Gần 150.000 thí sinh bước vào vòng chung kết Quốc gia

Trong năm học 2025-2026, Violympic đã ghi nhận hơn 1 triệu học sinh tham gia và gần 6 triệu lượt thi trên hệ thống. Sau khi vượt qua các vòng Sơ loại, cấp Trường, cấp Cụm trường và cấp Tỉnh/thành phố, gần 150.000 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức ghi danh vào vòng Quốc gia. Tỷ lệ chọi để vào vòng chung kết là 1/10, tương đương 10% tổng học sinh tham gia.

Các thí sinh tham gia vòng thi Violympic các cấp năm học 2025-2026

So với năm trước, số lượng thí sinh tham gia vòng Quốc gia tăng gần gấp đôi. Một trong những nguyên nhân chính là quyết định đưa môn Toán dành cho học sinh lớp 1 vào vòng thi này, mở rộng cơ hội tiếp cận sớm và đánh dấu bước tiến mới trong việc xây dựng nền tảng tư duy logic cho trẻ ngay từ bậc tiểu học.

Vòng thi chính thức diễn ra trong hai ngày 21-22/3, các thí sinh từ lớp 1 đến lớp 11 sẽ tranh tài ở các môn: Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, cùng Lịch sử & Địa lý. Các bài thi được tổ chức với 10 ca thi chính thức và 5 ca thi dự phòng.

Hiện tại, gần 1.200 Hội đồng thi đã được các nhà trường, Sở Giáo dục đăng ký thành lập trên toàn quốc, trong đó có gần 300 Hội đồng thi tại khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo. Để chuẩn bị cho sự kiện, Ban tổ chức đã triển khai chuỗi tập huấn trực tuyến nhằm thống nhất quy trình, hướng dẫn lắp đặt hệ thống giám sát và xử lý các tình huống phát sinh đảm bảo mọi điểm thi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất và nhân sự.

Đại diện cho một trong những khu vực tại vùng khó khăn, thầy Hoàng Văn Sáu, giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy (Thanh Hóa) cho biết: “Nhà trường đã kiểm tra lại toàn bộ phòng máy, đường truyền internet và chuẩn bị thêm thiết bị phục vụ giám sát trực tuyến. Năm nay là lần đầu tiên trường có học sinh tham dự vòng Quốc gia nên thầy cô, phụ huynh và học sinh đều vừa phấn khởi, vừa lo lắng. Chúng tôi hy vọng các em sẽ tự tin và đạt kết quả tốt nhất”.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình tổ chức năm nay (từ lập danh sách, đăng ký Hội đồng thi, sắp xếp phòng thi, nhận đường dẫn giám sát, nộp biên bản thi) đều được số hóa hoàn toàn trên hệ thống quản trị (admin system), giúp các nhà trường và Hội đồng thi dễ dàng theo dõi tiến độ, giảm tải khối lượng công việc thủ công và hạn chế sai sót.

Đặc biệt, sự tối ưu công nghệ này giúp các thí sinh tự do dễ dàng sử dụng tính năng “Tra cứu danh sách Hội đồng thi Quốc gia” để tìm kiếm và đăng ký thi ghép, đảm bảo 100% học sinh đủ điều kiện đều có cơ hội tranh tài.

Năm 2026, thí sinh tự do có thể chủ động “Tra cứu danh sách Hội đồng thi Quốc gia” để đăng ký

Công nghệ giám sát đa tầng bảo đảm cho một kỳ thi minh bạch

Với quy mô thí sinh lớn, công tác giám sát được triển khai theo mô hình đa tầng nghiêm ngặt: Giám thị coi thi trực tiếp tại phòng, Ban tổ chức giám sát trực tuyến qua camera và hệ thống AI tự động nhận diện gian lận.

Chia sẻ về công tác tổ chức năm nay, ông Đặng Văn Đạt - Trưởng phòng phát triển Violympic, đại diện Ban tổ chức cho biết: "Hệ thống có khả năng nhận diện các hành vi bất thường như sao chép đề bài, sử dụng phần mềm AI, công cụ dịch thuật hay chuyển tab liên tục, làm bài nhanh bất thường. Nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hệ thống sẽ tự động khóa bài thi hoặc hủy kết quả ngay lập tức mà không cần can thiệp thủ công". Công nghệ này tiếp tục được nâng cấp từ năm học trước, góp phần tối đa hóa tính minh bạch của cuộc thi.

Về lớp giám sát trực tuyến, gần 1.200 điểm thi phải duy trì kết nối phần mềm liên tục để truyền hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực về trung tâm của Ban tổ chức trong suốt 2 ngày thi.

Học sinh tham gia thi dưới sự giám sát trực tuyến và được truyền trực tiếp về hệ thống giám sát của Ban tổ chức

Sự kết hợp giữa công nghệ và công tác tổ chức được kỳ vọng sẽ giúp vòng Quốc gia Violympic năm học 2025-2026 diễn ra nghiêm túc, minh bạch và thuận lợi tại các điểm thi trên toàn quốc.