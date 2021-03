Bể cá và hòn non bộ không chỉ có ý nghĩa thẩm mỹ, chúng còn có tác dụng về mặt phong thủy. Vì vậy, nếu đặt 2 thứ đó phạm vào cấm kỵ, có thể khiến gia chủ tán gia bại sản hoặc gặp vấn đề về sức khỏe.

Chuyên gia phong thủy Tuấn Thịnh (Hà Nội) cho biết, một góc nhà, góc sân khi được bố trí hòn non bộ hay bể cá sẽ làm không gian bớt ngột ngạt và nóng bức.

Hòn non bộ, thác nước mang ý nghĩa phong thủy.

Về mặt phong thủy, bể cá và hòn non bộ (đặt trong bể cá, hồ cá) thuộc ngũ hành Thủy. Song tùy theo mệnh gia chủ và lựa bể cá vượng Thủy (nhiều nước, ít cây, đá), vượng Kim (hình dáng đá sắc, nhọn, màu trắng, sáng), vượng Mộc (nhiều cây thủy sinh, ít đá, màu xanh), vượng Hỏa (ít nước, nhiều núi non, màu cam, nâu đỏ), vượng Thổ (nhiều núi, đất, đá hình dáng tròn đầy, màu nâu, vàng, ít nước, ít cây).

Tuy nhiên, các vật này phải đặt theo hướng và địa thế của ngôi nhà, nếu không gia chủ sẽ gặp chuyện bất an.

Dưới đây là một số lưu ý trong đặt hòn non bộ, bể cá:

1. Đặt bể cá

Gia chủ mệnh Kim nên đặt bể theo hướng Tây và Tây Bắc.

Gia chủ mệnh Thổ nên đặt theo hướng Tây Nam và Đông Bắc.

Gia chủ mệnh Mộc đặt bể cá theo hướng Đông và Đông Nam.

Gia chủ mệnh Hỏa đặt bể theo hướng Nam.

Gia chủ mệnh Thủy đặt bể cá theo hướng Bắc.

Lưu ý, khi đặt bể cá cần lập được bản đồ phong thủy theo cung mệnh từ đó biết các cung cát để chiêu tài, kích lộc cho gia chủ.

Bể cá tránh đặt đối diện bếp đun.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý một số cấm kỵ sau:

- Không đặt bể cá phong thủy phía sau sofa phòng khách. Bể cá mang tính động, nếu đặt sau sofa, bàn ghế phòng khách - những nơi cần vững chãi và ổn định - sẽ tạo sự xung đột, bất an cho người trong gia đình, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định gia trạch.

- Không đặt bể cá phong thủy trong hoặc cạnh nhà vệ sinh. Khu vực vệ sinh hay những góc tối tăm, ẩm thấp trong nhà là những nơi mang nhiều uế khí, tạp khí, mang năng lượng âm, không phù hợp đặt bể cá vốn được xem là đại diện năng lượng dương, tài lộc và hưng thịnh.

- Không đặt bể cá phong thủy đối diện hoặc gần với bếp đun. Vì bể cá thuộc Thủy, khu vực bếp thuộc Hỏa. Hai hành này có quan hệ tương khắc trong ngũ hành, vì vậy không nên đặt bể cá cạnh bếp hay đối diện với bếp nấu.

Tại các chung cư hiện nay, do hạn chế về diện tích nên căn hộ thường có thiết kế mở, với phòng khách, khu vực ăn uống và bếp liền kề nhau. Nếu đặt bể cá trong phòng khách, cần chú ý không đặt ở vị trí tạo thành một đường thẳng với bếp đun vì sẽ tạo ra năng lượng xung đột, không tốt cho sức khỏe, nhất là với người nội trợ, hay phải ở trong bếp.

- Không đặt bể cá phong thủy phía trước bệ thần, hay dưới ban thờ. Theo quan điểm phong thủy, nếu đặt bể cá ở trước tượng thần, như thần Tài, ban thờ sẽ bị rơi vào thế “chính thần hạ thủy”. Như vậy, khiến gia chủ lâm cảnh phá sản, làm ăn trục trặc.

Việc đặt bể cá phía dưới ban thờ cũng không nên, vì bể cá mang tính động, trong khi khu vực ban thờ cần sự trang nghiêm, yên tĩnh.

- Không đặt bể cá phong thủy ở cửa ra vào. Cửa chính là nơi ra vào của các luồng khí, không thích hợp để đặt bể cá, hơn nữa đặt bể cá ở đây cũng gây cản trở cho việc đi lại của mọi người trong nhà.

- Không đặt bể cá phong thủy trong phòng ngủ. Phòng ngủ vốn là nơi nghỉ ngơi, rất cần sự yên tĩnh, trong khi bể cá mang tính động, nếu đặt ở đây sẽ dẫn tới tình trạng “âm thịnh dương suy”.

- Không đặt bể cá phong thủy ở bên phải ngôi nhà. Trong phong thủy, phía bên phải ngôi nhà chính là phương vị của Bạch Hổ. Đây là khu vực kỵ có nước, do đó không thích hợp đặt bể cá.

2. Đặt hòn non bộ

Trước khi thi công non bộ, bên cạnh việc xem hướng đặt hòn non bộ, gia chủ cũng phải tránh các điều cấm kỵ sau để không gây hậu quả xấu cho phong thủy.

Thông tâm: Hòn non bộ bị rỗng ruột, thông từ bên này qua bên kia, ngụ ý chỉ có vẻ bề ngoài chứ bên trong không có chất lượng.

Lộ mục: Thân hòn non bộ có 2 hốc sâu, đen ngòm, trông như mắt của yêu quái luôn lăm le nhòm vào nhà, gây bất an tinh thần.

Tiêm đầu: Hòn non bộ có đỉnh nhọn hoắt, tua tủa trông nặng nề, nhiều sát khí.

Dị chủng: Ghép nhiều loại đá khác nhau làm hòn non bộ sẽ tạo sự lộn xộn, mất thẩm mỹ.

Triệt lộ: Không có đường lên núi, có nghĩa là triệt tiêu sự phát triển của gia chủ.

Phản chủ: Hòn non bộ có mũi nhọn hướng vào nhà chính, gây nguy hiểm, dễ có người đâm chọc, hãm hại.

Hòn non bộ đặt đúng hướng sẽ giúp gia chủ làm ăn thịnh vượng.

Hòn non bộ cho người mệnh Kim: Theo chuyên gia phong thủy, các con số đẹp của mệnh Kim là 2, 5, 6, 7, 8. Nhưng với nguyên tắc làm hòn non bộ thì phải tránh số chẵn và số 7 nên hòn non bộ đẹp nhất là có 5 ngọn, theo dạng ngũ hành sơn.

Gia chủ mệnh Kim có thể đặt hòn non bộ theo hướng Tây và Tây Bắc. Đây là 2 hướng đại cát đại lộc, giúp mang lại tiền tài và địa vị cho mệnh kim.

Hòn non bộ cho người mệnh Mộc: Gia chủ mệnh Mộc nên đặt hòn non bộ theo hướng Đông hoặc Đông Nam.

Hòn non bộ cho người mệnh Thủy: Hòn non bộ của gia chủ mệnh Thủy nếu được thi công thành 1 hoặc 5 ngọn núi, kết hợp với yếu tố nước, thác nước chảy róc rách hoặc bể cá thì sẽ mang lại tài lộc dồi dào cho gia đình. Gia chủ mệnh Thủy nên đặt hòn non bộ theo hướng Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Bắc.

Hòn non bộ cho người mệnh Hỏa: Để tăng thêm vượng khí, vận may cho gia đình, nên làm hòn non bộ có 3 ngọn. Đây là số đẹp cho người mệnh Hỏa. Đặc biệt, trồng nhiều cây xanh phối hợp với hòn non bộ, vừa làm mát không khí, vừa làm tăng thêm điềm lành trong phong thủy để sinh ra nhiều tài lộc hơn.

Gia chủ mệnh Hỏa đặt hòn non bộ theo hướng Nam, Tây Nam và Đông Bắc với mục đích mang lại vạn sự thuận lợi, công việc suôn sẻ, gia đạo êm ấm.

Hòn non bộ cho người mệnh Thổ: Thổ là đất đá, yếu tố không thể thiếu của hòn non bộ. Khi đặt hòn non bộ trong nhà, nên sắp đặt hòn non bộ theo số lẻ 3, 5, 7. Nếu nhà có sân sau lớn, thì đặt hòn non bộ ở sân sau còn mang đến ý nghĩa là làm vững chắc huyền vũ, rất tốt cho phong thủy. Người mệnh thổ hợp với việc đặt hòn non bộ theo hướng Đông Bắc và Tây Nam.

Ngọc Quang