Triển lãm là hoạt động bên lề Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 16/9 tại Nhà Quốc hội.

Hội nghị có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương. Trong số 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai tại Hội nghị có Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Robot trở thành “lễ tân” tại bệnh viện thông minh

Trước giờ khai mạc Hội nghị, các đại biểu tham quan Triển lãm, trực tiếp trải nghiệm Robot y tế VinMotion, ghi nhận đây là bước đi tiên phong của Vinmec cho mô hình bệnh viện thông minh.

Robot được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư VinMotion và chuyên gia của Vinmec, có khả năng giao tiếp tự nhiên với biểu cảm thân thiện, hỗ trợ, tương tác và giải đáp thông tin cơ bản cho người bệnh trong suốt quá trình thăm khám.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tương tác với Robot y tế VinMotion.

Với khả năng tiếp đón và phục vụ lên đến hàng trăm lượt khách mỗi ngày, Robot đóng vai trò như một “nhân viên y tế” thông minh, hỗ trợ công việc cho các nhân viên y tế, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Vinmec dự kiến sẽ đưa robot VinMotion Motion One “Make in Vietnam” vào vận hành tại khu vực sảnh tiếp đón như một nhân viên y tế thông minh, kết nối người bệnh với hệ thống y tế công nghệ hiện đại.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Vinmec, cho biết: “Chúng tôi hướng đến xây dựng mô hình chuỗi bệnh viện thông minh, nơi robot có thể giao tiếp tự nhiên, hỗ trợ nhân viên y tế trong các tác vụ lặp lại. Đây là bước đi quan trọng mở ra tương lai, khi robot, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu y tế được hợp nhất để mang lại trải nghiệm y tế cá nhân hóa, toàn diện và đột phá, đồng thời giữ trọn những giá trị nhân văn trong chăm sóc sức khỏe”.

GS.TS Trần Trung Dũng (cầm mic) giới thiệu những công nghệ y tế tiên tiến của Vinmec với các đại biểu

Công nghệ 3D - Đột phá cho điều trị cá thể hóa

Bên cạnh Robot y tế VinMotion, GS.TS.BS Trần Trung Dũng đã giới thiệu những thành tựu của ứng dụng công nghệ 3D trong y học - lĩnh vực mà Vinmec cũng đang giữ vị trí dẫn đầu tại Việt Nam.

Theo đó, Vinmec là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ 3D khép kín, tạo nên những đột phá “cá thể, chính xác” trong điều trị: mô hình giải phẫu in 3D tái tạo chính xác bệnh lý phức tạp; trợ cụ phẫu thuật cá thể hóa, giúp rút ngắn thời gian mổ và giảm biến chứng. Đáng chú ý, công nghệ cấy ghép titan in 3D giúp phục hồi tối ưu chức năng lẫn hình thể; công nghệ thực tế ảo (VR) hỗ trợ bác sĩ, kỹ sư thực nghiệm quy trình trước phẫu thuật một cách trực quan.

Các ứng dụng này đã giúp Vinmec thành công trong nhiều ca phức tạp như tái tạo thành ngực, thay cánh chậu, thay toàn bộ xương đùi ở bệnh nhi... Thay vì sử dụng các thiết bị sẵn có trên thị trường đôi khi không tương thích hoàn toàn với người bệnh, Vinmec thiết kế thiết bị định vị phẫu thuật PSI và khớp - xương nhân tạo riêng biệt cho từng bệnh nhân, dựa trên dữ liệu CT, MRI. Thiết bị này giúp tăng độ chính xác của ca phẫu thuật, tối ưu chức năng vận động và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Tái tạo lồng ngực bằng hợp kim titan in 3D với tấm lưới chống thoát vị phổi đạt độ chính xác 99%, đảm bảo chức năng hô hấp và bảo vệ cơ quan nội tạng

Đáng chú ý, tháng 9/2024, Vinmec đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất kích thước 11,5 cm và tái tạo một phần thành ngực bằng vật liệu titan. Thành công này đưa Vinmec trở thành bệnh viện đầu tiên tại Đông Nam Á ứng dụng công nghệ in 3D titan trong phẫu thuật lồng ngực với mảnh ghép thành ngực nhân tạo. Tiếp nối thành công đó, Vinmec cũng là đơn vị thực hiện thành công ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi in 3D Titan cá thể hóa cho bệnh nhi trẻ tuổi nhất thế giới.

“Đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa vận hành, phát triển hệ thống y tế hàn lâm thông qua những nghiên cứu đột phá, từ đó có những ứng dụng hiệu quả cho bệnh nhân là mong muốn và định hướng của chúng tôi, nhằm góp phần nâng tầm y tế đất nước, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với chất lượng tốt nhất”, GS. Trần Trung Dũng chia sẻ thêm.

Thế Định