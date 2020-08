Đến chiều tối 24/8, Vietnam Airlines có 278 người đang bị cách ly, trong đó có 60 phi công, 142 tiếp viên, 16 kỹ sư máy bay và 60 nhân viên mặt đất.

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 7 tháng năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm.

80% năng lực máy bay phải nằm đất

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng, Chánh văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia cho biết, 7 tháng năm, sản lượng hành khách thông qua các Cảng hàng không đạt 43 triệu khách, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2019 (quốc tế: 7 triệu khách, giảm 71,1%; nội địa: 36 triệu khách, giảm 19,4%). Sản lượng hàng hóa thông qua đạt 690 nghìn tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2019.

Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 20,7 triệu khách, giảm 36,2% so với cùng kỳ năm 2019 (quốc tế: 2,7 triệu khách, giảm 73,4%; nội địa: 18 triệu khách, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2019); 169 nghìn tấn hàng hóa, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tại thời điểm này, 80% năng lực máy bay phải nằm đất.

Ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Từ đầu năm đến nay, Cục đã nhận được 123 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 31 sự cố, giảm 40% so với cùng kỳ 2019, trong đó có 2 sự cố nghiêm trọng và 24 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) Vũ Thế Phiệt cho biết, doanh thu dịch vụ an ninh của Tổng công ty sụt giảm. Mọi năm doanh thu bù chi phí nhưng năm nay, doanh thu dự kiến chỉ đạt 900 tỷ đồng, trong khi chi phí lên đến khoảng 1.500 đồng.

“Lỗ của dịch vụ này lên gần 600 tỷ đồng, nhưng chúng tôi vẫn coi an ninh, an toàn là cốt lõi của Tổng công ty. Chúng tôi tập trung đầu tư mạnh vào nâng cấp các cơ sở hạ tầng phục vụ an ninh để sẵn sàng cho những tình huống trong thời gian tới. Đặc biệt là đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động trong hoạt động hàng không dân dụng để yên tâm công tác”, ông Vũ Thế Phiệt nói.

Ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, vận chuyển hàng không của đơn vị này 7 tháng qua chỉ bằng 60% năm 2019. Kể từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát, vận chuyển đã giảm xuống 5 lần, công suất khai thác chỉ còn khoảng 20% đội tàu bay; phi công, tiếp viên bị ảnh hưởng rất lớn. Tổng công ty cùng các hãng hàng không hiện nay vẫn đang bay thẳng vào vùng dịch.

Ông Thành cho biết thêm, Vietnam Airlines đã thành lập 2 cơ sở lưu trú để cách ly tại sân bay Gia Lâm và sân bay Tân Sơn Nhất để giảm áp lực cho Bộ Y tế, đồng thời có phần chủ động cho Tổng công ty. Theo nhiệm vụ của Chính phủ, trực tiếp là Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế giao, tháng 8 và 9 này, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch tổ chức các chuyến bay đón công dân từ các quốc gia và vùng lãnh thổ về.

Về vấn đề an ninh hàng không, ông Dương Trí Thành cho biết, có một nhóm đối tượng người nước ngoài hoạt động chuyên nghiệp lấy cắp tài sản của khách. Các cơ quan liên quan đã có những biện pháp, giải pháp chủ động. Đối với Vietnam Airlines, ngay từ khi nhận diện danh sách hành khách làm thủ tục check-in hay lên máy bay đã theo dõi và bắt được nhiều vụ.

Đấu tranh hiệu quả với tình trạng trộm cắp tài sản hành lý

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương các cơ quan, đơn vị thành viên Ủy ban An ninh hàng không, UBND các địa phương có cảng hàng không, sân bay, các doanh nghiệp hàng không đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19.

Cạnh đó, ông Bình lưu ý một số tồn tại, hạn chế uy hiếp an ninh hàng không. Trong đó có tình trạng trộm cắp tài sản tại các cảng hàng không và trên tàu bay; hành khách mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật phẩm nguy hiểm sai quy định; vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay, thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; gây rối trật tự công cộng, đe dọa, hành hung nhân viên hàng không trên tàu bay và tại cảng hàng không vẫn tiếp diễn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Nguyên nhân của các vụ việc này xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về an ninh, an toàn hàng không của người tham gia giao thông hàng không chưa cao, lỗ hổng về pháp lý, việc thiếu sự tuân thủ quy trình xử lý, năng lực chuyên môn và tính chủ động của đội ngũ nhân viên hàng không.

Phó Thủ tướng cho rằng, phần lớn phát sinh do lỗi của con người và yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp và các yếu tố ảnh hưởng, nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin liên quan để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và ứng phó kịp thời các tình huống khẩn nguy có thể xảy ra.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp các đơn vị liên quan của ngành hàng không xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh hiệu quả với tình trạng trộm cắp tài sản hành lý của hành khách đi tàu bay, đặc biệt từ số đối tượng người nước ngoài.

Thu Hằng