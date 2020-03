- Trong khi chủ đầu tư khẳng định các căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án The Western Capital chưa đủ điều kiện giao dịch thì các sàn giao dịch BĐS đã đưa các sản phẩm này vào kinh doanh.

Loạn sàn BĐS rao bán nhà ở xã hội



Liên quan đến những lùm xùm tại dự án Khu nhà ở xã hội – Khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc (tên thương mại là The Western Capital) địa chỉ số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP.HCM như VietNamNet phản ánh, theo tìm hiểu, một số sàn giao dịch BĐS đã đưa các căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) dự án vào kinh doanh khi chủ đầu tư chưa cho phép.



Công ty TNHH Quản lý BĐS Hoàng Phúc (Hoàng Phúc Land), chủ đầu tư dự án The Western Capital cho biết, theo quy hoạch được duyệt, dự án này gồm 3 block nhà ở thương mại và 2 block NOXH. Riêng khu NOXH, ngoài có trách nhiệm bàn giao 210 căn cho thành phố, chủ đầu tư được phép khai thác 180 căn NOXH.

Nhà ở xã hội tại dự án The Western Capital đang bị các sàn giao dịch rao bán khi chưa được chủ đầu tư cho phép.

Do khu NOXH của dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn hoặc mở bán theo quy định nên Hoàng Phúc Land chưa có bất kỳ thông tin, hoạt động chính thức nào liên quan đến việc mở bán, nhận đặt chỗ hay đặt cọc, cũng không có bất kỳ hành vi uỷ quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện giao dịch.



Tuy vậy, theo tìm hiểu của PV VietNamNet hiện một số sàn giao dịch đã và đang rao bán các căn hộ NOXH tại dự án The Western Capital.



Theo giới thiệu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Phát triển BĐS An Lạc Tân (Công ty An Lạc Tân), doanh nghiệp này là đơn vị phân phối độc quyền dự án The Western Capital. Ngoài 3 block nhà ở thương mại đã bán hết, đầu năm 2019 đang triển khai bán 2 block NOXH.



Không những vậy, ông Quách Mộc Tân – TGĐ Công ty An Lạc Tân còn giới thiệu trong một đoạn video trên website, công ty đang triển khai 9 dự án trong năm 2019 và trong đó có dự án khu NOXH tại số 116 Lý Chiêu Hoàng quy mô block A2 với 180 căn hộ.



Một sàn giao dịch khác cũng tự nhận là đơn vị phân phối NOXH tại dự án này là Thiên Lộc Land, trụ sở quận Bình Tân. Trong vai khách hàng cần mua NOXH, chúng tôi được H, xưng là nhân viên bán hàng của công ty cho biết, các căn NOXH đã bán hết, nhưng vài ngày tới sẽ có rổ hàng mới tung ra.



“Các căn có diện tích nhỏ bên em đã bán hết từ lâu rồi, giờ còn một số căn diện tích 48m2, giá 1,3 tỷ đồng/căn. Nếu mua những căn này khách phải ký hai hợp đồng, một hợp đồng ký với chủ đầu tư theo giá gốc Sở Xây dựng duyệt, khoảng 720 triệu đồng. Còn hợp đồng tư vấn ký với công ty hơn 500 triệu đồng”, H. tư vấn.



Chủ đầu tư nói gì?



Về việc Công ty An Lạc Tân rao bán các căn hộ NOXH tại dự án The Western Capital, ông Quách Mộc Tân – TGĐ Công ty An Lạc Tân cho biết, công ty ông đang triển khai bán hàng, huy động vốn cho 32 căn NOXH. Cá nhân ông có ký hợp đồng phân phối dự án với Hoàng Phúc Land và sau đó ông uỷ quyền lại cho Công ty An Lạc Tân bán.



Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Đức Tiến – Phó TGĐ Hoàng Phúc Land cho biết, mới đây công ty phối hợp với UBND phường 10, quận 6 lấy ý kiến khách hàng mua căn hộ về việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại dự án, trong đó có việc xây thêm 1 block A3 tại khu NOXH.



Đến nay việc lấy ý kiến chưa có kết quả nhưng theo thông tin sơ bộ của UBND phường 10 thì tỷ lệ khách hàng không đồng thuận khá cao. Do đó sẽ không tiến hành khảo sát ý kiến đợt 2 nữa.

Nhiều khách hàng phản đối việc chủ đầu tư dự án The Western Capital xin xây thêm căn hộ.

Trong khi việc lấy ý kiến khách hàng chưa thống nhất thì một số sàn giao dịch BĐS đã rao bán, nhận tiền đặt cọc các căn hộ tại block A2 và A3 khu NOXH, Phó Giám đốc Hoàng Phúc Land cho rằng, chủ đầu tư không có hợp tác với sàn giao dịch nào, mọi hành vi nhân danh công ty nhận tiền cọc, giữ chỗ tại dự án này là vi phạm pháp luật.



Theo tìm hiểu, hiện giá bán các căn hộ NOXH tại dự án The Western Capital chưa được Sở Xây dựng TP.HCM duyệt. Tuy vậy, các sàn giao dịch đã bán cho khách hàng với giá chủ đầu tư đang đề xuất.



Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Giám đốc Công ty Luật DC Counsel) cho biết, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH được quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 và đáp ứng 3 điều kiện, đó là:



Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình; phải có đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại nơi có NOXH; thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của Thuế Thu nhập cá nhân.



Giá bán, cho thuê hoặc cho thuê mua NOXH được chủ đầu tư xác định dựa trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay và lợi nhuận định mức của toàn dự án không vượt quá 15% tổng chi phí đầu tư.



Theo luật sư Chánh, Điều 21 Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH cũng nêu rõ, UBND cấp tỉnh sẽ giao cơ quan chức năng trực thuộc thẩm định giá bán, thuê mua, thuê NOXH được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.



Luật sư Chánh cho rằng, nếu dự án NOXH vẫn chưa được cơ quan chức năng duyệt giá bán mà các sàn giao dịch đã tư vấn cho khách hàng ký hai hợp đồng như tại dự án The Western Capital như nói trên là hành vi lách luật. Điều này không chỉ gây rủi ro cho các khách hàng đã đặt mua mà còn khiến cho người nghèo mất đi cơ hội sở hữu nhà ở vì giá bị đội lên quá cao.

Dự án nhà ở xã hội xin tăng thêm căn hộ, khách hàng bức xúc đòi kiện - Phê duyệt ban đầu dự án The Western Capital chỉ có 2 block nhà ở xã hội, khi chuẩn bị bàn giao nhà thì chủ đầu tư xin xây thêm 1 block nữa. Tiện ích chung bị teo tóp, dân số tăng lên… khiến khách hàng bức xúc.

Phương Anh Linh