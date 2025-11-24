Chính cách tiếp cận dài hạn này đã giúp doanh nghiệp định hình nên một môi trường nơi mỗi nhân viên không chỉ làm việc, mà còn được phát triển năng lực, được ghi nhận và được truyền cảm hứng mỗi ngày.

Tại lễ công bố HR Asia Awards 2025, Vinpearl đã được vinh danh với cú đúp giải thưởng gồm “Best Companies to Work for in Asia - Vietnam Chapter 2025” và “Sustainable Workplace Awards 2025”. Đây là những danh hiệu có uy tín hàng đầu khu vực, khẳng định chất lượng của mô hình phát triển con người mà Vinpearl đã kiên định theo đuổi suốt nhiều năm qua. Không chỉ đại diện cho niềm tự hào của doanh nghiệp, hai giải thưởng còn là sự công nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong quá trình kiến tạo một văn hóa doanh nghiệp đặt nhân viên ở trung tâm của mọi hoạt động.

Vinpearl phát triển môi trường làm việc Place to Live - nơi nhân viên được sống, được làm việc đúng với giá trị bản thân, được học hỏi và phát triển mỗi ngày. Triết lý này thấm vào văn hoá vận hành của toàn hệ thống, từ hoạt động đào tạo, lộ trình thăng tiến đến các chương trình nâng cao năng lực theo đặc thù của ngành dịch vụ - du lịch - vui chơi giải trí - golf. Doanh nghiệp chú trọng xây dựng một môi trường thấu hiểu, cởi mở và tôn trọng, nơi nhân viên có tiếng nói, có cơ hội thử sức và có điều kiện phát triển theo hướng rõ ràng và dài hạn.

Bên cạnh đó, cam kết phát triển bền vững cũng là nền tảng giúp Vinpearl tạo ra lợi thế cạnh tranh. Giải thưởng Sustainable Workplace Awards 2025 là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực nhằm thúc đẩy môi trường làm việc xanh, nhân văn và bền vững hơn. Những sáng kiến trao quyền, khuyến khích đổi mới sáng tạo, cũng như các hoạt động cộng đồng và phát triển xanh được triển khai liên tục đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân viên, đồng thời tạo động lực để họ gắn bó và cống hiến.

Với hơn 10.000 Pearl Member trên toàn quốc, Vinpearl tiếp tục đặt mục tiêu duy trì hệ sinh thái nhân lực khác biệt và bền vững. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo, phát triển nguồn lực, cải thiện chính sách phúc lợi và nâng cao trải nghiệm nhân viên, từ đó củng cố vị thế là một trong những nơi làm việc đáng mơ ước tại Việt Nam và khu vực. Chiến lược này không chỉ giúp Vinpearl vững vàng trước thách thức của ngành mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng một môi trường làm việc thực sự nhân văn, truyền cảm hứng và phát triển bền vững.

Bích Đào