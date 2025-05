Diễn đàn dự kiến diễn ra ngày 29/5/2025 tại Trung tâm Hội nghị Almaz Convention Center, Vinhomes Riverside (Hà Nội), quy tụ gần 200 lãnh đạo cấp cao từ ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức cho vay mạo hiểm và các startup công nghệ tăng trưởng nhanh.

Đây là sự kiện chuyên sâu đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia đồng thời của cả ba quỹ cho vay mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á: Genesis Alternative Ventures, InnoVen Capital và January Capital.

Venture Forum 2025 diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh chiến lược quốc gia về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Cùng lúc thị trường tài chính ghi nhận sự trỗi dậy của các mô hình vốn linh hoạt như vốn vay mạo hiểm (venture debt) - một xu thế đang định hình lại phương thức tài trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn tăng trưởng.

“Thông qua sự kiện, VinVentures không chỉ là nhà đầu tư tài chính mà còn là cầu nối chiến lược, hỗ trợ startup tiếp cận hiệu quả hơn với hệ sinh thái tài chính - công nghệ - công nghiệp của Tập đoàn Vingroup. Đồng hành cùng NIC tại Venture Forum, VinVentures khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng một hệ sinh thái vốn năng động, thích ứng với xu thế toàn cầu và định hướng phát triển quốc gia”, đại diện Vingroup chia sẻ.

Diễn đàn sẽ gồm 3 phiên thảo luận chuyên đề nổi bật liên quan đến các mô hình vốn, bao gồm: When Banks Think Like VCs: Unlocking Innovation Through Strategic Investments (Khi ngân hàng tư duy như quỹ đầu tư mạo hiểm: Mở khóa đổi mới thông qua đầu tư chiến lược); Rethinking Venture Debt in Southeast Asia (Tái định nghĩa vốn vay mạo hiểm tại Đông Nam Á); và Fintech’s Role in Expanding Access to Capital (Vai trò của fintech trong mở rộng khả năng tiếp cận vốn).

Theo Ban tổ chức, các phiên đối thoại dự kiến sẽ có sự tham gia của các diễn giả hàng đầu đến từ ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức cung cấp vốn vay mạo hiểm và các startup fintech tại Việt Nam và khu vực, gồm: Ông Fred Lim, nguyên CEO kiêm Chủ tịch Tnex; Ông Bùi Hải Nam, CEO Sổ Tay Bán Hàng; Ông Chin Chao, Partner phụ trách Growth Credit Fund tại January Capital; Ông Ben Cheah, Partner của InnoVen Capital (phụ trách hoạt động khu vực Đông Nam Á); Ông Jeremy Loh, Nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Genesis Alternative Ventures; Bà Ngọc Nguyễn, Phó Tổng Biên tập DealStreetAsia Việt Nam; Ông James Vuong, CEO Infina; Ông Nguyễn Ảnh Cường, CEO Fundiin; Ông Nguyễn Anh Quân, Nhà đồng sáng lập kiêm CEO Gimo; và ông Nam Đoàn, đại diện ThinkZone Ventures.

Venture Forum 2025 kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa các bên trong hệ sinh thái khởi nghiệp: từ nhà đầu tư, tổ chức tài chính đến startup công nghệ, qua đó mở ra các phương án tài trợ linh hoạt, đa dạng hoá dòng vốn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Thông tin về về sự kiện và diễn giả có thể xem chi tiết tại trang: https://www.vinventures.net/

Thế Định