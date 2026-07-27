“Cỗ máy biểu diễn” hoàn hảo đạt chuẩn quốc tế

Khán giả bước ra khỏi “Đất Nước Thiên Hùng Ca” thường mang theo dư âm của những đại cảnh choáng ngợp như con thuyền khổng lồ trong trận Bạch Đằng, những màn mưa trắng trời, dòng thác thóc trút xuống sân khấu, các màn nhào lộn trên không, những cọc gỗ khổng lồ lướt trên đầu hay sự hòa quyện giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ khiến ranh giới giữa thực và ảo gần như tan biến.

Phía sau 75 phút của “kỳ quan sân khấu” ấy là một “cỗ máy biểu diễn” được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Từng mét vuông sân khấu, từng điểm treo, từng mô-đun cơ khí đều được thiết kế với mục tiêu trao cho nghệ thuật khả năng hiện thực hóa những ý tưởng thách thức nhất.

Đó chính là cách Vinpearl Theatre Ocean City được kiến tạo. Với quy mô gần 1.500 chỗ ngồi, đây là một trong những nhà hát trong nhà lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam. Tuy nhiên, điểm khác biệt của công trình không nằm ở diện tích hay sức chứa, mà ở tư duy phát triển.

Sân khấu cơ khí hiện đại của Vinpearl Theatre Ocean City giúp hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo nhất.

Trên thế giới, nhiều nhà hát được xây dựng theo mô hình thiết kế cho đại show, tiêu biểu như KÀ Theatre (Las Vegas, Mỹ) hay Dancing Water Theater (Macau, Trung Quốc)… Thay vì sử dụng một sân khấu có sẵn, hạ tầng biểu diễn được phát triển ngay từ đầu để hiện thực hóa những ý tưởng nghệ thuật, tạo tiền đề cho các chương trình quy mô lớn trong nhiều năm sau.

Vinpearl Theatre cũng được kiến tạo theo cách tiếp cận đó. Ngay từ giai đoạn thiết kế, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và ê-kíp sáng tạo đã cùng xây dựng toàn bộ hạ tầng biểu diễn như một chỉnh thể thống nhất. Nhờ vậy, sân khấu không còn giới hạn trí tưởng tượng của nghệ sĩ, mà trở thành công cụ để sức sáng tạo được thăng hoa, đồng thời sẵn sàng đón các đại nhạc kịch, concert và chương trình lưu diễn quốc tế trong tương lai.

Nhiều hạng mục kỹ thuật được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế Vinpearl Theatre Ocean City.

Triết lý ấy được hiện thực hóa bằng một hệ thống trang bị và công nghệ hiếm có tại Việt Nam. Nhà hát sở hữu hơn 1.200 m2 màn hình LED, hệ thống zipline trong nhà lớn bậc nhất Việt Nam, cùng sân khấu cơ khí đủ sức vận hành chiến thuyền nặng gần 2 tấn trên hệ thống sàn nâng hạ đa điểm 2 mô-đun, mỗi mô-đun chịu tải 1,5 tấn.

Hệ thống treo đa điểm ở nhà hát có thể treo người hoặc treo những đạo cụ lớn, trong khi hơn 1.000 vòi phun trên sân khấu và gần 100 vòi phun dưới khán đài tạo nên những hiệu ứng nhập vai choáng ngợp. Toàn bộ công nghệ từ LED Panorama, hologram, 3D mapping… đều được tích hợp đồng bộ trên một hệ thống điều khiển trung tâm, giúp công nghệ gần như “ẩn mình”, chỉ còn lại trải nghiệm liền mạch của khán giả.

Là người từng biểu diễn và tổ chức concert tại nhà hát Sydney Opera House (Úc), Dolby Theatre (Mỹ) và Esplanade Theatre (Singapore), nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng không giấu được sự ấn tượng trước quy mô và chất lượng của Vinpearl Theatre Ocean City.

“Tôi thực sự bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy hút hồn, các chi tiết hoàn hảo đến kỳ lạ. Vinpearl Theatre là một nhà hát hoàn hảo và đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng tốt những tiêu chuẩn công nghệ hàng đầu. Tôi từng biểu diễn ở các nhà hát trên thế giới và thấy Vinpearl Theatre hoàn toàn không thua kém”, vị nhạc sĩ cho biết.

Đường băng cho công nghiệp văn hóa Việt Nam cất cánh

Một đại show có thể làm nên tên tuổi của một nhà hát. Song, giá trị lâu dài của công trình lại được quyết định bởi khả năng tiếp tục sản sinh những tác phẩm mới, nuôi dưỡng đội ngũ sáng tạo và hình thành một đời sống nghệ thuật bền vững.

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Một nhà hát được đầu tư bài bản có thể nuôi dưỡng cả một ngành công nghiệp văn hóa.

Theo ca sĩ Hà Lê, một không gian biểu diễn được đầu tư bài bản sẽ giúp nghệ sĩ được làm nghề một cách thuần khiết nhất, được sáng tạo và trở thành điểm hẹn để công chúng khám phá những “đặc sản mới” của nghệ thuật. Với nền tảng đó, Vinpearl Theatre hoàn toàn có thể trở thành bệ phóng cho nhiều ý tưởng lớn được hình thành, thử nghiệm và phát triển.

Trong khi đó, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, điều ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam còn thiếu không phải ý tưởng, mà là hạ tầng đủ tiêu chuẩn để biến ý tưởng thành sản phẩm.

“Chúng ta nói rất nhiều về công nghiệp văn hóa nhưng nếu không có sản phẩm, không có IP giá trị thì không thể bắt đầu câu chuyện đó. Và những gì diễn ra trong ‘Đất Nước Thiên Hùng Ca’ chính là câu trả lời cho việc đầu tư vào một nhà hát tầm cỡ như Vinpearl Theatre”, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định.

Việc đầu tư đồng thời vào hạ tầng và tác phẩm là hướng đi giúp hình thành hệ một sinh thái công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Đồng quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - đánh giá, một sản phẩm công nghiệp văn hóa đúng nghĩa cần hội tụ ba yếu tố: Có giá trị tư tưởng và nghệ thuật; có khả năng tiếp cận thị trường và có tiềm năng phát triển thành hệ sinh thái sản phẩm. Muốn có những tác phẩm lớn thì trước hết phải có một “tổ” đủ vững để nuôi dưỡng những “đại bàng” sáng tạo.

Đặc biệt, để tạo dựng những thiết chế như vậy luôn cần một tầm nhìn dài hạn và sự dấn thân của những nhà đầu tư tiên phong.

“Việc Vingroup kiến tạo Vinpearl Theatre Ocean City với hạ tầng hiện đại rồi mạnh tay đầu tư một đại show làm sản phẩm chủ lực đã minh chứng cho tư duy phát triển đồng bộ cao. Hành trình ấy phản ánh tinh thần tiên phong rất đáng trân trọng: Dám đầu tư lớn, dám chấp nhận rủi ro và dám đặt trọn niềm tin vào các giá trị văn hóa Việt Nam”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhìn nhận.

Từ nay đến hết ngày 31/8/2026, “Đất Nước Thiên Hùng Ca” triển khai ưu đãi giảm 50% giá vé dành cho người có công với cách mạng, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và học sinh, sinh viên. Chương trình ưu đãi áp dụng cho tất cả các suất diễn từ 19h30 đến 20h45, vào thứ Năm đến Chủ nhật hằng tuần tại Vinpearl Theatre Ocean City (Hưng Yên). Khán giả có thể mua vé trên website https://vinwonders.com hoặc trực tiếp tại quầy vé. Số lượng vé ưu đãi có giới hạn cho từng suất diễn.

Thu Loan