Theo Công an tỉnh Khánh Hoà, trong thời gian làm Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà Nha Trang, Nguyễn Chí Uy đã tự ý phân lô đất công viên cây xanh khu dân cư Cồn Lập để bán, bán một lô cho nhiều người chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có thông cáo báo chí liên quan đến các sai phạm tại dự án Khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP Nha Trang). Công an Khánh Hoà khẳng định, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư là CTCP Sông Đà Nha Trang đã có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Sau hơn chục năm nhận giấy phép đầu tư trên “đất vàng”, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập của CTCP Sông Đà Nha Trang vẫn trong cảnh “đắp chiếu” nhưng lại nhiều lần bị cắt bán.

Cũng theo cơ quan này, ngày 11/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 24/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Uy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin từ Công an Khánh Hoà cho biết, đến nay, kết quả điều tra xác định trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Sông Đà Nha Trang, ông Uy đã tự ý phân chia lô đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch công viên cây xanh tại dự án KDC Cồn Tân Lập thành các lô đất liền kề để bán và bán một lô đất (biệt thự và nhà ở liền kề) cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Đồng thời, ông Uy còn huy động vốn của nhiều người, chuyển nhượng sản phẩm dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra thông báo đến các cá nhân, pháp nhân thương mại có tham gia góp vốn, mua bán sản phẩm tại dự án KDC Cồn Tân Lập cần sớm liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để biết thêm thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật của ông Uy và CTCP Sông Đà Nha Trang.

Nhiều vị trí trong dự án đã phân lô bán nền trái phép.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cũng khẳng định các dự án thành phần thuộc dự án KDC Cồn Tân Lập và dự án KDC Cồn Tân Lập chưa được phép mở bán hoặc góp vốn, nên các tổ chức, cá nhân cần chủ động thực hiện đúng pháp luật.

Đối với các khách hàng đã góp vốn mua sản phẩm Tòa nhà TM1 là dự án thành phần chưa có thiết kế cơ sở, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xây dựng nhưng đã góp tiền chuyển nhượng cần sớm trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

“Các tổ chức, cá nhân là người bị hại, người có liên quan đến các hoạt động mua bán đất nền, góp vốn mua sản phẩm, chuyển nhượng sản phẩm tại dự án KDC cồn Tân Lập liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để làm việc” – công an Khánh Hoà nêu rõ.

Dự án KDC Cồn Tân Lập có tổng diện tích gần 8ha, nằm ngay cửa biển được đánh giá là khu “đất vàng” của thành phố Nha Trang. Dự án được cấp giấy phép đầu tư từ năm 2007 với quy mô dân số lên đến 4.200 người với nhiều hạng mục công trình lớn: khu chung cư cao tầng trên 700 căn hộ; 4 khu nhà biệt thự và nhiều công trình thương mại, dịch vụ khách sạn, văn phòng.

Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án hơn 2.718 tỷ đồng. Kế hoạch dự án khu dân cư cồn Tân Lập sẽ về đích vào năm 2013. Tuy nhiên, đến nay, sau 12 năm được cấp phép đầu tư, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập vẫn trong cảnh “đắp chiếu”. Dự án không đạt tiến độ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần điều chỉnh theo hướng giãn tiến độ cho chủ đầu tư.

Đáng nói hơn, trong khi tiến độ giậm chân tại chỗ, Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang - chủ đầu tư dự án đã 3 lần cắt "đất vàng" đem bán. Lần bán gần nhất là vào giữa năm 2019, chủ đầu tư dự án cắt trên 11.000m2 để bán cho Công ty VHR (trụ sở TP.HCM).

Chủ đầu tư cũng phân lô các lô đất biệt thự, đất nền dù chưa đủ điều kiện pháp lý vẫn mở bán rầm rộ, dẫn đến việc tranh chấp, khiếu nại diễn ra phức tạp.

Thuận Phong