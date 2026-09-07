VN-Index đảo chiều, VIC rơi mạnh nhưng tài sản ông Vượng vẫn ở đỉnh cao

Phiên giao dịch ngày 7/9 chứng kiến một trong những cú đảo chiều đáng chú ý nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam.

VN-Index buổi sáng có thời điểm tăng hơn 12 điểm, vượt 1.860 điểm và hướng tới mốc lịch sử 1.900 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng lan rộng. Đến cuối phiên, chỉ số giảm 31,44 điểm, tương đương 1,7%, xuống 1.821,64 điểm.

Sắc đỏ áp đảo với 458 mã giảm, trong khi chỉ có 231 mã tăng. Thanh khoản trên HoSE đạt gần 17.200 tỷ đồng. Khối ngoại cũng quay sang bán ròng gần 500 tỷ đồng, tập trung ở VCB, CTG, VIC, SHB và DXG.

Điểm đáng chú ý là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt “họ Vin”, vốn đóng vai trò động lực chính cho VN-Index trong thời gian qua, đồng loạt chịu áp lực.

VIC có thời điểm lập đỉnh lịch sử 265.000 đồng/cổ phiếu, trước khi quay đầu giảm 11.100 đồng, đóng cửa tại 245.000 đồng/cổ phiếu. VHM giảm 700 đồng xuống 74.500 đồng. Ở chiều ngược lại, VPL tăng lên 81.100 đồng và VRE tăng lên 27.000 đồng.

Trong nhiều tháng qua, cổ phiếu VIC biến động mạnh, giảm sâu rồi lại tăng trở lại, nhiều lần lập kỷ lục cao mới. Cú giảm này có thể chưa làm thay đổi câu chuyện tăng giá dài hạn của VIC. Tính từ đầu năm 2025, cổ phiếu này vẫn cao hơn 12 lần. Điều đó đồng nghĩa nếu một nhà đầu tư bỏ 1 tỷ đồng vào VIC tại thời điểm đầu năm 2025 và nắm giữ xuyên suốt, giá trị khoản đầu tư về lý thuyết đã tăng lên hơn 12 tỷ đồng.

Đà tăng phi mã của VIC cũng làm thay đổi đáng kể tài sản của ông Phạm Nhật Vượng. Theo Forbes, tại ngày 7/9, tài sản của tỷ phú này giảm khoảng 1,6 tỷ USD so với phiên trước, xuống 37,8 tỷ USD.

Dù vậy, ông Vượng vẫn là người giàu nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm 60 tỷ phú giàu nhất toàn cầu.

Đằng sau mức định giá mới của Vingroup có thể là một câu chuyện lớn hơn. Tập đoàn đang đẩy mạnh chuyển dịch từ bất động sản sang công nghiệp, với VinFast cùng các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, hạ tầng, bán dẫn, AI, robotics.

6 tháng đầu năm 2026, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần 222.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20.375 tỷ đồng, lần lượt tăng 72,5% và gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, diễn biến ngày 7/9 cũng cho thấy mặt trái của một thị trường phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa cực lớn: khi VIC và VHM đảo chiều, VN-Index có thể giảm rất nhanh dù không phải toàn bộ thị trường đều suy yếu với mức độ tương ứng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 37,8 tỷ USD tính tới 7/9, xếp 59 trên thế giới. Ảnh: VIC

Nâng hạng vẫn là cú hích, nhưng áp lực lớn lên TTCK

Cú giảm ngày 7/9 đặt ra câu hỏi lớn hơn: liệu đà tăng của chứng khoán Việt Nam có thực sự bền vững? Câu trả lời có lẽ là chưa thể khẳng định.

Một trong những động lực quan trọng nhất của thị trường hiện nay là câu chuyện FTSE nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9.

FTSE Russell đã công bố danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Global All Cap, trong đó VIC, VHM và VCB thuộc nhóm vốn hóa lớn; BID, HPG và VPB thuộc nhóm vốn hóa trung bình.

Đây là một bước tiến quan trọng, có khả năng mở rộng cánh cửa cho dòng vốn quốc tế, đặc biệt là các quỹ đầu tư và ETF tham chiếu các bộ chỉ số FTSE.

VN-Index đã tăng rất mạnh đến vùng 1.850-1.900 điểm, trong khi thanh khoản chưa thực sự tương xứng với mức tăng của chỉ số. Dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu trụ, thay vì lan tỏa rộng. Đây là điểm đáng lo.

Khi VIC, VHM, VCB hay một số cổ phiếu ngân hàng lớn tăng mạnh, VN-Index có thể dễ dàng lập các mốc cao mới. Nhưng khi những cổ phiếu này đồng loạt điều chỉnh, lực cầu ở phần còn lại của thị trường chưa chắc đủ mạnh để hấp thụ lượng cung. Phiên 7/9 chính là ví dụ rõ nhất.

Bên cạnh đó, lãi suất huy động ngân hàng ở mức tương đối cao, khoảng 8-10%/năm theo các mức được ghi nhận trên thị trường, có thể cạnh tranh với dòng tiền chứng khoán.

Giá dầu cũng đang là một biến số đáng chú ý. Chiều 7/9, dầu WTI đã vượt 92 USD/thùng, trong khi Brent tiến sát 98 USD/thùng, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và gây áp lực lên kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.

Vì vậy, câu chuyện của thị trường có thể không phải là “tăng hay giảm” sau ngày 21/9, mà là liệu dòng tiền mới có đủ lớn và đủ rộng để giúp VN-Index thoát khỏi tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào một số cổ phiếu trụ hay không.

Phiên 7/9 là lời cảnh báo khá rõ: khi lực cầu suy yếu và nhóm dẫn dắt đảo chiều, một thị trường tưởng như đang rất mạnh có thể nhanh chóng chuyển sang trạng thái bán tháo.

Theo MBS Research, tuần giao dịch trung tuần tháng 9 mang tính quyết định khi các quyết định Fed và BOJ sẽ cùng cộng hưởng, tạo ra "tác động kép" lên dòng chảy thanh khoản toàn cầu: Kịch bản từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed (15-16/9): Với xác suất tăng lãi suất vọt lên mức gần 65%, Fed đang duy trì quan điểm "diều hâu" cứng rắn.

Hiệu ứng từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản - BOJ (18-19/9): Một cú sốc thanh khoản gián tiếp có thể xuất hiện nếu BOJ thắt chặt tiền tệ, kích hoạt làn sóng đảo ngược vị thế của chiến lược "Yen Carry Trade". Khi đồng Yên mạnh lên, các quỹ đầu tư toàn cầu có xu hướng rút vốn từ các thị trường rủi ro (Risk-off) để trả nợ bằng Yên, tạo áp lực rút ròng gián tiếp lên các thị trường mới nổi và cận biên như Việt Nam.

Sự cộng hưởng từ hai "gọng kìm" tiền tệ này sẽ đóng vai trò như một bộ lọc đào thải dòng tiền đầu cơ, đồng thời chuyển hướng sự chú ý sang các sự kiện mang tính hạ tầng và cấu trúc thị trường.