho chuyến xe cứu thương đưa người bệnh về quê 200km.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cũng cho rằng hiện nay xung quanh nhiều bệnh viện có sự xuất hiện của các đội xe cứu thương tư nhân, trong đó có những trường hợp được nhân viên y tế giới thiệu. “Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở, siết chặt quản lý, phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng cò mồi, xe dù hoạt động trong khuôn viên bệnh viện”, ông Giang nói.

Lái xe cấp cứu hoàn trả 16 triệu đồng

Theo ông Giang, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, ngày 26/8, Bệnh viện đã đình chỉ công tác một viên chức và hai nhân viên hợp đồng liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Các cá nhân bị đình chỉ gồm: Điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu (sinh năm 1995), viên chức Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1991), lao động hợp đồng tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và lái xe Vũ Văn Giáp (sinh năm 1984), lao động hợp đồng tại Phòng Quản trị - Hành chính.

Cùng ngày 26/8, lãnh đạo bệnh viện đã làm việc với lái xe Giáp và cử tổ công tác về địa phương làm việc trực tiếp với gia đình bệnh nhân. Qua làm việc, tài xế Giáp thừa nhận việc tự ý thu tiền và đã trả lại cho gia đình 16 triệu đồng qua tài khoản từ tối 25/8.

Biên lai tài xế chuyển trả 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng tiền thắp hương cho ông T.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 Vũ Thanh Giang cho rằng, vụ việc là hành vi cá nhân, nằm ngoài quy trình chuyên môn của bệnh viện: “Chúng tôi đã họp khẩn Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan để xác minh. Bước đầu cho thấy phương tiện sử dụng là xe cá nhân, không thuộc hệ thống xe chuyên dụng của bệnh viện”.

Cũng theo ông Giang, bệnh viện cũng đang chờ báo cáo tường trình chi tiết từ các cá nhân liên quan để có căn cứ xử lý. Nếu phát hiện có vi phạm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, bệnh viện cam kết xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời bảo vệ uy tín ngành y.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định hiện hành.