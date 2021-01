Tùng Dương được xướng tên ở ba hạng mục quan trọng: Ca sĩ của năm, Album của năm và Chương trình của năm.

Lễ bầu chọn và trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 16 năm 2021 với sự tham gia của hơn 100 phóng viên 2 miền Nam - Bắc diễn ra trực tuyến sáng 7/1 tại Hà Nội và TP.HCM.

Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến lần thứ 16 lần đầu tiên được BTC tổ chức "3 trong 1", tức sau khi kết thúc phần bỏ phiếu bầu chọn, BTC sẽ tiến hành kiểm phiếu và trao cúp đoạt giải cho nghệ sĩ ngay trong buổi họp báo.

Khoảng 100 nhà báo ở hai miền Nam - Bắc cùng nhau tìm ra người chiến thắng 9 hạng mục đề cử của giải.

Ca sĩ Khánh Linh rạng rỡ tới buổi công bố giải Cống hiến sáng 7/1 tại Hà Nội .

Các nghệ sĩ được đề cử cũng xuất hiện tại buổi bầu chọn giải thưởng này. Ca sĩ Khánh Linh, nhạc sĩ Dương Cầm, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, Lưu Quang Minh... đến rất sớm.

Hoạt động bầu chọn Âm nhạc Cống hiến nhiều năm qua luôn công khai minh bạch. Các phóng viên mảng văn hóa - văn nghệ thông qua lá phiếu bình chọn thể hiện sự đánh giá công tâm, khách quan của mình đối với nền âm nhạc Việt Nam hằng năm.

Lễ bầu chọn và trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 16 cũng được trông chờ bởi những màn trình diễn live từ các nghệ sĩ nổi tiếng hai miền như: Tùng Dương, Khánh Linh, Nguyên Hà, Phùng Khánh Linh, Amee,...

Ca sĩ Đăng Dương và Tùng Dương hồi hộp theo dõi sự kiện bầu chọn. Năm nay, Tùng Dương áp đảo với 6 đề cử Âm nhạc Cống hiến.

Ca sĩ AMEE trình diễn tại sự kiện trao giải.

Trong thời gian hoàn tất quá trình kiểm phiếu, sự kiện trao giải được khuấy động bởi AMEE với Sao anh chưa về nhà, Phùng Khánh Linh với Chỉ còn lại hai ta và Nguyên Hà với Sau này gặp lại nhau khi hoa nở ở đầu TP.HCM.

Tùng Dương hát "Adam". Sau đó, anh hát "Cơn mưa tháng 5" cùng guitarist Trần Tuấn Hùng.

Ngay sau đó, đầu Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương tiếp nối không khí văn nghệ với ca khúc Adam và Cơn mưa tháng 5. "Tôi rất vui khi sau hơn 20 năm hoạt động vẫn được đề cử tại giải Âm nhạc Cống hiến cùng các bạn đồng nghiệp rất trẻ, chẳng hạn như AMEE khéo phải gọi tôi là chú", anh hóm hỉnh nói.

BTC phát 101 phiếu, thu về 101 phiếu, trong đó có 96 phiếu hợp lệ và 5 phiếu không hợp lệ. Hạng mục Nhà sản xuất của năm gọi tên Hoàng Touliver. Anh vượt Huy Tuấn, Dương Cầm, Hứa Kim Tuyền và Nguyễn Hữu Vượng giành giải này.

Đen và JustaTee - 'Đi về nhà'

Với hạng mục Music video của năm, MV Đi về nhà của cặp JustaTee - Đen Vâu chiến thắng trước loạt MV đề cử Em không sai chúng ta sai, Kẻ cắp gặp bà già, OK, Cứ chill thôi và Yêu thì yêu không yêu thì yêu. Đầu TP.HCM, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đại diện ê-kíp nhận cúp.

Hạng mụcBài hát của năm gọi tên ca khúc Hoa nở không màu. Đây là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục vì đây là ca khúc tạo hiện tượng của năm 2020. Vì Hoài Lâm ở xa nên nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường một mình lên nhận cúp.

"Ca khúc này tôi dành hết thành quả cho Lâm. Tôi mong em ấy mau trở lại với chiếc cúp danh giá này", Nguyễn Minh Cường nói.

Với hạng mục quan trọng Album của năm, khán phòng vỡ òa khi albumHuman của Tùng Dương được xướng vang. Tùng Dương cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo, Nguyễn Hữu Vượng, Lưu Quang Minh cùng lên sân khấu nhận cúp ở đầu Hà Nội.

Tùng Dương bên nhạc sĩ Lưu Quang Minh và Nguyễn Hữu Vượng - hai người sản xuất album Human giúp nam ca sĩ giành giải 'Album của năm'.

Tùng Dương phát biểu: "Tôi đã có "con chim" (cúp Cống Hiến - PV) thứ 11 đây. Giải Cống Hiến như một người bạn rất công tâm luôn ghi nhận nỗ lực của nghệ sĩ chúng tôi, kích thích chúng tôi sáng tạo. Trong bối cảnh dịch bệnh, tôi và ê-kíp đã làm ngày làm đêm để đưa album Human ra công chúng, tôn vinh con người".

Ở hạng mục Chương trình của năm, live concert Con người của Tùng Dương tiếp tục giành chiến thắng trước các đề cử một cách ấn tượng. Đồng nghĩa, divo này sở hữu chiếc cúp Cống hiến thứ 12 trong sự nghiệp.

Tùng Dương nhận 3 giải tại lễ trao giải Cống hiến 2021

"Chẳng nhẽ sau này, mọi người lại gọi tôi là "Tùng Dương chơi chim". Thật ra các chương trình đều hay, ấn tượng chứ không riêng gì Con người. Chẳng hạn, concert của chị Hồng Vy rất xúc động, chị đã hát rất hay dù bệnh nặng. Có lẽ, tôi chỉ may mắn hơn mọi người. Tôi xin phép chia sẻ giải thưởng này cho các đồng nghiệp tôi thương quý", anh nói.

Ở hạng mục Chuỗi chương trình của năm, chương trình Rap Việt giành chiến thắng. Có lẽ, chiến thắng hạng mục này không gây nhiều tranh cãi khi Rap Việt là chương trình hiện tượng, tạo nên làn sóng Rap và đưa văn hóa bộ môn này đến rộng rãi trong đại chúng.

Đại diện nhà sản xuất nói: "Lúc làm chương trình, chúng tôi không biết có được đón nhận không? Nhưng đến bây giờ, chúng tôi rất vui khi được vinh danh tại Cống hiến 2021".

Hạng mục Nghệ sĩ mới của nămgọi tên rapper Dế Choắt - Quán quân chương trình Rap Việt mùa đầu tiên.

Anh xúc động phát biểu: "Tôi rất vinh dự khi được xướng tên cho hạng mục này sau những nỗ lực của mình. Tôi sẽ không ngừng cố gắng hơn nữa sau chiếc cúp này", rồi rap 2 câu thay cho phần kết.

Hạng mục Nhạc sĩ của năm, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường giành chiến thắng Phùng Khánh Linh, Sa Huỳnh - Bùi Caroon, Võ Thiện Thanh và Hứa Kim Tuyền. Năm nay, Nguyễn Minh Cường sở hữu 2 hit lớn Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi, cùng nhiều dự án, hoạt động hết sức năng nổ xuyên suốt năm.

"Đây là một giấc mơ trong 10 năm qua kể từ ngày tôi biết đến giải Cống Hiến. Tôi luôn mơ về một chiếc cúp như thế này", anh nói.

Hạng mục cuối cùng Ca sĩ của năm được mọi người quan tâm và chờ đợi nhất. Vượt qua Amee, Nguyên Hà, Thanh Lam và Khánh Linh, Tùng Dương xuất sắc giành chiến thắng với chiếc cúp Cống hiến thứ 13.

NSND Thanh Hoa nói: "Nhìn danh sách, tôi đã đoán Dương sẽ giành cúp hạng mục này. Giải thưởng rất xứng đáng cho người em tôi luôn yêu thương và tự hào. Em luôn đam mê cháy bỏng với âm nhạc dù có bao nhiêu khán giả. Nhìn Dương sáng tạo làm tôi luyến tiếc về thời thanh xuân đã qua của mình. Lúc nãy nghe Adam của Dương, tôi xúc động vì triết lý trong âm nhạc của em. Nghệ sĩ chúng ta vẫn đang cống hiến mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc sống đầy đau thương, biến động. Đó là điều rất đáng tự hào".

Tùng Dương phát biểu: "Nghệ sĩ mải miết như con thiêu thân cả đời cũng chỉ để được ghi nhận. 3 chiếc cúp này nhắc nhở tôi không ngủ quên trên chiến thắng, không ngừng sáng tạo và làm mới mình để không trở nên cũ kỹ, lạc hậu. Không chỉ tôi mà chị Thanh Lam, Khánh Linh, bạn Nguyên Hà và cháu AMEE đã rất nỗ lực trong năm qua. Có lẽ tôi đã vào trung niên nên BTC ưu ái một chút".

Clip Tùng Dương và Hà Trần song ca ở concert 'Con người'

Danh sách Giải Cống hiến 2021



I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1. Dương Cầm (Giám đốc âm nhạc Chuỗi chương trình Bandland)

2. Hoàng Touliver (Giám đốc âm nhạc chuỗi chương trình Rap Việt)

3. Huy Tuấn (Giám đốc âm nhạc chuỗi chương trình Music Home)

4. Hứa Kim Tuyền - TDK (Ê-kíp sản xuất của album và MV của Amee)

5. Nguyễn Hữu Vượng - Lưu Quang Minh (Ê-kíp sản xuất album 'Human' của Tùng Dương)



II. MUSIC VIDEO CỦA NĂM

1. Cứ chill thôi (Chillies ft Suni Hạ Linh & Rhymastic)

2. Đi về nhà (Đen, JustaTee)

3. Em không sai chúng ta sai (Erik)

4. Kẻ cắp gặp bà già (Hoàng Thùy Linh)

5. OK (BINZ)

6. Yêu thì yêu không yêu thì yêu (Amee)



III. BÀI HÁT CỦA NĂM

1. Cơn mưa tháng 5 (Tùng Dương, Trần Lập)

2. Hoa nở không màu (Hoài Lâm)

3. OK (BINZ)

4. Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở (Nguyên Hà)

5. 2 phút hơn (Pháo)



IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

1. Dế Choắt (quán quân Rap Việt)

2. ICD (quán quân King of Rap)

3. Trần Duy Khang (ban nhạc Chillies)

4. Pháo (rapper, tác giả '2 phút hơn')



V. ALBUM CỦA NĂM

1. Dreamee (Amee)

2. Hôm qua, hôm nay và sau này (Nguyên Hà)

3. Human (Tùng Dương)

4. Khánh Linh’s Journey (Khánh Linh)

5. Nơi gặp gỡ tình yêu (Thanh Lam)

6. Yesteryear (Phùng Khánh Linh)



VI. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Con đường không tên (Ban nhạc Bức Tường)

2. Con người (Tùng Dương)

3. Đường chúng ta đi (Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn)

4. Khúc hát phiêu ly (Đêm nhạc Phó Đức Phương)

5. Rock Symphony (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam)

6. Vy - Live concert (NSƯT Hồng Vy)



VII. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1. Bandland

2. King of Rap

3. Music Home

4. Rap Việt



VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

1. Nguyễn Minh Cường (sáng tác 1 album CD, 2 album online, nhiều bài được các ca sĩ làm MV)

2. Phùng Khánh Linh (sáng tác album 'Yesteryear')

3. Sa Huỳnh - Bùi Caroon (sáng tác album 'Human' của Tùng Dương)

4. Võ Thiện Thanh (sáng tác album 'Khánh Linh’s Journey')

5. Hứa Kim Tuyền (sáng tác album 'Dreamee' và MV của Amee)



IX. CA SĨ CỦA NĂM

1. Amee

2. Tùng Dương

3. Nguyên Hà

4. Thanh Lam

5. Khánh Linh

Ban Giải trí

Ảnh: Hoà Nguyễn