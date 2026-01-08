Chiều 8/1, tại TPHCM, đã diễn ra lễ trao giải thưởng Tech Awards 2025. Đây là sự kiện thường niên do Báo Vnexpress tổ chức từ năm 2012.

Tech Awards 2025 sẽ vinh danh 16 hạng mục giải thưởng, thuộc các nhóm Ứng dụng, Thiết bị, Thương hiệu, và Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Số điểm bình chọn cho các sản phẩm công nghệ xuất sắc được lấy 30% từ độc giả và 70% từ ban giám khảo là các chuyên gia công nghệ trong nước.

Vivo X300 Pro là điện thoại xuất sắc của năm tại Tech Awards 2025. Ảnh Vnexpress

Như thường lệ, lĩnh vực điện thoại vẫn được cộng đồng công nghệ quan tâm nhất, năm nay tranh giải gồm có Apple iPhone 17 Pro Max, Vivo X300 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Samsung Z Fold7 và Honor Magic V5. Kết quả Vivo X300 Pro trở thành điện thoại xuất sắc nhất của năm với số điểm 8,86, hơn Xiaomi 15 Ultra đúng 0,01 điểm.

Chiến thắng ngoạn mục ở hạng mục TV xuất sắc 2025 gọi tên TV Sony Bravia 8 II với điểm tổng 9,26, chỉ cao hơn vị trí số hai của LG OLED M5 đúng 0,02 điểm.

Ba nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng tại Tech Awards 2025. Ảnh: Lê Mỹ

Tech Awards 2025 lần đầu có thêm mục bình chọn “Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng 2025”, kết quả top 3 thuộc về Đinh Ngọc Dũng (DiDu), Trịnh Nhữ Ánh Ngọc (Alo Ngọc Nghe) và Hà Nhi (Nhi Thỏ).

Một giải thưởng lần đầu xuất hiện tại Tech Awards 2025 nữa là “Thương hiệu công nghệ của năm”, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ trong nước có đóng góp nổi bật, toàn diện và bền vững cho thị trường cũng như xã hội. Giải thưởng này được đánh giá dựa trên bộ tiêu chí tổng hợp, phản ánh đầy đủ năng lực và vai trò của một thương hiệu công nghệ trong năm, như mức độ đổi mới công nghệ, giải pháp nổi bật; hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng thị phần; mức độ ảnh hưởng tích cực tới người dùng và xã hội; trách nhiệm xã hội...

Với điểm số cao nhất theo đánh giá từ ban giám khảo, tập đoàn Viettel được xướng tên. Năm qua, thương hiệu ghi dấu ấn với mức tăng trưởng cao hai con số, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ cao. Trong cao điểm cuối năm 2025, doanh nghiệp lắp đặt 23.500 trạm 5G mới, nâng tổng số lên gần 30.000, trong đó có 2.500 trạm 5G do Viettel tự nghiên cứu.

Đáng chú ý, Shopee lần thứ 3 trở thành ứng dụng thương mại điện tử xuất sắc nhất tại Tech Awards.