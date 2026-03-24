Theo đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội, khi tham gia giao thông, người dân dễ dàng bắt gặp các phương tiện như xe cứu thương, xe chữa cháy hoặc đoàn xe có CSGT dẫn đường đang phát tín hiệu ưu tiên.

Trong những tình huống này, việc nhận biết đúng và chủ động nhường đường không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật mà còn góp phần bảo đảm tính mạng, tài sản và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

Khi thấy ô tô cứu thương phát tín hiệu ưu tiên các tài xế cần giảm tốc độ, nhường đường.

Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội nêu, tại Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe ưu tiên bao gồm: xe chữa cháy; xe của lực lượng quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; đoàn xe có xe CSGT dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc trong tình trạng khẩn cấp và đoàn xe tang.

Trong thực tế, các phương tiện mà người dân thường xuyên gặp nhất là xe cứu thương, xe chữa cháy và đoàn xe có CSGT dẫn đường.

"Khi phát hiện tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, chủ động quan sát, đi sát về phía lề đường bên phải hoặc dừng hẳn để nhường đường. Người dân tuyệt đối không bám theo phía sau, không chen lấn, không đi vào làn đường của xe ưu tiên hoặc có hành vi cản trở. Việc nhường đường cần được thực hiện sớm, dứt khoát để tạo điều kiện cho xe ưu tiên di chuyển nhanh chóng, an toàn", đại diện Phòng CSGT hướng dẫn.

Việc cản trở xe ưu tiên sẽ bị xử phạt. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội, pháp luật cũng quy định rõ chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; đối với mô tô, xe gắn máy, mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng và cũng bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Việc không nhường đường cho xe ưu tiên có thể gây chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của đoàn xe cũng như hiệu quả công tác của lực lượng chức năng. Đối với xe cứu thương, xe chữa cháy, mỗi giây, mỗi phút đều có ý nghĩa quyết định trong việc bảo vệ tính mạng con người và hạn chế thiệt hại về tài sản.