Ca phẫu thuật thay khớp gối bằng robot lần đầu tiên tại Hải Phòng

Suốt nhiều năm qua, bà Dương (trú tại Hải Phòng) phải chịu đựng tình trạng đau khớp gối hai bên kéo dài do thoái hóa nặng. Cơn đau tăng lên khi đi lại, lên xuống cầu thang hoặc đứng lâu. Từ một người có thể tự di chuyển, bà dần mất khả năng vận động độc lập và phải phụ thuộc vào người thân trong sinh hoạt hàng ngày. Dù đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế bằng các phương pháp nội khoa, kết hợp đông - tây y, vật lý trị liệu kéo dài, tình trạng bệnh của bà vẫn không cải thiện.

Tại Vinmec Hải Phòng, bệnh nhân được chẩn đoán thoái hóa khớp gối hai bên độ IV- giai đoạn cuối, trong đó gối trái nặng hơn gối phải. Sụn khớp gối trái bị bào mòn gần như hoàn toàn, biến dạng trục chi. Ở giai đoạn này, các phương pháp điều trị bảo tồn không còn hiệu quả, phẫu thuật thay khớp gối trái toàn phần là chỉ định tối ưu nhằm phục hồi chức năng vận động và cải thiện chất lượng sống.

Bệnh nhân được thay khớp gối trái toàn phần với sự hỗ trợ của robot CORI hiện đại từ Mỹ.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, thay khớp gối không chỉ đơn thuần là thay thế bề mặt khớp bị tổn thương bằng vật liệu nhân tạo, mà còn phải tái lập chính xác trục cơ học của chi dưới, đảm bảo sự cân bằng của hệ thống dây chằng và tối ưu biên độ vận động sau mổ. Nếu sai lệch trục hoặc đặt khớp không chính xác, bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ đau kéo dài, mòn khớp sớm hoặc phải phẫu thuật lại.

Điểm nổi bật trong ca mổ là ê-kíp đã ứng dụng hệ thống robot CORI tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tham gia vào quá trình phẫu thuật. Đây là ca bệnh đầu tiên tại Hải Phòng triển khai công nghệ robot trong thay khớp gối. Ca phẫu thuật được chỉ huy bởi GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cùng sự tham gia của TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh và ê-kíp.

Khác với phẫu thuật truyền thống dựa nhiều vào kinh nghiệm và cảm nhận của phẫu thuật viên, hệ thống robot cho phép dựng mô hình giải phẫu khớp gối của bệnh nhân ngay trong phòng mổ, đánh giá động học khớp theo thời gian thực. Từ đó, bác sĩ có thể điều chỉnh chính xác các thông số như góc cắt xương, độ dày lát cắt, vị trí đặt khớp và độ căng dây chằng.

Với sai số dưới 1 mm, robot đóng vai trò như một “hệ thống dẫn đường” giúp kiểm soát từng thao tác phẫu thuật. Độ chính xác này đặc biệt quan trọng trong việc tái lập trục cơ học chi dưới, yếu tố then chốt quyết định tuổi thọ của khớp nhân tạo và hiệu quả vận động lâu dài.

Ngoài ra, nhờ tối ưu đường mổ và kiểm soát chính xác phạm vi can thiệp, phẫu thuật robot giúp giảm tổn thương mô mềm, hạn chế mất máu, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Bệnh nhân cũng không cần chụp CT trước phẫu thuật, qua đó tiết kiệm chi phí và giảm thời gian chuẩn bị trước phẫu thuật.

Chỉ sau 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân có thể tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Sau phẫu thuật, bà Dương được phục hồi chức năng sớm. Chỉ sau 3 giờ mổ, bệnh nhân có thể đứng dậy và bước đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế. 5 ngày sau, bà được xuất viện trong tình trạng ổn định và tiếp tục được hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng.

Người Hải Phòng, Quảng Ninh… không cần phải ra nước ngoài điều trị

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, y học hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ với hai trục chính: Cá thể hóa và tự động hóa.

“Cá thể hóa là cốt lõi của y học chính xác bởi mỗi bệnh nhân là một ‘bản thể’ riêng biệt. Với sự hỗ trợ của công nghệ như robot, tự động hóa giúp chuẩn hóa và nâng độ chính xác của từng thao tác, giảm thiểu sai số phụ thuộc vào cảm quan con người”, GS. Dũng cho biết.

GS. Dũng cũng nhấn mạnh giá trị thực sự của công nghệ là góp phần nâng tầm năng lực của bác sĩ. “Robot không đưa ra quyết định, quyết định vẫn thuộc về bác sĩ. Nhưng robot giúp chúng tôi thực hiện quyết định đó với độ chính xác cao nhất có thể”, ông nói.

Tại Vinmec, đối với các bệnh nhân chấn thương chỉnh hình, hai xu hướng này được tích hợp trong cùng một quy trình điều trị nhờ công nghệ robot. Đây là hướng đi mà hệ thống theo đuổi nhằm tiệm cận các chuẩn mực điều trị chấn thương chỉnh hình tiên tiến nhất trên thế giới.

Việc triển khai công nghệ cao trong điều trị các bệnh lý chấn thương chỉnh hình tại Vinmec Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn mang giá trị xã hội rõ nét. Thay vì phải di chuyển tới các trung tâm lớn ở Hà Nội, thậm chí sang nước ngoài, người bệnh tại Hải Phòng và khu vực duyên hải Bắc Bộ có thể tiếp cận kỹ thuật hiện đại, chuẩn quốc tế ngay tại địa phương.

Bệnh nhân hồi phục vận động tốt sau 2 tuần phẫu thuật.

GS. Dũng chia sẻ: “Y tế không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn là bài toán chi phí và khả năng tiếp cận. Khi bệnh nhân phải đi xa, chi phí không chỉ nằm ở viện phí, mà còn ở thời gian, công việc và cả gánh nặng cho gia đình. Một hệ thống y tế nhân văn là hệ thống đưa dịch vụ đến gần hơn với người bệnh. Chúng tôi không chờ bệnh nhân tìm đến trung tâm mà hy vọng sẽ tiếp tục mang công nghệ và chuyên gia đến gần hơn với nơi bệnh nhân đang sinh sống”.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, việc đầu tư hệ thống robot tại Hải Phòng được xác định là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại địa phương. “Đây là công nghệ có chi phí đầu tư lớn nhưng chúng tôi xác định phải tiên phong ứng dụng để người dân khu vực duyên hải Bắc Bộ được tiếp cận dịch vụ tốt nhất”, ông khẳng định.

(Nguồn: Vinmec)