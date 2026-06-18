Sáng 18/6, Vn-Zoom đưa ra thông báo trên fanpage Facebook về việc ngừng hoạt động mạng xã hội Vn-Z.

Theo đó, website sẽ được duy trì để chia sẻ kiến thức công nghệ tin học, khoa học, các tính năng liên quan đến mạng xã hội, thảo luận cộng đồng hiện đã ngừng hoạt động.

Khi truy cập vào website này cũng đã xuất hiện thông báo “Website hiện ngừng hoạt động”.

Thông báo “Website hiện ngừng hoạt động” được Vn-Z đưa ra. Ảnh chụp màn hình

Vn-Zoom từng là một trong những diễn đàn công nghệ lớn tại Việt Nam trước đây với thâm niên hơn hai thập kỷ.

Năm 2018, diễn đàn này từng thông báo đóng cửa và trở lại với tên Vn-Z, hoạt động theo hình thức mạng xã hội với giấy phép số 386/GP-BTTTT, được cấp ngày 13/09/2019, tiếp tục việc chia sẻ các kiến thức về phần cứng, phần mềm, game và các thông tin khoa học…

Đồng thời, để đảm bảo việc tôn trọng bản quyền phần mềm, từ năm 2019 ban quản trị Vn-Z đã ra quy định cấm chia sẻ các nội dung vi phạm bản quyền, phần mềm crack, game lậu…

Tuy nhiên, thực tế với lượng người dùng lớn, các thông tin này vẫn liên tục xuất hiện khiến cho việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn.

Mặc dù không đưa ra nguyên nhân ngừng hoạt động, nhưng theo nhiều người trong ngành việc này có liên quan đến cái tên Vn-Zoom cùng rất nhiều đơn vị khác bị tố vi phạm bản quyền lên Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ.

Theo đó, Vn-Zoom được liệt kê là cộng đồng nổi tiếng trong việc thảo luận, chia sẻ cách kích hoạt phần mềm và phân phối trái phép.

Trong thời gian qua, tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều đơn vị vi phạm đã tự nguyện đóng cửa; đồng thời, cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố nhiều vụ án liên quan đến vi phạm bản quyền trong thời gian vừa qua.

Việc Vn-Zoom đóng cửa chức năng mạng xã hội cũng khiến cho nhiều người tiếc nuối. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là hành động hợp lý nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật.