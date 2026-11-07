Đại diện VKS cho rằng không có căn cứ chấp nhận đề nghị của các luật sư về việc cần trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips).

Không có căn cứ chấp nhận đề nghị giám định tâm thần đối với Phó Đức Nam

Chiều 7/11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu tiếp tục với phần đối đáp của đại diện VKS.

Về đề nghị trưng cầu giám định tâm thần đối với Phó Đức Nam của các luật sư, đại diện VKS cho rằng không có căn cứ chấp nhận việc này.

Theo đại diện VKS, quá trình hỏi cung cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phó Đức Nam trình bày rõ ràng, logic về hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Ngoài ra, kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, cùng thông tin từ cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips.

“Một số người từng làm việc với bị cáo Phó Đức Nam cũng đánh giá Nam có năng lực chuyên môn, tư duy tốt để điều hành hệ thống lớn”, đại diện VKS nói.

Đại diện VKS còn dẫn kết quả thăm khám Phó Đức Nam của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy chưa phát hiện bất thường ở các lĩnh vực nhận thức được kiểm tra.

Hình ảnh phiên tòa xét xử Phó Đức Nam và đồng phạm. Ảnh: CTV

Về quan điểm của luật sư cho rằng chưa đủ cơ sở xác định toàn bộ hơn 900 bị hại bị nhóm Mr Pips chiếm đoạt tiền, đại diện VKS khẳng định, từ lời khai, dữ liệu thu giữ và kết quả kiểm tra các giao dịch, có đủ cơ sở xác định hơn 900 nhà đầu tư là bị hại của Phó Đức Nam và đồng phạm.

Đại diện VKS dẫn lời khai của Mr Pips về việc sử dụng tài khoản công ty “ma” và các kênh thanh toán trung gian nhằm chia cắt dòng tiền, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi truy vết, đồng thời tạo sự tin tưởng để khách hàng nạp tiền.

Khi khám xét nơi làm việc của bộ phận marketing, cơ quan điều tra thu giữ dữ liệu về danh sách các công ty được nhóm này sử dụng. Theo đại diện VKS, phần lớn các công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế, được lập để mở tài khoản ngân hàng và phục vụ việc nhận tiền. Kết quả rà soát xác định 482 trường hợp bị hại có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản các công ty trong danh sách.

Sau khi bị hại chuyển tiền, số dư tương ứng được cập nhật lên tài khoản giao dịch trên sàn, thể hiện hệ thống đã tiếp nhận tiền. Từ các tài liệu này, cơ quan công tố cho rằng có đủ cơ sở quy kết trách nhiệm đối với nhóm Mr Pips.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Đại diện VKS đối đáp nội dung bào chữa cho Mr Hunter

Trước ý kiến của luật sư cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm tại các đơn vị trung gian thanh toán, đại diện VKS khẳng định những nội dung liên quan đã được cơ quan điều tra tách để tiếp tục làm rõ trong giai đoạn hai của vụ án.

Đại diện VKS cũng bác quan điểm của luật sư khi cho rằng cần loại trừ trách nhiệm của Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đối với một số trường hợp bị hại đầu tư trên sàn IQX.

Theo đại diện VKS, tài liệu điều tra thể hiện việc Lê Khắc Ngọ tham gia bàn bạc việc xây dựng sàn, tìm mặt bằng, tổ chức văn phòng và có thỏa thuận hưởng lợi từ hoạt động giao dịch. Việc sàn chưa có lợi nhuận trong thời gian đầu không loại trừ trách nhiệm hình sự của bị cáo khi đã tham gia tổ chức hoạt động và thực tế có khách hàng bị chiếm đoạt tiền.

Về cáo buộc rửa tiền mà Ngọ đề nghị được xem xét lại, đại diện VKS viện dẫn biên bản hỏi cung bị cáo (có sự tham gia của luật sư), trong đó Ngọ trình bày nguồn tiền mua vàng và bất động sản là tiền thu được từ hoạt động cùng Nam.

Theo đại diện VKS, quá trình điều tra, bị cáo Ngọ khai việc sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua số vàng này. Vì vậy, lời khai tại phiên tòa của Ngọ rằng bị cáo được công ty trả lương bằng vàng là không có căn cứ.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.