Trong 5 năm đầu tiên (2020-2025), VinUni đã trở thành đại học trẻ nhất và nhanh nhất trên thế giới đạt chuẩn QS 5 Sao toàn diện. Đây cũng là giai đoạn VinUni ghi dấu “3 Nhất” Việt Nam về mức độ quốc tế hóa, trải nghiệm học tập cá nhân hóa và hiệu suất nghiên cứu khoa học.

Về quốc tế hóa, VinUni hiện là một trong những trường đại học có mức độ hội nhập quốc tế cao nhất toàn quốc. 100% chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gần 50% giảng viên là người nước ngoài và gần 5% sinh viên quốc tế (trung bình cả nước là 0.4%). Mỗi năm, trường đón khoảng 1.000 lượt giảng viên và sinh viên quốc tế từ 33 quốc gia tham gia các chương trình trao đổi học thuật và nghiên cứu, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ giáo dục toàn cầu.

Về trải nghiệm học tập, VinUni có tỷ lệ giảng viên/sinh viên tương đương các đại học Ivy League hàng đầu thế giới (1 giảng viên/11 sinh viên), đảm bảo cá nhân hóa lộ trình học tập - thực tập cũng như kèm cặp nghiên cứu chuyên sâu. Trong đó, 80% giảng viên có trình độ tiến sĩ (trung bình toàn quốc là 35,7%), 20% giảng viên là giáo sư và phó giáo sư (trung bình toàn quốc 8%) cùng cơ sở vật chất hiện đại và phương pháp sư phạm tiên tiến đẳng cấp thế giới.

Về hiệu suất và chất lượng nghiên cứu, chỉ sau 5 năm hình thành, VinUni đã trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu năng động hàng đầu khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như khoa học sức khỏe, môi trường, trí tuệ nhân tạo, robotics, khoa học dữ liệu và các ngành khoa học liên ngành.

Năm 2025, mỗi giảng viên VinUni công bố 3.3 công trình khoa học trên SCOPUS, với trên 69% là các bài báo Q1, cao gấp nhiều lần so với mức trung bình toàn ngành, tổng chi đầu tư nghiên cứu chiếm 38% tổng chi hoạt động đầu tư mới. Đặc biệt, 21 giảng viên VinUni đã được ghi danh trong Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới do Đại học Stanford và Elsevier công bố, 5 giảng viên trẻ của trường đã vinh dự nhận Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ.

Với những thành tựu ấn tượng, VinUni đã khép lại hành trình rực rỡ đầu tiên - trường đại học giảng dạy tinh hoa - để bước vào Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (2026-2030) với mục tiêu trọng điểm: Tăng tốc thu hút nhân tài và chuyển dịch lên mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Cụ thể, VinUni tiếp tục ưu tiên phát triển, bồi dưỡng đội ngũ học thuật tinh hoa và xây dựng cộng đồng học thuật mạnh, đa ngành và thực chiến. Trường đã vinh danh, trao chứng nhận cho 48 giáo sư, phó giáo sư cơ hữu và 24 giáo sư, phó giáo sư liên kết đang công tác tại các bệnh viện và doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup; sẽ tiếp tục thúc đẩy đội ngũ phát triển lên tầm cao mới trong tương lai.

Song song với việc phát triển lực lượng học thuật tại chỗ, VinUni cũng công bố chương trình tuyển chọn danh giá dành cho nhà khoa học trẻ xuất sắc toàn cầu - VinUniversity Assistant Professorships (VAP) - với đãi ngộ cạnh tranh và gói tài trợ nghiên cứu lên tới 1 triệu USD/ứng viên. Chương trình chỉ tuyển tối đa 5 suất VAP/năm do GS Ling San (Phó Chủ tịch Cấp cao) chủ trì cùng hội đồng là các giáo sư hàng đầu từ Princeton, Johns Hopkins, NTU, HKUST, ETH Zurich và các đại học danh giá trực tiếp đánh giá.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả thực chiến và nghiên cứu chính xác, VinUni phối hợp với Vinmec đầu tư xây dựng Bệnh viện Thực hành Vinmec - VinUni, nhằm tăng tốc đào tạo y khoa gắn với thực hành lâm sàng, thúc đẩy nghiên cứu dịch chuyển và y học chính xác, hình thành hệ sinh thái học thuật - lâm sàng - công nghệ chuẩn quốc tế.

Chia sẻ về hành trình phát triển của VinUni, Giáo sư Yap Peng - Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni - cho biết: “Ngày Truyền thống lần thứ 6 đã đánh dấu bước tiến mới trên hành trình phát triển của VinUni - chính thức dịch chuyển từ mô hình đại học giảng dạy tinh hoa lên đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới. Đây không chỉ là sự phát triển vượt bậc về chất lượng đào tạo và môi trường học thuật, mà còn là cam kết mạnh mẽ của VinUni nhằm vươn tới mục tiêu xây dựng thành công trường đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới cho Việt Nam, có năng lực đóng góp cho cộng đồng học thuật và đổi mới sáng tạo toàn cầu”.

Thu Loan