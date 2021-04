Chủ hộ kinh doanh khai nhận, sau khi mua chả lụa cá về đã tự ý tháo nhãn và dán nhãn khác như: chả chay LA nhãn hiệu Văn Lành, chả nấm chay Diễm Trang, chả chay nhãn hiệu Duyên Tịnh...

Chiều 22-4, ông Huỳnh Ngọc Hồ (Phó cục trưởng phụ trách Cục quản lý thị trường tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hơn 3 tấn thực phẩm chay không rõ nguồn gốc.

Theo đó, sau thời gian theo dõi, vào lúc 5 giờ 20 phút cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang và Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Phú Tân tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh có địa chỉ tại tổ 8, ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa do bà Phan Thị Bích Tuyền làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang hoạt động sản xuất thực phẩm chay có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và hồ sơ tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Số chả được phát hiện, thu giữ.

Số lượng hàng hóa phát hiện tại cơ sở là hơn 3 tấn. Tại thời điểm kinh doanh, chủ hộ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và các giấy tờ có liên quan đến hàng hóa.

Qua làm việc, bước đầu bà Tuyền khai nhận, sau khi mua chả lụa cá nhãn hiệu Chin Thuy Food của Công ty TNHH MTV Chín Thủy về bà tự ý tháo nhãn và dán nhãn khác như: chả chay LA nhãn hiệu Văn Lành, chả nấm chay Diễm Trang, chả chay nhãn hiệu Duyên Tịnh, chả nấm bào ngư nhãn hiệu Thanh Đạm và bán ra thị trường với giá là 72 ngàn đồng/kg.

Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để xác minh, làm rõ và xử lý đúng theo quy định.

