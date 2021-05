Phong thủy nhà ở ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tài vận và sức khỏe của cả gia đình. Để mua được một “ngôi nhà may mắn” có phong thủy tốt, bạn cần biết cách nhận diện nó qua nhiều yếu tố.

Lịch sử ngôi nhà

Để biết ngôi nhà đó có may mắn không, bạn hãy tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà. Điều gì khiến người chủ đang sinh sống ở đây lại muốn bán nhà, chuyển đi nơi khác? Những ngôi nhà có phong thủy tốt là những ngôi nhà mà chủ sở hữu chuyển đi với những lý do hạnh phúc như kinh tế gia đình đang phát triển, có thêm em bé hoặc thăng tiến trong công việc nên muốn chuyển tới nhà khác to hơn. Nếu những người sở hữu trước gặp may mắn, thì theo phong thủy những người mua sau cũng sẽ gặp nhiều may mắn.

Khu vực xung quanh

Hãy dành một chút thời gian để đi bộ và khám phá các khu vực xung quanh nhà. Những người hàng xóm có chăm sóc và giữ cho ngôi nhà của họ luôn trong tình trạng tốt không? Nếu ngôi nhà của hàng xóm trong tình trạng hư hỏng, nó có thể ảnh hưởng tương tự đến khí (năng lượng) của ngôi nhà bạn và do đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự thịnh vượng của bạn.

Theo phong thủy nhà ở nếu những người sở hữu trước gặp may mắn những người mua sau cũng sẽ gặp nhiều may mắn (Ảnh minh hoạ)

Những ngôi nhà tiếp giáp với các tòa nhà đổ nát, các khu đất trống và nghĩa trang, thường được cho là chứa những năng lượng không tốt, ít mang đến may mắn cho gia chủ.

Ngôi nhà có phong thủy tốt là những ngôi nhà không gần các yếu tố gây nhiễu như máy biến điện, cột điện cao áp... Bởi chúng có thể gây ảnh hưởng đến năng lượng phong thủy, không tốt cho sự phát triển sau này.

Cây cối xung quanh nhà

Một ngôi nhà có phong thủy may mắn là ngôi nhà mà cây cối xung quanh nó tươi tốt, khỏe mạnh. Bởi những ngôi nhà này đại diện cho sự dồi dào và tích cực. Ngược lại, những ngôi nhà mà cây cối xung quanh khô héo, chết chóc lại đại diện cho những điều không may mắn và không tốt cho phong thủy.

Chú ý cửa trước

Một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá một ngôi nhà có phong thủy tốt là khí có thể lưu thông đến cửa trước. Cửa trước được gọi là "miệng của khí”. Đây là cách năng lượng có thể đến với cuộc sống của bạn. Những ngôi nhà có cửa trước dễ tìm thường có phong thủy tốt, mang lại may mắn, tích lộc tụ tài cho gia chủ.

Khi chọn mua nhà, bạn nên chọn những ngôi nhà có không gian phòng khách thông thoáng, khoảng không gian giữa các phòng phù hợp (Ảnh minh hoạ)

Hãy xem xét con đường đến cửa trước nhà bạn có khó tìm không, có chướng ngại vật nào cản đường không, hoặc có cây cối chắn tầm nhìn không? Ngoài ra, cửa trước có bị ẩn ở bên hông hay phía sau nhà không? Một ngôi nhà may mắn thường sở hữu khu vực cửa trước với lối đi thông thoáng, không có những vật sắc nhọn hay góc cạnh cản trở, che chắn tầm nhìn.

Nhà gần nguồn nước

Dòng nước chảy trước nhà tượng trưng cho tiền bạc đang chảy về phía gia đình bạn. Một ngôi nhà gần sông, hồ nước hay có đài phun nước trước cửa đặc biệt tốt trong việc hút may mắn, tài vận.

Thiết kế đẹp, đảm bảo yếu tố “tàng phong tụ khí”

Một ngôi nhà thông thoáng, tràn ngập ánh sáng mặt trời là ngôi nhà có phong thủy tốt. Vì vậy, khi đi mua nhà, bạn cần quan sát ngôi nhà có nhiều ánh sáng tự nhiên hay không, có thông gió và thoáng khí không... Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tài lộc của gia chủ.

Đặc biệt, cần xem xét thiết kế của ngôi nhà có đảm bảo yếu tố "tàng phong tụ khí" - dòng khí lưu chuyển trong nhà liên tục, hài hòa, tránh ngưng tụ lại một chỗ. Cụ thể, ngôi nhà cần phân chia không gian hợp lý, giảm vách ngăn nhưng không nên quá trống trải. Khi chọn mua nhà, bạn nên chọn những ngôi nhà có không gian phòng khách thông thoáng, khoảng không gian giữa các phòng phù hợp.

Nhà không bị khuyết góc

Trong phong thủy nhà ở, nhà bị khuyết góc cũng có nghĩa là thiếu nhân khẩu, kém may mắn. Phương vị khuyết góc càng nhiều đồng nghĩa với việc địa vị của chủ nhân trong nhà càng bị phân tán, thậm chí không có quyền lực. Điều đó khiến sự nghiệp của chủ nhân gặp nhiều trở ngại, sức khỏe ngày càng đi xuống, thậm chí còn dễ mắc bệnh nan y.

Minh Châu (Tổng hợp)