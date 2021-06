Một bảo tàng ở Thượng Hải, Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi về một cuộc triển lãm phô bày hình ảnh của 5.000 nữ sinh viên để công chúng đánh giá ngoại hình của họ.

Theo một bài đăng trên WeChat (hiện đã được xoá) vào hôm 17/6, Trung tâm Nghệ thuật đương đại OCT (OCAT) đã quảng cáo về tác phẩm sắp đặt của nghệ sĩ Song Ta.

Tác phẩm có tựa đề tiếng Trung dịch ra là “Hoa trong khuôn viên trường”, tựa đề tiếng Anh là “Uglier and Uglier” (Xấu hơn và Xấu hơn) và là một bộ sưu tập các hình ảnh cũng như video được quay chụp vào năm 2013.

Trong phần giới thiệu dự án, Song cho biết anh đã từng tới khuôn viên một trường đại học để ghi lại hình ảnh những người phụ nữ đi qua camera. Sau đó, anh đánh giá ngoại hình của họ và đánh số thứ tự cho họ theo mức độ xinh đẹp. Tất cả những điều đó được thể hiện trong 1 video dài 7 tiếng phát hình ảnh của những nữ sinh xinh đẹp nhất tới xấu xí nhất.

“Vậy nên, nếu bạn muốn nhìn thấy các nữ hoàng của ngôi trường, bạn phải tới bảo tàng càng sớm càng tốt. Nếu không, khi hoàng hôn xuống, bạn chỉ nhìn thấy địa ngục trần gian ở nơi này” - anh nói.

Những người phụ nữ xuất hiện trong video theo thứ tự từ xinh đẹp nhất tới xấu xí nhất theo đánh giá của Song.

Trước sự chỉ trích của công chúng, bảo tàng cho biết họ sẽ gỡ bỏ tác phẩm ngay lập tức và đóng cửa địa điểm để điều chỉnh.

“Sau khi nhận được những lời chỉ trích, chúng tôi đã đánh giá lại nội dung của tác phẩm nghệ thuật này và những lời giải thích của nghệ sĩ. Chúng tôi nhận thấy nó thiếu tôn trọng phụ nữ và cách mà nó được chụp là vi phạm bản quyền” - OCAT thừa nhận vào sáng ngày 18/6 trên mạng xã hội Weibo.

“Là một bảo tàng luôn ủng hộ sự đa dạng, chúng tôi sẽ coi đây là một lời cảnh báo để cải thiện dịch vụ của mình và đối xử với tất cả mọi người bằng sự đồng cảm”.

Sự việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc, trong đó nhiều người tự hỏi làm thế nào mà một dự án tấn công phụ nữ như vậy lại được trình chiếu ở một trong những bảo tàng hiện đại và uy tín nhất Trung Quốc.

“Tác phẩm nghệ thuật này không chỉ xúc phạm phụ nữ, mà còn vi phạm quyền chân dung cá nhân. Những phụ nữ này thậm chí còn không biết họ đang bị quay phim” - một người bình luận trên Weibo.

“Tôi không thể gọi Song là một nghệ sĩ, hay thậm chí là một con người” - một người khác viết.

Hồi tháng 1/2013, Uglier and Uglier đã được triển lãm tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại UCCA có trụ sở ở Bắc Kinh và cũng gây tranh cãi vào thời điểm đó.

Người phụ nữ này bị xếp hạng thứ 1.066.

Năm 2019, Song cũng trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi sau cuộc phỏng vấn với tạp chí Vice tiếng Trung - nơi anh đánh giá ngoại hình của phóng viên xếp thứ 277/5.000.

Song cho biết đã thuê 3 trợ lý cho dự án, cẩn thận phân loại 5.000 phụ nữ. Với những phụ nữ được đánh giá là “xấu xí”, họ còn đặt tên cho các thư mục là “xấu xí có thể tha thứ được” và “xấu xí không thể tha thứ được”.

“Cuối cùng, thật đáng sợ… là những người phụ nữ bình thường, không thiếu bộ phận nào nhưng xấu xí đến mức khiến mọi người khó chịu” - anh chia sẻ với tạp chí Vice.

Song còn khẳng định rằng mặc dù anh cảm thấy đang gây hại cho những người bị phân loại là “xấu xí” nhưng anh cũng sẽ không nhân nhượng.

“Tôi phản đối bạn một cách trung thực, đó là một kiểu tôn trọng. Tôi sẽ không ngẫu nhiên xếp bạn ở vị trí đầu tiên, đó là sự thiếu tôn trọng, đó là trêu đùa bạn bằng những lời lẽ thông minh” - anh nói.

Kể từ triển lãm Uglier and Uglier năm 2013, Song lại lên kế hoạch cho một triển lãm khác có tên là One Worse than the Other (Người này tệ hơn người kia), nơi mà 44 tình nguyện viên nữ sẽ dạo bước trên sân khấu theo thứ tự từ xinh đẹp nhất tới xấu xí nhất.

Nghệ sĩ Song Ta - người nhiều lần bị chỉ trích vì những dự án tấn công ngoại hình phụ nữ.

Đăng Dương(Theo SCMP)