Công Ty Cổ Phần SOCOS vừa thực hiện chuyến thiện nguyện tại Trung tâm Văn hóa xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong mùa dịch Covid-19.

Chương trình thiện nguyện mang tên “Quỹ chia sẻ yêu thương” được công ty SOCOS ấp ủ thực hiện với mong muốn đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Chuyến từ thiện đã trao đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 1.500 kg gạo, tặng 10 bao thư tiền mặt trị giá 5 triệu đồng cho 10 hộ người già neo đơn gặp khó khăn.

Đại diện công ty SOCOS, doanh nhân Trình Thanh Đa đã thăm hỏi, động viên và trao quà tận tay người dân. Thay mặt SOCOS ông gửi đến bà con lời chúc sức khỏe, bình an và chuẩn bị đón một năm mới an lành, no ấm.

Doanh nhân Trình Thanh Đa nhận bằng khen từ lãnh đạo địa phương. Hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch nên công ty luôn thực hiện đúng quy định 5K phòng ngừa dịch bệnh

Dưới sự điều hành của doanh nhân Trình Thanh Đa, công ty SOCOS không đơn thuần là đơn vị kinh doanh mà luôn hướng tới những hoạt động thiết thực vì xã hội. Cùng với hoạt động sản xuất, phân phối sản phẩm làm đẹp, SOCOS thường xuyên xây dựng các chương trình từ thiện, trao yêu thương, động lực vượt lên khó khăn cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Doanh nhân Trình Thanh Đa và doanh nhân Phạm Phúc Ngân trực tiếp trao quà cho người dân.

Ngọc Minh