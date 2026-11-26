Gần như toàn bộ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm giá, kéo VN-Index mất 57,77 điểm, xuống 1.629,68 điểm trong phiên 26/11. Áp lực bán lan rộng trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ nhiều thông tin bất lợi trong nước và quốc tế.

Cổ phiếu trụ cột đồng loạt giảm sâu

Phiên giao dịch ngày 26/11 chứng kiến áp lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt về cuối phiên, khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ.

VN-Index mất 57,77 điểm, tương đương 3,42%, xuống 1.629,68 điểm. VN30-Index giảm 49,7 điểm, còn 1.728,88 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 15.770 tỷ đồng.

Sắc đỏ bao phủ hầu hết nhóm ngành, từ công nghiệp, xây dựng, vận tải biển, thiết bị điện đến tài chính, bất động sản và năng lượng. Toàn sàn HoSE có 285 mã giảm giá, trong khi chỉ 46 mã tăng và 73 mã đứng giá.

Trong nhóm VN30, chỉ có một số ít cổ phiếu tăng giá hoặc đứng tham chiếu. VNM tăng 200 đồng lên 52.700 đồng/cổ phiếu, MCH tăng 2.000 đồng lên 132.000 đồng/cổ phiếu, trong khi SSB đứng giá ở 14.900 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, VIC giảm 15.400 đồng, tương đương 6,28%, xuống 230.000 đồng/cổ phiếu. VHM mất 2.100 đồng, còn 59.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, FPT giảm 1.550 đồng xuống 44.500 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. So với mức 66.600 đồng/cổ phiếu ngày 23/9, FPT đã mất khoảng 33,2% giá trị. Tính từ vùng đỉnh gần 120.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 1/2025, thị giá đã giảm gần 63%, tương đương khoảng 142.000 tỷ đồng vốn hóa bị thổi bay.

PNJ cũng tiếp tục chịu sức ép sau những thông tin bất lợi liên quan đến hoạt động kinh doanh và thương hiệu. Cổ phiếu giảm thêm 700 đồng xuống 12.100 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, KOS tiếp tục giảm 140 đồng xuống 2.460 đồng/cổ phiếu, nối dài chuỗi diễn biến tiêu cực.

Chứng khoán Việt giảm mạnh. Ảnh: HH

Thuế Mỹ, Fed và AI gia tăng sức ép lên thị trường

Đợt giảm mạnh của chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế chao đảo bởi những lo ngại về chính sách tiền tệ Mỹ và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ.

Khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát đang khiến giới đầu tư thận trọng. Nếu lãi suất Mỹ tiếp tục đi lên, chi phí vốn toàn cầu tăng, lợi suất trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, qua đó thúc đẩy dòng tiền rời khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có cổ phiếu tại những thị trường mới nổi.

Một yếu tố khác là làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Những lo ngại về định giá, hiệu quả thương mại và quy mô vốn đầu tư lớn của các doanh nghiệp công nghệ đang khiến nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng ngành.

FPT cũng được xem là trường hợp chịu tác động. Dù kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng, thị giá cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian qua.

Theo công bố của doanh nghiệp, lũy kế 10 tháng năm 2026, FPT đạt doanh thu 44.959 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.954 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,5% và 16,8% so với cùng kỳ.

Dù vậy, nhà đầu tư lo ngại AI có thể thay thế một phần dịch vụ công nghệ truyền thống, đặc biệt trong lĩnh vực viết mã, kiểm thử phần mềm và phân tích yêu cầu. Bên cạnh đó là áp lực bán ròng khoảng 600 triệu USD cổ phiếu FPT của khối ngoại từ đầu năm và nguy cơ bị loại khỏi rổ VN-Diamond.

Trong nước, thông tin Mỹ đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam theo cuộc điều tra Mục 301 cũng tạo thêm áp lực tâm lý.

Theo Bộ Công Thương, mức thuế đề xuất có thể được điều chỉnh xuống 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại đối ứng. Tuy nhiên, đây mới là đề xuất, chưa có hiệu lực chính thức. USTR dự kiến tổ chức điều trần từ ngày 25/1/2027 và đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất trong tháng 2, muộn nhất ngày 11/3/2027.

Ngoài các yếu tố vĩ mô, rủi ro riêng tại doanh nghiệp cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

PNJ là ví dụ đáng chú ý khi vẫn phải đối mặt với khủng hoảng liên quan đến kiểm định kim cương và chính sách mua lại sản phẩm. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, PNJ có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó gần 7.000 tỷ là kim cương và trang sức kim cương có tốc độ luân chuyển chậm. Doanh số chưa đủ bù đắp chi phí vận hành, trong khi các khoản thanh toán mua lại sản phẩm liên tục đến hạn.

Trong ngắn hạn, chứng khoán Việt Nam có thể tiếp tục biến động khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến lãi suất Mỹ, dòng vốn ngoại và tiến trình đàm phán thương mại Việt Nam - Mỹ.

Triển vọng trung hạn vẫn phụ thuộc đáng kể vào khả năng tháo gỡ các bất ổn quốc tế và cải thiện niềm tin thị trường. Khi rủi ro về lãi suất, định giá cổ phiếu công nghệ và sức khỏe tài chính doanh nghiệp chưa được giải quyết, áp lực bán và những nhịp rung lắc mạnh vẫn có thể tiếp diễn.