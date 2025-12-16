Bước sang năm 2026, thị trường smartphone lại chuẩn bị đón một chu kỳ sản phẩm mới. Theo thông lệ, Apple, Samsung và Google sẽ tung ra những mẫu máy mới với phần cứng tái sử dụng, còn sự khác biệt chủ yếu đến từ phần mềm và AI.

Nhưng chính sự “an toàn” này lại khiến người dùng không còn nhiều hứng thú. iPhone 18, Pixel 11 hay Galaxy S26 đều không mang đến cảm giác đột phá thực sự.

Sự trỗi dậy của smartphone Trung Quốc sẽ khiến Apple, Samsung phải thay đổi. Ảnh: PhoneArena

Thay vào đó, những thiết bị như Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra mới là các mẫu máy khiến người dùngthực sự quan tâm khi bước vào năm 2026. Đây là ba đại diện tiêu biểu cho triết lý “đẩy giới hạn phần cứng”.

Xiaomi 17 Ultra: Cảm biến 1 inch và camera tele 200MP

Một trong những chiếc điện thoại thú vị nhất đến từ Trung Quốc trong năm qua là Xiaomi 17 Pro Max. Thiết bị này không chỉ được xem như câu trả lời “nghịch ngợm” dành cho iPhone 17 Pro Max, mà còn mang trở lại một tính năng cực kỳ độc đáo: màn hình phụ phía sau. Đây là sự kế thừa tinh thần của Xiaomi 11 Ultra, với nhiều kịch bản sử dụng thực tế hơn người ta tưởng.

Tuy nhiên, Xiaomi 17 Ultra sắp tới được cho là sẽ không giữ lại màn hình phụ này. Đổi lại, máy sẽ sở hữu thứ khiến mọi người hào hứng hơn nhiều: một hệ thống camera sau cực kỳ tham vọng.

Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị sẽ kết hợp cảm biến chính Omnivision OV50X 50MP kích thước 1 inch với một camera tele 200MP – lựa chọn lý tưởng cho cả zoom quang học lẫn cắt ghép ảnh mà vẫn giữ chi tiết cao.

Dựa trên trải nghiệm thực tế với Xiaomi 15 Ultra, gần như chắc chắn Xiaomi 17 Ultra sẽ tiếp tục đứng ở nhóm đầu về chất lượng ảnh và video trên smartphone.

Đáng chú ý hơn, máy còn được trang bị cảm biến LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) thế hệ mới, cho phép đạt dải tương phản động cao chỉ trong một lần chụp, đồng thời giảm nhiễu và hiện tượng nhấp nháy đèn LED – một vấn đề thường gặp khi quay video trong môi trường ánh sáng nhân tạo.

Cũng có tin đồn về khả năng zoom quang học biến thiên, nhưng người dùng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chi tiết này.

Dẫu vậy, Xiaomi 17 Ultra vẫn được cho là sẽ cải thiện mạnh mẽ khả năng chụp chân dung với tiêu cự 35mm, cắt từ cảm biến chính, đi kèm bộ lọc mới, hiệu ứng bokeh nâng cao và ảnh chân dung Live Photos.

Các bức ảnh chân dung HDR với nguồn sáng ngược mạnh cũng sẽ hưởng lợi lớn từ cảm biến LOFIC.

Ngoài camera, Xiaomi 17 Ultra còn sở hữu màn hình phẳng, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất, pin dung lượng khoảng 7.000mAh và sạc nhanh 100W – gần như đáp ứng trọn vẹn danh sách mong muốn của người dùng ở thời điểm hiện tại.

Vivo X300 Ultra: Smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu hai camera 200MP

Hiện tại, Vivo X200 Pro vẫn là chiếc máy được coi xuất sắc vào cuối năm 2025. Chính vì vậy, viễn cảnh Vivo tiếp tục tự vượt qua chính mình với X300 Ultra khiến nhiều người vô cùng háo hức.

Vivo X200 Ultra ra mắt đầu năm 2025 với hệ thống camera nằm trong nhóm tốt nhất và giàu tính năng nhất thị trường. Nhưng theo các nguồn tin, Vivo X300 Ultra sẽ còn “chơi lớn” hơn nữa khi trang bị tới hai cảm biến 200MP.

Cụ thể, camera chính sẽ sử dụng cảm biến Sony LYT-901 1/1.12 inch với tiêu cự 35mm, trong khi camera tele 85mm dùng cảm biến Samsung HPB 1/1.4 inch, đều đạt độ phân giải 200MP.

Camera góc siêu rộng dự kiến là cảm biến 50MP 1/1.28 inch, có thể đảm nhiệm cả chụp góc rộng lẫn siêu rộng.

Nếu đúng như tin đồn, đây sẽ là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu hệ thống camera kép 200MP – một cột mốc đáng chú ý trong lịch sử nhiếp ảnh di động.

Điểm đáng tiếc là hiện tại, thông tin về X300 Ultra vẫn còn khá hạn chế. Dù vậy, chúng ta biết máy nhiều khả năng sẽ có pin silicon-carbon khoảng 7.000mAh, sạc nhanh có dây 100W và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Điều khiến người dùng phấn khích nhất chính là khả năng Vivo sẽ phát hành X300 Ultra trên phạm vi toàn cầu. X200 Ultra trước đó chỉ bán nội địa Trung Quốc và đó thực sự là một điều đáng tiếc.

Oppo Find X9 Ultra: Phần cứng toàn diện, không có điểm yếu rõ rệt

Nếu Oppo Find X9 Pro đã gần như đầy đủ mọi thứ trên bảng thông số, thì cách cải tiến hợp lý nhất cho Find X9 Ultra chính là… nhiều hơn ở mọi mặt. Đó cũng là điều mà Oppo dường như đang hướng tới.

Theo các tin đồn, Find X9 Ultra sẽ là phiên bản kế nhiệm xứng đáng của dòng Find X Ultra, với cấu hình camera 4 ống kính cực kỳ ấn tượng.

Camera chính nhiều khả năng sử dụng cảm biến Sony LYT-901 200MP, đi kèm một camera tele ngắn 200MP, một tele dài 50MP và một camera góc siêu rộng 50MP.

Nếu chất lượng hình ảnh chỉ cần tốt hơn một chút so với Find X9 Pro, vốn đã rất xuất sắc, thì đây sẽ là một “bữa tiệc” thực sự cho người yêu nhiếp ảnh.

Máy được cho là sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin khoảng 7.000mAh, nhỏ hơn đôi chút so với pin trên X9 Pro.

Tuy nhiên, đổi lại là thêm một camera và đó là sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng. Bạn có thể sạc pin bất cứ lúc nào, nhưng không thể “giả lập” thêm một camera chất lượng cao.

Quan trọng hơn, Oppo Find X9 Ultra cũng được đồn đoán sẽ có bản phân phối toàn cầu.

Trung Quốc hiện đang ở tuyến đầu của đổi mới smartphone, đặc biệt là về phần cứng. Xu hướng này đã kéo dài nhiều năm và chưa có dấu hiệu chậm lại. Trong tương lai gần, phần lớn các đột phá phần cứng đáng chú ý có lẽ vẫn sẽ đến từ khu vực này.

Điều đó khiến một thị trường smartphone vốn đã bão hòa trở nên thú vị trở lại, dù trải nghiệm phần mềm đôi khi chưa hoàn hảo, nhưng đó là rủi ro hoàn toàn chấp nhận được.

Ít nhất, những chiếc flagship Android này vẫn khiến người dùng cảm thấy hào hứng – điều mà iPhone hay Galaxy đã không còn làm được trong một thời gian khá dài.

(Theo PhoneArena, 9to5mac, Gizmochina)