Không chỉ chiếm được cảm tình của chàng trai trẻ, người phụ nữ còn lấy được từ anh hơn 100.000 tệ (hơn 360 triệu đồng) chỉ trong nửa năm.

Tại Dương Châu, Giang Tô (Trung Quốc), vợ chồng bà Vương có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã.



Trong lúc bà Vương đang chán chồng thì một đồng nghiệp đến nhờ bà tìm người mai mối cho con trai Tiểu Trung (bút danh) - năm nay 20 tuổi. Nghe vậy, bà Vương lập tức đồng ý.



Vài ngày sau đó, bà Vương thông báo với đồng nghiệp rằng, đã tìm được cô Tạ - một cô gái tốt, phù hợp với Tiểu Trung. Đồng nghiệp của bà Vương vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy ID Wechat của cô Tạ rồi đưa cho con trai.

Khi nói chuyện với Tiểu Trung, cô Tạ cho biết, bản thân đang trong thời gian huấn luyện nên không thể ra ngoài. Tiểu Trung không nghĩ ngợi nhiều vì đây là người do đồng nghiệp của mẹ giới thiệu.



Sau một thời gian trò chuyện trên mạng, Tiểu Trung đem lòng yêu mến cô Tạ. Chàng trai nhiều lần gửi tiền mua quà với hy vọng có được cảm tình của cô gái. Tổng cộng, trong vòng nửa năm, Tiểu Trung đã gửi cho cô Tạ hơn 100.000 tệ.



Tuy nhiên, mỗi khi đề nghị gặp mặt, cô Tạ lại tìm lý do để từ chối. Điều đó khiến Tiểu Trung thấy nghi ngờ. Cuối cùng, sau nhiều lần cân nhắc, chàng trai trẻ quyết định báo cảnh sát.



Cảnh sát ở Giang Tô đã vào cuộc điều tra và thu thập chứng cứ. Kết quả thật bất ngờ, hóa ra đối tượng của Tiểu Trung thực chất là bà Vương - đồng nghiệp của mẹ anh.



Sau khi bị bắt và đưa ra trước công lý, bà Vương thú nhận: “Ban đầu, do chán chồng nên tôi chỉ có ý định chuyện trò với chàng trai để tìm kiếm niềm vui. Không ngờ cậu ấy rất chân thành, lại là người chịu chi. Tôi thấy rằng, xin tiền cậu ấy dễ hơn nhiều so với chăm chỉ đi làm nên không kiểm soát được lòng tham”.



Sự việc được lan truyền đã làm dấy lên những cuộc bàn luận. Bên cạnh những ý kiến bức xúc với người phụ nữ, nhiều người cho rằng, chàng trai quá ngây thơ.



“Thanh niên này quá ngây thơ và đơn giản. Hẹn hò nửa năm mà dám chi trăm nghìn cho bạn gái”.



“Đây cũng là bài học cho các chàng trai và cô gái khi lên mạng tìm kiếm người yêu. Vì những việc xảy ra ở trên mạng có thể không như bạn mong đợi”.



Linh Giang(Theo QQ)